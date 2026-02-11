Revelan la identidad de los dos hombres que murieron en tiroteo en Bogotá: un empresario y un escolta

Las autoridades atendieron la emergencia y los heridos fueron trasladados a un centro de salud. Posteriormente, murieron - crédito Colprensa

En la tarde del 11 de febrero de 2026 se registró otro hecho de violencia en Bogotá que encendió las alarmas en la capital colombiana. Dos personas fueron víctimas de un presunto ataque sicarial que se registró en el norte de la ciudad, exactamente, en la calle 85 con carrera 7 (sector La Cabrera), cuando los ciudadanos salían del gimnasio Bodytech.

Las víctimas del tiroteo recibieron primeros auxilios en el lugar y fueron trasladadas a un centro de salud, pero fallecieron debido a la gravedad de sus heridas. Según se confirmó, ya se conocen las identidades de las personas que resultaron heridas en el ataque:

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, empresario del sector arrocero que también figura como miembro principal del Consejo Directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, la cual brinda formación a niños y niñas que viven en difíciles condiciones socioeconómicas.

Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, escolta vinculado a la compañía Flexo Spring S.A.S., que, al parecer, era el hombre de protección del empresario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra resultó herido en un ataque armado en Bogotá - crédito Fundación Gustavo Aponte Rojas

El concejal de Bogotá Julián Espinosa rechazó los hechos de violencia que nublan nuevamente la tranquilidad de los capitalinos y cuestionó la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán en materia de seguridad. "Es lamentable la inseguridad que viven los bogotanos. Más lamentable aún que la Alcaldía de @CarlosFGalan y su secretario de Seguridad no parezcan darse cuenta de la gravedad del problema“, señaló el funcionario en su cuenta de X.

En desarrollo...