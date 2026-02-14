El aeropuerto de Yopal quiere volar al exterior: así es el plan para convertir a El Alcaraván en terminal internacional y aliviar la carga de El Dorado

El Gobierno apuesta por convertir el aeropuerto El Alcaraván de Yopal en una terminal internacional para ampliar la capacidad aérea de Colombia - crédito casanareonline.co

En los Llanos Orientales hay una pista que espera despegar hacia una nueva etapa. Se trata del aeropuerto El Alcaraván, en Yopal, que el Gobierno nacional proyecta convertir en terminal internacional. La apuesta, anunciada el año pasado por la administración del presidente Gustavo Petro, busca ampliar la capacidad aérea del país y fortalecer la actividad económica en la región.

La idea no es menor. Además de abrirle a Casanare una puerta directa al exterior, el aeropuerto podría funcionar como terminal alterna frente a la creciente presión operativa que enfrenta El Dorado, principal punto de transporte aéreo de pasajeros y carga en Colombia. En ese escenario, la infraestructura de Yopal serviría como apoyo estratégico para descongestionar operaciones.

La internacionalización de El Alcaraván busca descongestionar el aeropuerto El Dorado y fortalecer la economía de los Llanos Orientales - crédito Aeronáutica Civil

El Ministerio de Transporte confirmó que el plan contempla adecuar la infraestructura existente para que cumpla con los estándares de una terminal internacional. Sin embargo, la puesta en marcha depende de una serie de intervenciones técnicas y logísticas que aún están en curso. Por ahora, no hay una fecha oficial de inauguración.

El proyecto fue tema central en un debate de control político realizado a finales del año pasado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. La sesión fue liderada por el representante por Casanare, Hugo Alfonso Archila Suárez, quien buscó esclarecer el estado real de las modificaciones previstas.

Según lo discutido en ese espacio, la internacionalización de El Alcaraván no se limita a permitir vuelos hacia el exterior. También contempla convertir la terminal en centro de suministro de combustible de aeronaves y en nodo de interconexión para vuelos hacia los Llanos, la Amazonía y otros destinos nacionales. Es decir, la apuesta tiene un componente logístico que va más allá del transporte de pasajeros.

El proyecto contempla adecuaciones técnicas y logísticas para que Yopal cumpla con los estándares requeridos para operar vuelos internacionales - crédito casanareonline.co

Archila recordó que el proyecto cuenta con respaldo presupuestal. No obstante, cuestionó la falta de avances visibles. “en la ley aprobada se determina que se dispone de 12 meses para su implementación y aún si bien es cierto que hay una resolución de la Aerocivil que determina al aeropuerto como internacional, no se tienen los avances efectivos”, señaló durante el debate.

La mención a la resolución de la Aeronáutica Civil es clave. Ese acto administrativo reconoce formalmente la categoría internacional de la terminal. Sin embargo, el cambio en el papel no implica que el aeropuerto esté listo para recibir vuelos desde o hacia otros países. Se requieren adecuaciones físicas, protocolos de migración y aduanas, además de la articulación con aerolíneas interesadas en operar rutas.

En esa misma discusión intervino María Fernanda Rojas Mantilla, quien aseguró que desde el Ministerio se avanzaba en los hitos necesarios para materializar el proyecto. Según explicó, uno de los pasos fundamentales es trabajar directamente con las aerolíneas para garantizar que exista oferta real de vuelos internacionales.

La coordinación entre el Ministerio de Transporte, las autoridades departamentales y las aerolíneas es clave para impulsar el desarrollo económico y turístico de Casanare - crédito Ministerio de Transporte

Rojas señaló que para que el mercado de Yopal tenga conexiones internacionales se debe aplicar “una gestión con las aerolíneas, comenzar a tomar medidas para incentivar que las mismas propongan esa operación, donde tenemos la necesidad de generar un equilibrio”. El reto, entonces, no es solo técnico, sino comercial, lograr que las compañías vean viable operar desde esta ciudad.

Mientras tanto, las autoridades departamentales continúan adelantando los requisitos exigidos para el funcionamiento de una terminal internacional. La coordinación entre Nación y territorio será determinante para que el proyecto no quede en anuncios. La expectativa en la región es alta. Un aeropuerto internacional podría dinamizar sectores como el turismo, el comercio y la logística, además de fortalecer la conectividad de una zona que históricamente ha buscado mayor integración con el resto del país y el mundo.