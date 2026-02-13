Colombia

La Policía Nacional incautó 540 kilos de marihuana en la vía Bogotá-Girardot en una camioneta abandonada

El hallazgo del vehículo afecta el flujo financiero de redes criminales y fortalece la protección de corredores estratégicos

Un operativo realizado en el sector de la vereda Bosconia permitió el hallazgo de una camioneta con estupefacientes, lo que representa un revés económico para los grupos que trafican drogas en Cundinamarca - crédito Policia Nacional

Un operativo de la Policía Nacional permitió la incautación de 540 kilogramos de marihuana tipo creepy en la vía Bogotá–Girardot, uno de los principales corredores viales de Cundinamarca.

El hallazgo ocurrió en el sector de la vereda Bosconia, donde los agentes encontraron una camioneta modelo Duster abandonada con el cargamento en su interior.

Las autoridades señalaron que los responsables del vehículo lo dejaron en el lugar debido a los controles permanentes que la Policía Nacional mantiene en esta ruta de alto tráfico para el transporte de estupefacientes. La Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca participó activamente en estas acciones, destinadas a prevenir el paso de drogas por el corredor vial.

El coronel Diego Jaimes, jefe de la Seccional de Tránsito de Cundinamarca, destacó la importancia del decomiso y su impacto en las organizaciones criminales. Declaró que la operación constituye un avance significativo contra el narcotráfico y la seguridad en las vías, según Caracol Radio.

En cuanto al cargamento, las autoridades especificaron que la marihuana tipo creepy incautada tiene un valor aproximado de 500 millones de pesos. Este volumen impediría la distribución de más de un millón de dosis en las calles, detallaron ambos medios.

La operación representa un revés económico considerable para quienes organizan el tráfico de estupefacientes y refuerza la estrategia institucional de lucha contra el crimen en los principales corredores de movilidad. El esfuerzo policial en este sector se mantiene como una medida fundamental para evitar que las estructuras delictivas utilicen estas rutas.

Este operativo reafirma el compromiso sostenido de las autoridades por proteger la seguridad y la salud pública en las vías del país.

