70 capturados y tres toneladas de marihuana deja la primera megatoma policial de 2026 en Tuluá, Valle del Cauca

La Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante Departamento de Policía Valle del Cauca, dio un reporte de la megatoma - crédito Policía del Valle del Cauca

La Policía del Valle del Cauca informó en la tarde del 12 de febrero de 2026 la conclusión de una mega intervención coordinada por la Policía y las autoridades locales en la ciudad de Tuluá.

Se trata de la tercera megatoma por la Seguridad en el Valle del Cauca y la primera que se efectuó en 2026, articulada entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Tuluá, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional,

En detalle, la operación contó con apoyo del Comando Aéreo de Combate No. 7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que utilizó aeronaves remotamente pilotadas para suministrar información en tiempo real y fortalecer el monitoreo en zonas estratégicas.

La acción de fuerza dejó un saldo de 70 personas capturadas y la incautación de armas, drogas y vehículos que estarían al servicio de microbandas dedicadas al tráfico de estupefacientes y delitos conexos, como homicidio, extorsión y porte ilegal de armas.

Durante la intervención, se realizaron 21 diligencias de registro y allanamiento, que derivaron en la captura de 58 personas en flagrancia y 12 mediante orden judicial.

Gobernadora Dilian Francisca Toro habló sobre la mega toma en Tuluá - crédito Policía Valle del Cauca

Las autoridades también decomisaron 6 armas de fuego y 3 toneladas de marihuana, además de 49 teléfonos celulares utilizados para actividades ilegales. También se recuperaron 7 motocicletas y 6 vehículos reportados como hurtados.

Como parte de las acciones preventivas, se verificaron antecedentes a 3.318 personas y 3.241 vehículos, además de la revisión de 939 IMEI a equipos móviles. Se impusieron 423 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Hicieron allanamientos a cárceles

El operativo también incluyó allanamientos simultáneos en tres centros de reclusión del departamento, en el que encontraron 54 celulares, 70 cargadores, 48 objetos cortopunzantes, 4 kilos de marihuana, 300 kilos de base de coca y, licor como tequila, aguardiente y eso. “Y además encontraron, pues algunas informaciones sobre extorsiones, unos listados”, reportó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Estas fueron las armas y elementos decomisados por la Policía del Valle - crédito Policía Valle del Cauca

La brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, afirmó que estas visitas a los centros penitenciarios estuvieron acompañadas por la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de poder “ahondar en esas actividades criminales a las cuales llaman a través de videollamadas a nuestros tuleños, precisamente a los comerciantes, y los intimidan y les exigen grandes sumas de dinero. Tenemos actores criminales que están delinquiendo desde los centros carcelarios”.

Las cabecillas de disidencias y grupos de delincuencia que fueron capturados

Entre los resultados destacados, las autoridades reportaron la captura de alias La Gorda, presunta cabecilla del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, en el corregimiento La Marina, cerca a Tuluá. Durante su detención se incautaron elementos de uso militar, material extorsivo y una agenda con información de víctimas.

“La detenida sería responsable de fortalecer las finanzas del grupo mediante extorsiones, secuestros y coordinar actividades delictivas en la región”, aseguró la comandante Rodríguez Castro.

Estos son los resultados del operativo policial en Tuluá - crédito Policía Valle

En otro procedimiento, en el corregimiento de La Paila, municipio de Zarzal, se incautó un cargamento de marihuana de más de media tonelada, avaluado en cerca de 1.200 millones de pesos, que tenía como destino la ruta Cali–Manizales. Dos personas fueron capturadas por este hecho.

También se reportó la captura de alias Naranjo, presunto actor sicarial y traficante de estupefacientes del Grupo de Delincuencia Común Organizado (Gdco) La Inmaculada, y de alias Pipo, señalado como actor sicarial del grupo ‘Los de la G’, con influencia en Tuluá, Andalucía y Bugalagrande, Valle.

“Estas megatomas son efectivas gracias a su denuncia, gracias a la información que ustedes nos proporcionan”, dijo la comandante Rodríguez, y agregó que “esos actores criminales es importante quitarlos de circulación, pero que la ciudadanía también los reconozca y refuerce con su denuncia los procesos investigativos”, culminó la uniformada.