Cruce de carteles entre Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo en debate previo a las consultas de marzo: “Los mosqueteros del mal”

El 13 de febrero de 2026, en las horas de la mañana, se llevó a cabo el Gran Debate Presidencial de las Regiones con la participación de los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia.

Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, David Luna y Juan Daniel Oviedo compartieron su visión del país y explicaron sus propuestas de cara a las votaciones del 8 de marzo.

A su turno, Dávila, aspirante a la Casa de Nariño, dijo que no tiene jefes, ni deudas con nadie: “Como presidente, solo le voy a responder a los colombianos”. Con un cartel en el que se veían las caras del presidente de la República, Gustavo Petro, y los candidatos Iván Cepeda y Roy Barreras, instó a los colombianos a no votar por ellos, porque, según ella, representan un peligro para el país.

“Yo creo que aquí hay un propósito que es Colombia. Y en ese propósito de Colombia, ¡ni un voto por estos tres mosqueteros del mal! ¡Ni un voto! Ni Petro, ni Cepeda, ni Roy, que le tocó el ripio del petrismo. Ni un solo voto, porque los vamos a derrotar. Yo los voy a derrotar. Una mujer, una mamá, una mamá, una mamá, una mujer común y corriente. Pero este es el peor peligro para Colombia. No se equivoquen. Tenemos que estar unidos, unidos para Vamos, Colombia”, aseveró en el evento organizado por Canal 1.

En su intervención, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, que también usó la estrategia del cartel y alentó a la población a votar por él.

Más de la mitad de los votantes permanece indeciso en la Gran Consulta presidencial, mientras que Vicky Dávila e Iván Cepeda emergen como líderes precarios y frágiles ante el alto rechazo y la fragmentación interna de los bloques, según la última encuesta de Yanhaas S.A.

El estudio, que consultó a 2.140 personas entre el 26 de enero y el 9 de febrero de 2026 en 57 municipios, muestra un mapa aún indefinido con apenas semanas por delante para las consultas del 8 de marzo.

La medición atribuye a Dávila el primer lugar en la Gran Consulta con 10% de intención de voto, aunque el 52% de los encuestados no define su apoyo a ningún candidato. Este nivel de indecisión deja a la contienda abierta a cambios bruscos y reposicionamientos en los días previos a la votación. Si el proceso fuera hoy, Dávila y Cepeda avanzarían a segunda vuelta.

En la Gran Consulta, Vicky Dávila encabeza la intención de voto con 10%, en una coalición donde más de la mitad de los electores aún no define su candidato- Crédito YanHaass S.A

El candidato del Pacto Histórico capitaliza una ventaja considerable en la consulta del Frente Amplio, donde obtiene 40% de respaldo, frente a Roy Barreras y Camilo Romero, ambos con 4%. Sin embargo, la fortaleza del líder es relativa: 44% de las personas consultadas declara que no votaría por ninguno de los precandidatos propuestos, y 9% no responde, condiciones que pueden reconfigurar la tendencia.

En contraste, la Gran Consulta congrega a una gama más dispersa de postulantes, con Juan Manuel Galán y Paloma Valencia en segundo lugar (8% cada uno), seguidos por Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa (6%), Juan Daniel Oviedo (5%), Aníbal Gaviria (3%), David Luna (2%) y Mauricio Cárdenas (1%). El elevado número de indecisos apunta a una competencia aún abierta y proclive a movimientos de última hora.

El sondeo de Yanhaas S.A. también develó un contexto adverso en el ánimo social: 48% de los encuestados considera que Colombia va por mal camino, mientras solo el 6% sostiene la visión inversa. El pesimismo se traslada de plano a la economía doméstica: 63% cree que su nivel de vida empeorará este año, el 21% carece de expectativas de mejora y apenas 7% espera progresar.

Por el lado de la participación, el 77% asegura haber votado en las elecciones presidenciales de 2022. Para los comicios de marzo, 58% afirma que votará indefectiblemente y el 23% probablemente lo hará, configurando un panorama de involucramiento relativamente alto pese al desencanto.