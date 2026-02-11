Colombia

Petro protagonizó encontrón en redes con Carlos Meisel por declaraciones sobre Urrá: “¿No te alcanza el cerebro?”

La discusión empezó por afirmaciones del presidente sobre el manejo de la hidroeléctrica y la crisis ambiental en Córdoba

El presidente Gustavo Petro cuestionó
El presidente Gustavo Petro cuestionó la inteligencia del senador Carlos Meisel - crédito Carlos Meisel/X y Presidencia

Durante el Consejo de Ministros del 9 de febrero de 2026, llevado a cabo en Montería (Córdoba), el presidente Gustavo Petro desligó de responsabilidades al Gobierno por la crisis ambiental que se vive en el departamento y que, a juicio del mandatario, respondería a malos manejos de la Hidroeléctrica Urrá. Juan Acevedo Rocha, presidente encargado, renunció a su cargo luego de haber sido cuestionado por el primer mandatario.

En el encuentro con su gabinete ministerial, el jefe de Estado aseguró que la hidroeléctrica no depende de la administración. De hecho, indicó que de 35 trabajadores que hay en el lugar, ninguno ha sido ubicado ahí por su Gobierno.

Vienen de Uribe y de atrás (...). Para nombrar en el cargo tiene que ser de la misma entidad. ¿Cierto? Y la misma entidad todos son uribistas. ¿Y usted qué quiere que haga? (...). Todos se vienen poniendo aquí a lo largo de los años con la clase política cordobesa nombres propios, porque no son todos los de la clase política cordobesa”, señaló el presidente.

En Córdoba y Sucre los
En Córdoba y Sucre los ciudadanos enfrentan graves inundaciones - crédito Gobernación de Córdoba/Colprensa

El senador Carlos Meisel criticó las declaraciones del mandatario, a quien señaló de estar entregando información inadecuada sobre la problemática, sin presentar una solución concretar que ayude a mejorar las condiciones de la población que hoy sufre por las inundaciones en Córdoba.

Presidente @petrogustavo llevas dos días en Córdoba hablando mierda y filosofando sobre lo divino y lo humano y no ha logrado una sola acción que saque medio milímetro de agua. ¡Chambón!“, aseveró el congresista.

Aseguró que en todo momento ha tratado de referirse al jefe de Estado con respecto, pese a que, presuntamente, ha mentido a la opinión pública y ha criticado a algunos políticos. Sin embargo, aclaró que su paciencia llegó al límite y que no tolerará más sus “comentarios salidos de tono”. “Yo no he sido coautor de ningún asesinato. Vuélvase respetable, que no te dejas respetar”, concluyó.

El senador Carlos Meisel señaló
El senador Carlos Meisel señaló al presidente Petro de hablar "mierda" y no proponer soluciones a la situación que se vive en Córdoba - crédito @carlosmeiselv/X

El presidente Gustavo Petro respondió al comentario del legislador, poniendo en duda sus capacidades intelectuales y advirtiendo que, al parecer, personas cercanas a él estuvieron involucradas en acciones que afectaron el ciclo natural del agua.

¿No te alcanza el cerebro para entenderme? Sus amigos Meisel se tiraron el ciclo natural del agua para quedarse con la tierra a sangre y fuego. No derramaron filosofía, sino sangre y cadáveres y ahora arrojan agua sobre el campesinado que guardaron en las generadoras hidroeléctricas para semejar una escasez de gas y venderle el agua a la gente a precio diez veces más alto“, señaló.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que personas cercanas al senador Meisel "se tiraron el ciclo natural del agua" - crédito @petrogustavo/X

Contrario a lo expuesto por el jefe de Estado en el Consejo de Ministros, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, afirmó que el Gobierno nacional está al frente de la hidroeléctrica Urrá desde hace cuatro años. Indicó que la Junta Directiva está conformada por personas afines a la administración y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el de Minas y Energía tienen una amplia influencia en la junta y, por tanto, en las decisiones que se toman.

“Algunas de las comunidades que están acá no votaron conmigo, pero cuando llega la presencia de la Gobernación, llega para la gente del departamento de Córdoba, pero aquí no se puede entrar a buscar culpables agua arriba cuando es el mismo Gobierno nacional el que tiene el control absoluto de la junta con cinco miembros, que la controla principalmente Hacienda y Minas”, dijo el gobernador ante los medios de comunicación.

El mandatario local aseguró que el departamento está siendo estigmatizado y aclaró que no es momento de entrar en debates ni señalamientos. “No voy a permitir”, aseveró.

