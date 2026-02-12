Colombia

La Corte Constitucional se inhibe en caso Mancuso y pide “colaboración armónica” entre JEP y Justicia y Paz

La Corte Constitucional se abstuvo de fallar sobre la competencia que asumió la JEP en el caso de Salvatore Mancuso y exhortó a esa jurisdicción y a Justicia y Paz a crear un mecanismo de “colaboración armónica” y comunicación permanente

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La Corte Constitucional decidió abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la demanda que cuestionaba la competencia que se había atribuido la Jurisdicción Especial para la Paz para procesar a excomandantes paramilitares que actuaron como “bisagras” con integrantes de la Fuerza Pública durante el conflicto armado.

La determinación se produjo tras el estudio de la acción presentada contra la interpretación aplicada en el caso de Salvatore Mancuso.

De acuerdo con lo informado por Semana, el alto tribunal analizó los argumentos dirigidos a controvertir el alcance de las facultades asumidas por la JEP en ese expediente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su decisión, la Corte exhortó tanto a la JEP como a Justicia y Paz a diseñar e implementar un mecanismo de articulación efectivo de “colaboración armónica” y comunicación permanente. La finalidad señalada es que ambas jurisdicciones puedan aprovechar de manera recíproca sus hallazgos y avances en la construcción de la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado.

El tribunal explicó que esta solicitud busca fortalecer el diálogo interinstitucional. En el debate jurídico, recordó que el esclarecimiento de la verdad constituye un elemento central para la superación del conflicto y subrayó la necesidad de que las autoridades que integran los distintos regímenes de justicia transicional se reconozcan como parte de un solo sistema.

- crédito Freepik
- crédito Freepik

La providencia fue adoptada con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cobo. En el análisis se indicó que el Auto 1319 de 2024, proferido en el marco de un conflicto de jurisdicciones, no configuró una “cosa juzgada” respecto del proceso de control abstracto de constitucionalidad que se estudiaba. Según lo expuesto, esa circunstancia incidió en la evaluación sobre la vigencia y consistencia de la interpretación demandada.

La Corte concluyó que la interpretación cuestionada perdió el atributo de ser consolidada y consistente, dejó de constituir una norma de derecho viviente y, por esa razón, se declaró inhibida para adoptar una decisión de fondo. Con ello, el alto tribunal optó por no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la competencia asumida por la JEP en ese caso específico.

El debate jurídico tuvo como antecedente la determinación adoptada en 2023 por la JEP de estudiar la situación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien comandó, entre otros, los Bloques Norte y Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa decisión generó una controversia sobre el alcance de las atribuciones de la jurisdicción creada tras el Acuerdo de Paz.

En esa oportunidad, la JEP asumió competencia aplicando la figura del “sujeto bisagra”. Según esa tesis, Mancuso habría sostenido relaciones constantes con integrantes de la Fuerza Pública para establecer redes de cooperación y ayuda. A partir de dichas alianzas, se ejecutaron acciones contra la población civil, lo que llevó a la jurisdicción especial a considerar que podía conocer del caso bajo su marco normativo.

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La aplicación de ese criterio produjo un enfrentamiento institucional entre la JEP y Justicia y Paz. Este último tribunal fue creado con el propósito de investigar, juzgar y sancionar a integrantes de grupos paramilitares tras su proceso de desmovilización en 2006. Por su parte, la JEP se conformó luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, con el mandato de conocer conductas relacionadas con el conflicto armado en ese contexto.

El denominado choque de competencias se centró en determinar cuál de los dos regímenes debía continuar con el conocimiento del expediente. Mientras Justicia y Paz sostiene atribuciones sobre exintegrantes de estructuras paramilitares desmovilizadas, la JEP fundamentó su intervención en la existencia de vínculos funcionales con agentes estatales, bajo la categoría del “sujeto bisagra”.

Con la decisión adoptada, la Corte no resolvió de manera definitiva la controversia sobre la competencia en el caso concreto, pero sí formuló un llamado expreso a la coordinación institucional. El énfasis estuvo en promover mecanismos que permitan intercambio de información y cooperación permanente, orientados a consolidar los avances en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalJEPJusticia y PazSalvatore MancusoColombia -Noticias

Más Noticias

Resultados Lotería del Meta hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del premio mayor

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Resultados Lotería del Meta hoy

Super Astro Luna: resultados ganadores del último sorteo de hoy miércoles 11 de febrero de 2026

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Super Astro Luna: resultados ganadores

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 12 de febrero

Toma precauciones y conoce donde se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Pico y Placa en Cartagena: qué autos descansan este jueves 12 de febrero

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este jueves 12 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa: qué autos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Guerra por el territorio tiene

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

El actor Diego Trujillo anunció

El actor Diego Trujillo anunció que respaldará a Sergio Fajardo como candidato presidencial: “Es el indicado”

Elena Rose anunció su regreso a Colombia con el esperado ‘Alma Tour’: conozca fecha, lugar y precios

‘Sábados Felices’ estaría al borde de la desaparición: esto es lo que se dice en redes sociales

Rubén Blades anunció el fin de sus giras en 2027 y su regreso permanente a Panamá “a más tardar en 2028″

Shakira celebró un año del inicio de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un obsequio de “su hermana”

Deportes

Miguel Ángel Borja reveló el

Miguel Ángel Borja reveló el detalle personal que impidió su llegada a Boca Juniors

Linda Caicedo lideró al Real Madrid en la Champions femenina: gol y asistencia ante el París FC

Falcao García marcó y Millonarios celebró su primera victoria en la Liga BetPlay ante Águilas Doradas en El Campín

Independiente Medellín recibió negativa para aplazar partido y enfrentará un calendario apretado

Así fue el primer gol de Falcao García con Millonarios en 2026: abrió el marcador ante Águilas Doradas