Atropellaron a empresaria que participaba en caravana de Abelardo de la Espriella: sufrió graves heridas tras ser embestida por un camión

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el camión giró para ingresar a una estación de servicio y arrolló a la víctima - crédito Actualidad 360/Facebook

Una caravana política en Fusagasugá, Cundinamarca, terminó en un grave accidente. Ángela Caicedo, empresaria local, resultó herida cuando un camión la embistió mientras participaba en un evento de apoyo al aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

El hecho ocurrió el domingo 14 de junio, cuando decenas de carros con banderas y personas vestidas con las camisetas de la selección Colombia, se encontraban en apoyo al candidato presidencial y se presentó el inicidente dejando a Caicedo con múltiples fracturas y una perforación pulmonar.

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La mujer fue arrollada por un camión cerca de una estación de servicio sobre la vía Bogotá–Girardot, en las inmediaciones de la rotonda de Lucho Herrera.

Los registros audiovisuales captados por testigos evidencian que el camión, al girar con dirección hacia Bogotá para ingresar a la estación, impactó a la víctima, quien no advirtió la maniobra.

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La víctima fue identificada como Ángela Caicedo, empresaria de la región, tras el incidente en Fusagasugá - crédito Captura video Actualidad 360

Actualmente, la salud de la empresaria es delicada y permanece bajo atención especializada. El accidente sucedió mientras participaba en una manifestación política, lo que ha motivado una investigación exhaustiva sobre las causas y responsabilidades involucradas.

La respuesta de la población no se hizo esperar. Amigos, familiares y habitantes de Fusagasugá se han movilizado en redes sociales y en espacios públicos para expresar su solidaridad con Caicedo y exigir acciones que garanticen la protección de quienes participan en actividades políticas.

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La policía judicial y las autoridades de tránsito trabajan en el esclarecimiento del suceso, revisando detenidamente los videos del sector. El objetivo es determinar si el atropello se debió a una falla en las medidas de prevención durante la caravana o si existió un acto de intolerancia relacionado con el contexto político del evento.

El conductor del camión está formalmente vinculado al proceso penal. La Fiscalía General de la Nación analiza las pruebas recolectadas para definir la naturaleza del hecho y las posibles consecuencias legales.

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Ángela Caicedo presentó múltiples fracturas y un pulmón perforado después del atropello durante la caravana política - crédito Captura video

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella fueron atacados con puñales en Chía; una mujer mayor resultó herida: “Sacaron una cadena de metal”

Un incidente violento ocurrido en Chía, Cundinamarca, elevó la tensión política en Colombia en la recta final hacia las elecciones presidenciales del 21 de junio. Simpatizantes de la campaña de Abelardo de la Espriella, aspirante de derecha por el movimiento Defensores de la Patria, fueron atacados con armas blancas por tres individuos, dejando una persona mayor con heridas graves.

La denuncia fue presentada por Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, quien comunicó los hechos a través de su cuenta de X. Beltrán detalló que las agresiones ocurrieron cuando un grupo de seguidores realizaba un acto proselitista, señalando que los responsables serían supuestos simpatizantes del candidato de izquierda, Iván Cepeda Castro.

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En la grabación difundida por Beltrán, se observa a una mujer blandiendo un cuchillo mientras amenaza y ataca a un hombre identificado como partidario de De la Espriella. Un ciclista portando otra arma blanca también aparece agrediendo a la misma víctima. De acuerdo con el relato de una joven presente, el hombre fue atacado tras intervenir en defensa de una mujer que se encontraba en el lugar.

Uno de los denunciantes, involucrado en la actividad, afirmó: “Lo que está pasando acá en Chía es inaceptable. Estábamos haciendo un banderazo tranquilamente y se acercan los petristas con cuchillos, con navajas, a amedrentarnos. Sacaron una cadena de metal para atacar a nuestros coroneles de la reserva. Esto es inaceptable. Esos son los petristas: odio, rencor”.

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Voluntarios de la campaña de Abelardo de la Espriella aseguraron que fueron agredidos por una mujer y un hombre que tenían cuchillos y cadenas - crédito @soyjaimeandres/X

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, confirmó la captura de tres personas vinculadas con el ataque. Mientras tanto, Beltrán solicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación que identifiquen y judicialicen a los responsables, reclamando acciones concretas ante la gravedad de la agresión.

A pocos días de la jornada electoral, este episodio evidencia el clima de hostilidad que rodea la contienda presidencial. La violencia política se ha convertido en un factor de preocupación, especialmente cuando los enfrentamientos entre seguidores de distintas candidaturas derivan en hechos que comprometen la seguridad de los ciudadanos.

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