Policía Nacional reveló nuevos detalles sobre el asesinato de empresario en el norte de Bogotá: “Se acercó y les disparó por la espalda”

El general Giovanny Cristancho afirmó que las víctimas recibieron impactos de bala en áreas sensibles, lo que ocasionó su muerte

El caso ocurrió en un punto de alto flujo vehicular y comercial, lo que obligó a restringir temporalmente el tránsito mientras se adelantaban las labores judiciales - crédito X

El 11 de febrero de 2026, dos personas murieron tras un ataque de sicariato la tarde del martes 11 de febrero de 2028 en la calle 85 con carrera 7, una de las zonas más transitadas de La Cabrera, Bogotá.

Las víctimas, Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, fueron baleadas al salir de un gimnasio de la cadena Bodytech, lo que desató una situación de pánico entre los transeúntes y quienes se encontraban en comercios y restaurantes cercanos.

Los equipos de emergencia atendieron a los heridos en el lugar de los hechos antes de realizar su traslado a la Clínica del Country, donde fallecieron a las 5:40 p. m.

Cabe recordar que Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era empresario del sector arrocero y miembro principal de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, dedicada a labores sociales con menores en condición de vulnerabilidad en Patio Bonito..

Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, que se desempeñaba como escolta, estaría vinculado a la firma Flexo Spring S.A.S., empresa en la que también figuraba Aponte Fonnegra, quien además tenía participación en la sociedad Incoltapas.

Un día después de los hechos, el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló nuevos detalles sobre el incidente en el norte de la capital colombiana.

Según el uniformado, los responsables sabían cuál era la rutina del empresario, además de tener clara la ruta que tomarían para dirigirse a su objetivo.

“Recibió un disparo en la cabeza y su escolta, Luis Gutiérrez, lo recibió en la espalda. Ya tenían estudiadas las rutinas; sabían cómo y por dónde salían. El sicario se paró a esperarlo 2 minutos antes. La moto en la que huyeron llegó 10 minutos antes”, explicó en entrevista con La FM.

A renglón seguido, dijo que en las cámaras de seguridad: “Podemos evidenciar que se paró a esperarlo dos minutos antes. Estaba vestido de traje formal, se acercó y les disparó por la espalda”.

Sobre los responsables del asesinato, respondió que aún no hay capturados. Sin embargo, dijo que las autoridades avanzan en obtener más información y dar con los autores del crimen, que calificó de tener “una planificación, no es un acto a la ligera”. De igual manera, sostuvo que “vamos a analizar las evidencias y a recolectar información; hasta ahora las primeras indagaciones que hacemos no manifiestan ningún tipo de amenazas. Llevamos poco tiempo y tenemos que trabajar”.

Las líneas de investigación de la Policía

El impacto de la muerte del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra resonó en el sector privado y en organizaciones sociales. Aponte Fonnegra era miembro principal de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, entidad que apoya a niños en situación vulnerable en Patio Bonito. Familiares y allegados mencionaron a El Tiempo que previo a su asesinato se había recibido como ministro de la comunión en la iglesia de La Inmaculada y que ese mismo día había participado en su primer servicio religioso matutino.

A la par, explicaron que Aponte Fonnegra no había informado de amenazas previas a su asesinato. Desde su entorno afirman que se trataba de “un empresario de bien, comprometido con el desarrollo de sus compañías y que no tenía ningún tipo de problema o antecedente”.

Con el fin de entender el móvil detrás del acto sicarial, las autoridades investigan la trayectoria profesional de Aponte Fonnegra. El patrimonio del empresario abarcaba múltiples compañías. Según documentos recogidos por el medio citado, fue gerente general y accionista (2,50%) de Empresa Colombiana de Soplado e Inyección – ECSI SAS, dedicada desde 1993 a la fabricación de productos plásticos, con plantas industriales en Atlántico, Cauca, Antioquia y Bogotá.

Aponte Fonnegra participaba en la propiedad de Agroindustrial Molino Sonora A.P. S.A.S., productora de la marca Arroz Sonora, donde tenía 446.250 acciones. También figuraba como socio (1,62%) de Flexo Spring S.A.S., compañía creada en 1994, y como accionista en Inversiones Aga S.A. —constituida en 1998—, enfocada en artículos plásticos y productos metálicos, con 146 acciones a su nombre.

Otro vínculo relevante era su participación como gerente y accionista (2.247 acciones) en Incoltapas S.A., empresa registrada en Bogotá desde 1972 y especializada en la fabricación de artículos de plástico y productos metálicos.

