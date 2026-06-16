Estos son los municipios de Cundinamarca en riesgo de incendios forestales y escasez de agua por el fenómeno del Niño

Las provincias de Alto Magdalena, Magdalena Centro, Tequendama, Sumapaz y algunos sectores de Sabana Occidente podrían presentar mayor variabilidad en los niveles de las fuentes hídricas producto de las presiones antrópicas - crédito CAR

Municipios de Cundinamarca se encuentran en alerta por riesgo de incendios forestales y desabastecimiento de agua frente al Fenómeno del Niño, de acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

La entidad identificó zonas y localidades con mayor vulnerabilidad, tras un análisis técnico basado en reportes de agencias nacionales e internacionales.

En el informe de la CAR, provincias como Alto Magdalena, Magdalena Centro, Tequendama, Sumapaz y sectores de Sabana Occidente muestran mayor variabilidad en los niveles de fuentes hídricas debido a presiones sobre estos recursos. Municipios como Soacha, Ráquira, Nilo, Guachetá, San Juan de Rioseco, Ricaurte y Tocaima registran la mayor recurrencia de incendios forestales en la jurisdicción.

PUBLICIDAD

En el informe de la CAR, provincias como Alto Magdalena, Magdalena Centro, Tequendama, Sumapaz y sectores de Sabana Occidente muestran mayor variabilidad en los niveles de fuentes hídricas debido a presiones sobre estos recursos - crédito CAR

La CAR advirtió que la reducción de lluvias, el incremento de temperaturas y la disminución de la humedad pueden afectar la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agropecuarias y la conservación de los ecosistemas.

El director general de la entidad, Alfred Ballesteros, señaló que estos riesgos afectan de manera especial a áreas con antecedentes de desabastecimiento o alta demanda sobre las fuentes abastecedoras.

PUBLICIDAD

Entre los municipios con mayor susceptibilidad a incendios forestales y escasez hídrica, figuran Fúquene, Guachetá, Nocaima, Quebradanegra, Ricaurte, Nilo, Girardot, Tocaima, Bituima, Vianí, San Juan de Río Seco, Mosquera, Bojacá, Soacha, Machetá, Manta y Tibirita en Cundinamarca, así como Chiquinquirá, San Miguel de Sema y Ráquira en Boyacá.

“El análisis determinó que municipios como Soacha, Ricaurte, Nilo, Tocaima, Guachetá, San Juan de Rioseco y Ráquira, en el departamento de Boyacá, presentan condiciones que podrían aumentar el riesgo de afectaciones por disminución de lluvias y aumento de temperaturas. Además, provincias como Alto Magdalena, Magdalena Centro, Tequendama, Sumapaz y algunos sectores de Sabana Occidente podrían registrar mayores presiones sobre sus fuentes hídricas”, señaló Ballesteros.

PUBLICIDAD

Y agregó: “No se está anunciando una emergencia, pero sí se hace un llamado y una advertencia preventiva para que alcaldes, empresas, productores rurales y comunidades adopten medidas oportunas. La experiencia indica que anticipar acciones permite gestionar mejor situaciones climáticas complejas y evita crisis”.

El análisis técnico señaló que la presencia de coberturas vegetales secas y actividades agropecuarias en las provincias de Rionegro, Tequendama, Sumapaz, Bajo Magdalena y Sabana Occidente incrementa la vulnerabilidad frente a periodos de lluvias deficitarias.

PUBLICIDAD

Además, se identificaron territorios con alta dependencia de acueductos rurales y pequeños sistemas de abastecimiento, lo que aumenta el impacto ante la disminución de caudales en quebradas y corrientes menores.

Entre los municipios con mayor susceptibilidad a incendios forestales y escasez hídrica, figuran Fúquene, Guachetá, Nocaima, Quebradanegra, Ricaurte, Nilo, Girardot, Tocaima, Bituima, Vianí, San Juan de Río Seco, Mosquera, Bojacá, Soacha, Machetá, Manta y Tibirita en Cundinamarca - crédito CAR

La CAR advierte: “La disminución de las precipitaciones podría afectar la disponibilidad de agua para consumo humano, actividades agropecuarias y la conservación de los ecosistemas, especialmente en zonas donde históricamente se han registrado episodios de desabastecimiento o alta demanda sobre las fuentes abastecedoras”.

PUBLICIDAD

El director de la entidad destacó la importancia de fortalecer acciones preventivas para mitigar los riesgos de degradación de los ecosistemas y la ocurrencia de incendios forestales.

Ante esta situación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hizo un llamado a las administraciones municipales, organismos de gestión del riesgo, sectores productivos y comunidades a adoptar medidas preventivas que reduzcan los impactos relacionados con el aumento de temperaturas, el estrés hídrico y la probabilidad de incendios forestales en la región.

PUBLICIDAD

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca hizo un llamado a las administraciones municipales, organismos de gestión del riesgo, sectores productivos y comunidades a adoptar medidas preventivas que reduzcan los impactos relacionados con el aumento de temperaturas, el estrés hídrico y la probabilidad de incendios forestales en la región - crédito CAR

“Por este motivo, se recomienda ahorrar agua, proteger las fuentes hídricas, prevenir quemas y fortalecer la gestión del riesgo en los municipios. La preparación debe comenzar antes de que El Niño alcance su fase más intensa. El llamado es a actuar desde ahora”, afirmó Alfred Ballesteros.

Reecientmente, la directora del Ideam, Gisliane Echeverry, afirmó que el actual fenómeno de El Niño podría ser el más intenso desde 1950, año en que comenzaron los registros oficiales de este evento climático. Según Echeverry, tanto las condiciones oceánicas como las atmosféricas confirman que El Niño ya se encuentra completamente desarrollado.

PUBLICIDAD

Proyecciones de modelos climáticos señalan una probabilidad superior al 60 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia finales del año, con características comparables o incluso mayores a las observadas en 1982, 1997 y 2015. Blu Radio informó que estas previsiones cuentan con el respaldo de especialistas del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NOAA).