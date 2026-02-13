Colombia

Karol G confirmó que su tequila ya se puede comprar en Colombia: cuesta una millonada

La artista colombiana anunció la llegada de su propio tequila, inspirado en su éxito ’200 Copas’ al mercado colombiano y aquí están todos los detalles


Tequila de Karol G ya
Tequila de Karol G ya disponible en Colombia - crédito @200copasbycasadragones y @karolg/IG

Karol G anunció que ya está disponible su primer tequila Cristalino, 200 Copas en Colombia, una colaboración exclusiva con la casa mexicana Casa Dragones, destacándose como la primera artista latina en lanzar este tipo de destilado.

La bebida, inspirada en el éxito “200 Copas”, busca cerrar la brecha entre la música, la amistad y el lujo, y propone una experiencia que trasciende el simple consumo para convertirse en un símbolo de celebración y conexión.

