DJ Dever habló tras su liberación y contó que notó algo mientras trabajaba en una fiesta privada antes de ser secuestrado: “Vi la cosa un poco rara”

El artista contó cómo permaneció incomunicado y con los ojos vendados durante casi tres días, mientras confiaba en que habría una salida segura

En el video, Dj Dever entrega sus primeras declaraciones tras su liberación y agradece el apoyo recibido durante los días de incertidumbre - crédito red social X

La reaparición de Deverson José Ríos, conocido artísticamente como DJ Dever, puso fin a más de tres días de angustia que mantuvieron en vilo a Cartagena y al sector musical del Caribe colombiano.

El artista fue hallado sano y salvo en la madrugada del 14 de febrero, luego de haber sido reportado como desaparecido tras una presentación privada en zona rural del Atlántico.

En sus primeras declaraciones públicas, entregadas en entrevista con El Universal, el DJ agradeció el respaldo ciudadano, mediático e institucional que, según afirmó, fue clave para su liberación.

“Muy bien, chévere, estar nuevamente en libertad y poder compartir con la familia. Bastante sorprendido, porque he visto mucho apoyo de la gente, que no me lo esperaba. Muchas personas habían estado en oración y gracias a Dios salí sin ningún rasguño”, expresó.

DJ Dever relató que durante el cautiverio sus captores inicialmente solicitaron un aporte económico. Sin embargo, con el paso de los días y ante la presión mediática que tomó el caso, decidieron dejarlo en libertad junto a sus acompañantes sin recibir dinero a cambio.

Testimonios indican que DJ Dever
Testimonios indican que DJ Dever y dos integrantes de su equipo fueron abordados por hombres armados en una camioneta; mientras las bailarinas fueron liberadas, los artistas fueron privados de su libertad - crédito Dj Dever/Instagram

“Eso fue parte fundamental en el proceso de mi liberación, porque finalmente estaban solicitando un aporte económico, pero luego, al pasar los días y sentir la presión mediática y todo lo que se estaba desarrollando, decidieron soltarnos sin nada a cambio”, aseguró.

El artista explicó que fue contratado para una fiesta privada en Playa Mendoza, Tubará, algo habitual en su agenda profesional. No obstante, al llegar al lugar notó irregularidades.

“Cuando llegó, la fiesta no estaba como tan armada tipo party. Ahí fue cuando vi la cosa un poco rara”, contó, señalando que por el momento no puede entregar mayores detalles debido a que la investigación sigue en curso.

Sobre las horas de mayor incertidumbre, describió una experiencia que calificó como inédita en su vida. Permaneció cerca de 72 horas con los ojos vendados, incomunicado y separado de sus colaboradores, Anthony García y Leonardo Rodríguez.

Primeras imágenes de Dj Dever
Primeras imágenes de Dj Dever tras su liberación, sano y salvo, luego de más de 72 horas de incertidumbre - crédito red social X

“Nunca había estado en algo similar. No tengo un punto de comparación. Estuve casi setenta y dos horas con los ojos vendados, que no veía nada. Una vez al día nos dejaban abrir los ojos para cambiarnos los parches y ver un poco de luz, y luego nos los volvían a tapar porque no querían que les viéramos la cara”, relató.

El proceso de liberación, según narró, estuvo marcado por anuncios repetidos que generaban expectativa sin concretarse de inmediato. Desde el jueves en la noche les dijeron que serían liberados en la madrugada, pero debieron pasar otra jornada en cautiverio.

“Nos empezaron a entregar las cosas y uno se fue emocionando de que iba a salir, pero nos tocó dormir otra vez ahí. El viernes volvió a pasar el día y nuevamente nos dijeron que ya salíamos. Gracias a Dios, primero soltaron a mis amigos, que estaban en otra área, y luego me liberaron a mí”, explicó.

Pese a la experiencia, Dj Dever aseguró que procuró mantenerse fuerte emocionalmente. “No me enfoqué tanto en lo malo. Yo siempre estuve positivo y aferrado a Dios de que iba a haber una salida para todo este inconveniente”, afirmó.

La Alcaldía informó que DJ
La Alcaldía informó que DJ Dever fue hallado sano y bajo protección de las autoridades - crédito red social X

Momentos después de su liberación, también apareció en las redes sociales del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, agradeciendo la posibilidad de estar en libertad.

La cronología del caso inició el 10 de febrero, cuando la familia reportó su desaparición tras perder contacto luego del evento privado. Horas después, la camioneta en la que se movilizaba fue encontrada abandonada en Barranquilla, lo que encendió las alarmas y activó la búsqueda por parte de las autoridades.

En la madrugada del 14 de febrero, sus dos acompañantes se acercaron a una patrulla en Barranquilla y, posteriormente, el DJ llegó por sus propios medios a un CAI en Puerto Colombia, donde recibió atención médica y acompañamiento institucional.

La Policía confirmó que los tres ciudadanos se encuentran en buen estado de salud y que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

