Para el regreso a clases: la nueva colección de cuadernos hechos con IA e inspirados en Gustavo Petro: “Dan ganas de volver a estudiar”

La imagen del presidente Gustavo Petro se ha extendido más allá de la política e invade espacios cotidianos como las redes sociales y las aulas escolares.

Un ejemplo reciente lo protagonizó el usuario de TikTok @_jefferson_fuentes_, quien exhibió portadas creadas con inteligencia artificial para sus cuadernos de décimo grado.

En cada materia, la figura del presidente aparece en contextos insólitos: Gustavo Petro con bata blanca, con una placa de petri y rodeado de células ilustra el cuaderno de biología, mientras que en química se observa con un tubo de ensayo rodeado de átomos.

Para inglés, la imagen lo muestra junto a Donald Trump; en filosofía, aparece con toga, cara pensante y el Partenón de Atenas. En sociales, comparte espacio con Iván Cepeda.

La publicación desató reacciones diversas: “Yo quiero un cuaderno de esos” y “Cuando uno estudiaba no le ponía mucha atención a los diseños, pero con esos diseños dan ganas de cuidar cada hojita”, escribieron algunos usuarios.

Otros comentarios reflejaron posiciones críticas: “Petro es el típico charlatán que inventa respuestas, sabe de todo medias” y “Uy no que asco!!!”, mostrando que la figura presidencial sigue polarizando incluso en los detalles escolares.

En los comentarios la creatividad de los jóvenes colombianos dio lugar a la publicación de otros cuadernos personalizados, donde aparecen materias como ética, política y sociales en diferentes grados, desde primaria hasta secundaria. Estos cuadernos, intervenidos con frases, dibujos o referencias al presidente Petro, han generado un fenómeno viral en plataformas digitales.

El furor por los cuadernos coincidió con el resurgimiento de otro objeto popular: el peluche de Petro. Diversos usuarios, al intercambiar imágenes y anécdotas sobre sus propios cuadernos, también recordaron la demanda creciente por este muñeco inspirado en la figura del presidente colombiano.

La noche del 29 de diciembre de 2025, Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores y detractores. El mandatario reflexionó: “Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás, pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”.

Esta frase estaba acompañada por una imagen de IA que tenía un tierno Gustavo Petro en forma de peluche por lo que una parte importante de la conversación digital se centró en la figura de Petro como personaje coleccionable.

Fue así como la empresa Digna, decidió empezar la producción y venta del peluche de Petro, en días pasados confirmó a Infobae Colombia que le muñeco goza de buena aceptación y ha tenido una demanda abrumadora.

La compañía informó: “¡Hola! ✨ Gracias por escribirnos. 🧸 La segunda preventa de los 100 peluches ya se agotó. Estamos preparando una nueva tanda para la primera semana de febrero”. La rapidez con la que se agotaron las unidades refleja el nivel de entusiasmo por este artículo.

Además, Digna aclaró que “¡Ya puedes apartarlo!”, permitiendo que quienes quieran asegurar su ejemplar puedan hacerlo anticipadamente, ante la posibilidad de que se agoten nuevamente en la siguiente preventa.

El peluche se encuentra disponible en dos versiones. La primera, sin audio, cuesta 75.000 pesos colombianos. La opción con audio, que incluye frases características del presidente, tiene un precio de 95.000 pesos colombianos. Estas variantes han incrementado el atractivo del muñeco, convirtiéndolo no solo en un objeto de colección, sino también en un símbolo de identidad política para muchos jóvenes.

Así, el auge de estos objetos revela el modo en que la política y la cultura digital se fusionan en Colombia, transformando a figuras públicas en referentes cotidianos y objetos de deseo para las generaciones jóvenes que comparten sus gustos en redes sociales.