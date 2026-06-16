Caricaturista Matador lanzó nuevas pullas contra Abelardo de la Espriella: “Los va a poner a comer mier...”

Apoyos estatales y percepciones políticas, el retrato viral de Matador sobre la tercera edad - crédito @Matador000/X

Un relato compartido por el caricaturista Matador en su cuenta de X generó debate sobre el impacto de los auxilios estatales en la vida cotidiana de los adultos mayores en Colombia de cara a la segunda vuelta presidencial este domingo 21 de junio de 2026.

En el video, el excandidato al Senado por el Pacto Histórico narró una historia ocurrida en el entorno de su familia, describiendo cómo un hombre de 70 años que vive solo sobrevive gracias a la ayuda que le envía su hija desde Estados Unidos y al subsidio que recibe del actual Gobierno colombiano.

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La anécdota, presentada de manera coloquial por el dibujante, expuso las contradicciones que enfrentan muchos ciudadanos en situación vulnerable: la mejora en los apoyos sociales no siempre se traduce en un cambio de percepción política o en seguridad económica a largo plazo.

El protagonista de la historia, un vecino de la madre de Matador, fue zapatero en el pasado y actualmente reside en una habitación alquilada.

Matador relató en X las contradicciones de los subsidios estatales en adultos mayores de Colombia - crédito @Matador000/X

“Él tiene una sola hija y la hija le tocó ir para Estados Unidos y ella es la que lo mantiene”, señaló el caricaturista en su testimonio. A esa ayuda familiar se suma el subsidio estatal que, según el relato, pasó de 80.000 pesos durante la pandemia a 230.000 pesos en el actual gobierno.

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“Cuando lo vi que, que hablando con mi mamá, uno parando orejas ahí: ‘No, doña Alicia, es que yo voy por el tigre’. Dice: ‘Voy por el tigre’. Y yo: ‘Este señor, ¿qué?’”, narró Matador, reflejando el desconcierto ante las prioridades del adulto mayor.

Según el Caricaturista, durante la pandemia, la situación de los adultos mayores sin pensión en Colombia se agravó, obligando a muchos a depender de transferencias familiares y subsidios públicos.

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El caso relatado por Matador mostró cómo el aislamiento profundizó la dependencia de estos apoyos. “Yo le cobraba el adulto mayor como 80.000 pesos, porque no podía salir”, recordó el dibujante, evidenciando el nivel de precariedad experimentado durante ese periodo.

Al abordar las preferencias políticas del protagonista, Matador subrayó la paradoja de que, pese a recibir mayores recursos con el actual gobierno, el hombre manifiesta abiertamente un rechazo a Gustavo Petro, presidente de Colombia.

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Caricaturista Matador lanzó nuevamente pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - @matador000/X

“‘No, yo voy por el tigre. Es que, es que ese otro es un amigo de Petro es un guerrillero’, porque ni se le sabía el nombre”, relató el caricaturista, quien se muestra incrédulo ante las convicciones del adulto mayor. “Siempre así como el huevón. ‘No, yo voy por el tigre...’”, añadió, exponiendo la influencia de discursos políticos y prejuicios persistentes.

El humorista reconoció el desafío de dialogar con personas que mantienen posturas inamovibles, especialmente cuando se trata de temas políticos.

“Es de esas personas... que cuando usted comienza a darle argumentos, comienzan a brotársele las venas y comienza a gritar. Y al último termina: ‘¡Petro!’ y después termina: ‘¡Si, guerrillero!’ y todo eso”, comentó Matador, mostrando la polarización existente en algunos sectores de la sociedad colombiana.

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Caricaturista Matador habló del subsidio a los adultos mayores para tirarle a Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @Matador000

“Yo creo que todos tenemos historias de esas”, concluyó Matador en su mensaje, abriendo la puerta a un debate sobre las expectativas, frustraciones y contradicciones que marcan la vejez en contextos de pobreza.

La historia del vecino zapatero ilustró la fragilidad que enfrentan muchos adultos mayores sin pensión en Colombia. Las ayudas estatales, aunque aumentaron en los últimos años, no siempre logran garantizar estabilidad o modificar actitudes políticas. “Le mejoran un poquito la vida y no tiene... Bueno, ¿y cómo va a pedir uno la capacidad?”, se pregunta Matador en el video, sugiriendo que la desinformación y el escepticismo dificultan el reconocimiento de los beneficios.

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El caricaturista advirtió sobre el riesgo de perder esos apoyos si cambian las condiciones o los responsables del gobierno. “Van a votar por Abelardo, que Abelardo sí los va a poner a comer mierda. Entonces, eso, esas son las contradicciones que uno ve en la gente pobre”, señaló en tono irónico, anticipando dificultades futuras para quienes dependen completamente de la ayuda oficial.