Ministro del Trabajo convocó a comisión de concertación para discutir el decreto transitorio del salario mínimo: “Debe ser vital y móvil”

El Gobierno aumentó el salario mínimo en un 23,7% - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado, que instó al Gobierno a expedir un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo para 2026, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que convocó a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

De acuerdo con el jefe de la cartera, el espacio de discusión sobre el alza del salario se llevará a cabo el 16 de febrero a las 10:00 a. m. en el Ministerio del Trabajo.

“Por instrucción del Presidente @petrogustavo he convocado este lunes 16 de febrero a las 10 am en @MintrabajoCol a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir sobre el decreto transitorio de salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, ordenado por el auto del Consejo de Estado”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

La convocatoria surgió luego de que el máximo juez de la administración pública decidiera suspender provisionalmente el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, a través del cual el estableció el incremento del salario mínimo para 2026, el Gobierno nacional. En consonancia, ordenó al Gobierno emitir un nuevo decreto en el que se fije un incremento transitorio del salario, cumpliendo a cabalidad con los criterios económicos y constitucionales previstos en la ley colombiana para ello.

