Colombia

Infidelidad no elimina el derecho a pensión de sobreviviente: esto fue lo que decidió la Corte Suprema de Colombia

El alto tribunal dejó en firme el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a dos compañeras permanentes simultáneas y advirtió que la seguridad social no puede convertirse en un “instrumento inquisidor moral”

Guardar
Infidelidad no quita la pensión:
Infidelidad no quita la pensión: Corte Suprema protege derecho pese a relaciones simultáneas- crédito Visuales IA

La Corte Suprema de Justicia confirmó que la infidelidad dentro de una relación no elimina automáticamente el derecho a la pensión de sobrevivientes, siempre que se demuestre una convivencia real y permanente durante al menos cinco años antes del fallecimiento.

En la sentencia SL1017-2025, la Sala Laboral dejó en firme la decisión que ordenó repartir la prestación entre dos mujeres que acreditaron haber convivido simultáneamente con el mismo afiliado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso enfrentó a la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S.A. con dos mujeres que reclamaban el 50% de la mesada pensional que había quedado en suspenso tras la muerte del afiliado en 2014. La AFP alegó que las relaciones estaban marcadas por infidelidades, conflictos e incluso un episodio de violencia, lo que —a su juicio— desvirtuaba el requisito de convivencia exigido por la ley. Sin embargo, la Corte rechazó ese argumento.

La seguridad social no juzga la moral privada

Aunque hubo infidelidad, sí hay
Aunque hubo infidelidad, sí hay pensión: Corte Suprema frena a AFP que intentó negar el pago-crédito VisualesIA

En su decisión, el alto tribunal fue enfático en señalar que el sistema de seguridad social no puede utilizarse como un mecanismo para juzgar la vida íntima de las personas. La Sala sostuvo que la existencia de infidelidades no destruye por sí sola el concepto jurídico de convivencia, entendido como comunidad de vida con vocación de permanencia, apoyo mutuo y proyecto común.

“La convivencia no desaparece automáticamente por episodios de infidelidad”, concluyó la Corte al analizar el caso. El tribunal recordó que lo determinante es la existencia de una relación estable y continua durante los cinco años anteriores al fallecimiento del afiliado, tal como lo exige el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

En este proceso, el Tribunal Superior de Cali —decisión que ahora quedó en firme— encontró probado que ambas mujeres convivieron con el causante por más de cinco años hasta su muerte, pese a las tensiones propias de las relaciones de pareja.

Un acto de violencia no desnaturaliza automáticamente la convivencia

La Corte lo dejó claro:
La Corte lo dejó claro: la infidelidad no elimina el derecho a pensión de sobreviviente- visuales IA

Uno de los puntos más sensibles del caso fue la mención de un episodio de lesiones personales que el afiliado habría cometido contra una de las demandantes. La AFP argumentó que ese hecho evidenciaba la inexistencia de una relación armónica y estable.

La Corte, sin restarle gravedad al episodio, sostuvo que un acto de violencia no desnaturaliza automáticamente la convivencia si existen pruebas suficientes de una comunidad de vida estable. Incluso advirtió que negar la pensión con base en ese hecho podría implicar una forma de revictimización.

El alto tribunal explicó que las relaciones de pareja pueden atravesar conflictos, desacuerdos o crisis sin que ello implique necesariamente la ruptura definitiva del vínculo. Lo relevante es si existía una vida en común con apoyo material y afectivo hasta el momento del fallecimiento.

En el expediente se acreditaron elementos como hijos en común, afiliación en salud como beneficiaria y contratos de arrendamiento compartidos, factores que el Tribunal valoró como indicios de un proyecto de vida vigente.

Convivencia simultánea y reparto proporcional

Vida privada no se juzga
Vida privada no se juzga para pagar pensión: Corte avala beneficio pese a infidelidades- crédito VIsualesIA

La Corte también reiteró su jurisprudencia según la cual la ley no exige exclusividad afectiva para acceder a la pensión de sobrevivientes. Si dos o más personas acreditan convivencia simultánea y cumplen el requisito temporal, la prestación debe dividirse proporcionalmente.

En este caso, el Tribunal había ordenado distribuir el 50% en disputa en partes iguales entre las dos compañeras permanentes, es decir, 25% para cada una, manteniendo el otro 50% para los hijos del afiliado. La Corte decidió no casar la sentencia, dejando en firme ese reparto.

Con esta decisión, el alto tribunal consolida una línea jurisprudencial que prioriza la protección efectiva de la familia real sobre consideraciones morales o juicios sobre la fidelidad. En otras palabras, la pensión de sobrevivientes no depende de la perfección de la relación, sino de la existencia probada de una comunidad de vida estable.

Temas Relacionados

InfidelidadPensión de SobrevivientesCorte SupremaDivorcioColombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella relató su paso del ateísmo a la fe cristiana tras una tragedia familiar: “Qué parte de que me convertí no entendiste”

El abogado y candidato presidencial compartió en una entrevista detalles sobre el cambio personal que vivió hace cinco años

Abelardo de la Espriella relató

La USO desmintió a Petro sobre los riesgos del fracking en Colombia: “Quien no ha investigado no tiene derecho a opinar”

La agrupación sindical solicitó que la toma de decisiones se base en estudios científicos y no en percepciones, advirtiendo sobre los riesgos de restringir el desarrollo local mientras aumenta la importación de gas y petróleo

La USO desmintió a Petro

Luis Suárez prende las alarmas en la selección Colombia por lesión tras el partido contra Porto FC: esto se sabe sobre el delantero

El goleador colombiano ha marcado 26 goles y ha dado cinco asistencias en su primera temporada con el Sporting CP de Portugal

Luis Suárez prende las alarmas

Esta es la fecha de inauguración del hotel FCF, la nueva casa de la selección Colombia

Gracias al hotel propio, la Federación Colombiana de Fútbol disminuirá drásticamente los gastos de alojamiento, permitiendo reinvertir recursos en el desarrollo de la selección Colombia y mejorar las condiciones de sus concentraciones

Esta es la fecha de

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

El equipo de los “Gigantes de Baviera” se preparan para lo que será un partido clave frente a un rival que ya enfrentaron hace unas semanas por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Leipzig EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón ‘estalló’ en vivo

Mariam Obregón ‘estalló’ en vivo contra las mujeres que “ruegan por detalles” y lanzó un contundente consejo a sus seguidoras

Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

La Toxi Costeña confesó que le negaron la visa y tuvo que cancelar presentaciones en Estados Unidos: “Hice una fila de mil personas”

Endry Cardeño respondió comentarios negativos de Sergio Barbosa en su contra: “Atrevido, igualado”

Lina Tejeiro confesó que amenazó a una pareja con “tirarse de un balcón” para que no le revisaran el celular: esto es lo queque ocultaba en el teléfono

Deportes

Luis Suárez prende las alarmas

Luis Suárez prende las alarmas en la selección Colombia por lesión tras el partido contra Porto FC: esto se sabe sobre el delantero

Esta es la fecha de inauguración del hotel FCF, la nueva casa de la selección Colombia

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Independiente Medellín hizo oficial el regreso de Frank Fabra: “Vuelve a vestir los colores más lindos”

El mensaje de Ómar Pérez a su hijo tras sufrir un infarto y perderse el debut en la reserva de Boca Juniors: “Te cagué el debut”