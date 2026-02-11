Colombia

Revelan la identidad de los dos hombres que murieron en tiroteo en Bogotá: un empresario y un escolta

Los hechos se presentaron en el norte de la ciudad, en el sector La Cabrera

Guardar
Las autoridades atendieron la emergencia
Las autoridades atendieron la emergencia y los heridos fueron trasladados a un centro de salud. Posteriormente, murieron - crédito Colprensa

En la tarde del 11 de febrero de 2026 se registró otro hecho de violencia en Bogotá que encendió las alarmas en la capital colombiana. Dos personas fueron víctimas de un presunto ataque sicarial que se registró en el norte de la ciudad, exactamente, en la calle 85 con carrera 7 (sector La Cabrera), cuando los ciudadanos salían del gimnasio Bodytech.

Las víctimas del tiroteo recibieron primeros auxilios en el lugar y fueron trasladadas a un centro de salud, pero fallecieron debido a la gravedad de sus heridas. Según se confirmó, ya se conocen las identidades de las personas que resultaron heridas en el ataque:

  • Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, empresario del sector arrocero que también figura como miembro principal del Consejo Directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, la cual brinda formación a niños y niñas que viven en difíciles condiciones socioeconómicas.
  • Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, escolta vinculado a la compañía Flexo Spring S.A.S., que, al parecer, era el hombre de protección del empresario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El empresario Gustavo Andrés Aponte
El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra resultó herido en un ataque armado en Bogotá - crédito Fundación Gustavo Aponte Rojas

El concejal de Bogotá Julián Espinosa rechazó los hechos de violencia que nublan nuevamente la tranquilidad de los capitalinos y cuestionó la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán en materia de seguridad. "Es lamentable la inseguridad que viven los bogotanos. Más lamentable aún que la Alcaldía de @CarlosFGalan y su secretario de Seguridad no parezcan darse cuenta de la gravedad del problema“, señaló el funcionario en su cuenta de X.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Tiroteo en BogotáSicariato en BogotáVíctimasGustavo Andrés Aponte FonnegraLuis Gabriel Gutiérrez GarzónAsesinatoColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto a minuto en vivo, Liga BetPlay

El cuadro Embajador espera conseguir su primera victoria de la liga colombiana en Bogotá con Fabián Bustos en el banquillo técnico

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto

Él es Juan Pablo Escobar, el hijo del capo más temido de Colombia que prometió venganza, pero luego se arrepintió

La infancia del primogénito de Pablo Escobar será mostrada a través de una serie que se estrenará en 2026 a través de Disney+

Él es Juan Pablo Escobar,

Daniel Briceño y Gabriel Calle, hermano del detenido expresidente de la Cámara Andrés Calle, se agarraron en las redes: esto se dijeron

El intercambio de acusaciones entre los políticos encendió las redes sociales, con los duros señalamientos sobre presuntos vínculos con casos de corrupción de la familia que tiene fuerte influencia en Córdoba y los antecedentes judiciales que involucran a figuras del uribismo

Daniel Briceño y Gabriel Calle,

Exesposa de Petro señaló a Verónica Alcocer de humillar a su familia y de tenerle celos: “Siempre ha querido maltratarme”

La expareja del presidente aseguró que la primera dama ha humillado a sus hijos y ha tratado de excluirlos

Exesposa de Petro señaló a

Confianza del consumidor arrancó 2026 con freno leve, pero la intención de compra de vivienda y vehículos se desploma

Aunque el indicador se mantiene en terreno positivo y muy por encima del nivel de hace un año, el informe de Fedesarrollo muestra un enfriamiento en las decisiones de gasto de los hogares

Confianza del consumidor arrancó 2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con drones y fusiles

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Marcela Benjumea compartió su visión

Marcela Benjumea compartió su visión sobre el amor: “Cada ciertos años cambio de marido”

Los sicarios que criaron al hijo de Pablo Escobar: las historias que podría incluir la serie que se estrenará en 2026

La reina del carnaval de Barranquilla reaccionó a los comentarios por beso sin su consentimiento en plena guacherna: “Todo se salió de control”

Así reaccionó Sara Uribe al supuesto ‘coqueteo’ de Jay Torres con Mariana Zapata y Beba en ‘La casa de los famosos’

Esposo de Beba fue tildado de “arrogante” por su reacción al supuesto ‘coqueteo’ de la participante con Jay Torres en ‘La casa de los famosos’: “Estoy generando ‘cash’”

Deportes

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto a minuto en vivo, Liga BetPlay

EN VIVO Vasco da Gama vs. Bahía, fecha 3 del Brasileirao 2026: el equipo de los cuatro colombianos entra en escena

Selección Colombia respira: Yerry Mina no presentaría lesión crónica y apunta a la Copa del Mundo

Luis Díaz fue clave en clasificación del Bayern Múnich en la Copa de Alemania: marcó gol en el triunfo 2-0 ante el Leipzig

Luis Díaz anotó en la victoria del Bayern Múnich ante Leipzig y aseguró el paso a semifinales de la Copa de Alemania