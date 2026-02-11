Temor y religión: los secretos de la denuncia de David Murcia Guzmán contra De la Espriella, “Hay más dinero que se perdió de DMG”

El que fue fundador de DMG hablará sobre la relación laboral que tuvo con Abelardo de la Espriella - crédito @DCoronell/X

El 11 de febrero el periodista Daniel Coronel informó que David Murcia Guzmán, conocido por liderar el esquema DMG, presentó una denuncia disciplinaria contra el abogado Abelardo de la Espriella, que actualmente aspira a la Presidencia de Colombia.

La queja, radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, señala que el jurista incurrió en faltas graves a los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza.

De acuerdo con Murcia Guzmán, Abelardo de la Espriella recibió 5.000 millones de pesos en efectivo como honorarios y no los devolvió a pesar de renunciar a la defensa de Murcia Guzmán. El condenado asegura que De la Espriella violó la confidencialidad profesional al emitir declaraciones en contra de Murcia y que fue negligente durante el proceso judicial, ya que omitió reportar irregularidades en la captura de su defendido, como el lugar y la fecha de la detención.

El escrito también señala un supuesto conflicto de interés debido a la cercanía de Abelardo de la Espriella con el entonces presidente Álvaro Uribe. El caso quedó en manos del magistrado Martín Leonardo Suárez Varón.

Abogada de David Murcia Guzmán contó detalles de la denuncia a Infobae

Macollins adelantó aspectos que Murcia Guzmán habló con Daniel Coronell - crédito suministrado a Infobae

Debido a que se ha afirmado que la denuncia no tendría validez por el tiempo que pasó desde que el candidato presidencial renunció a la defensa de Murcia Guzmán, en diálogo con Infobae Colombia, Sondra Macollins, abogada del cundinamarqués, mencionó que lo relevante es saber si Abelardo de la Espriella es culpable de lo señalado por el fundador de DMG.

“Básicamente, la denuncia contra Abelardo de la Espriella es por su falta de ética, por la falta de honradez y dignidad de la profesión, por el abandono injustificado de la representación, por faltar a sus deberes de devolución de honorario, de rendición de cuentas con su cliente. Y aunque la discusión es si está prescrita o no la acción, porque pasaron 18 años, aquí la cuestión es si lo hizo o no”.

La jurista mencionó los motivos que tiene David Murcia Guzmán para denunciar a Abelardo de la Espriella, asegurando que esto no se registró antes por temor.

“Él siempre ha tenido miedo, tiene mucho miedo de lo que pueda hacerle Abelardo de la Espriella, le tiene literalmente pánico. Sabía que tenía mucho dinero para hacer cualquier cosa y mucho poder desde la sombra, pero tiene más miedo a que se convierta en presidente de los colombianos, porque así el poder no solamente es económico, sino infinito. La segunda razón es porque David Murcia Guzmán se convirtió al cristianismo y está muy indignado con que una persona como Abelardo, que sabe que es atea, que siempre lo fue, siempre lo dijo, ahora utilice el nombre de Dios para coger incautos”.

El candidato presidencial negó ser culpable de lo expuesto por David Murcia Guzmán - crédito Reuters

Tras la respuesta inmediata que emitió Abelardo de la Espriella en diferentes medios de comunicación sobre la denuncia en su contra, Sondra Macollins indicó que no está interesada en debatir de esa forma, sino que espera que el candidato responda por las acusaciones ante la justicia.

“No opino nada. Que opinen las autoridades, porque esto ya no es un chisme, es una realidad. Hay una denuncia que tendrá que enfrentar y puede ser que esa denuncia y las declaraciones del señor David Murcia Guzmán obliguen al Estado a iniciar una investigación de oficio más allá de la ética, más allá, porque si se presume que él se quedó con dineros de DMG, hay muchos condenados por lavado de activos por esos dineros; también es posible que tenga que responder por lavado de activos de ese proceso”.

Murcia Guzmán hablará el 12 de febrero con Daniel Coronell sobre las acusaciones que ha hecho contra Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Por último, Sondra Macollins adelantó aspectos de lo que habló David Murcia Guzmán con Daniel Coronell, entrevista que será publicada el 12 de febrero de 2026.

“Él contó cuál fue la relación real con el abogado; dijo que, aparte de cobrarle los honorarios por la defensa personal y la defensa de la entidad de la empresa, cobró honorarios para hacer un estudio contable, una auditoría contable, pero luego salió a decir que abandonaba el caso precisamente porque había una contabilidad que no conocía. Otra cosa que dijo es que hay más dinero que se perdió de DMG porque la empresa DMG tuvo que abrir otra empresa que se llama Transval para hacer el transporte del dinero en efectivo, ya que los bancos le cerraron todas las puertas, hecho que conocía perfectamente el abogado (Abelardo de la Espriella) y reveló cuál es la cifra, que es grande, que se perdió de las bodegas de Transval”.