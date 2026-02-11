Colombia

A Abelardo de la Espriella la Registraduría le habría invalidado más de tres millones de firmas y Gustavo Bolívar lo cuestionó: “Tigre de papel”

El exsenador del Pacto Histórico replicó un informe periodístico que detalla la revisión de las rúbricas presentadas por el candidato presidencial de derecha

Guardar
La Registraduría solo validó menos
La Registraduría solo validó menos de dos millones de firmas a Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriellalawyers/Instagram/Colprensa

A falta de tres meses para que se desarrollen las elecciones presidenciales en Colombia, crecen las dudas sobre el proceso de validación de firmas de los candidatos presidenciales que realizó la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el mes de enero de 2026.

Uno de ellos fue el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar que, por medio de su cuenta de X, replicó un informe periodístico sobre la revisión hecha a las rubricas presentadas por el abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su momento, el aspirante presidencial había entregado más de cinco millones de firmas, que fueron convalidadas por la entidad electoral. Sin embargo, en el reporte publicado por el exsenador del Pacto Histórico, la Registraduría solo validó menos de dos millones de apoyos ciudadanos, es decir, el 38% de las rúbricas presentadas por De la Espriella.

- crédito @GustavoBolivar/X
- crédito @GustavoBolivar/X

Ante ello, Gustavo Bolívar aprovechó para cuestionar al candidato presidencial, al considerar que estaría ocultando parte de su información para mantenerse en la disputa por la Presidencia.

“Tigre de papel. Según esta columna de Cecilia Orozco, de las 5 millones 79 mil firmas que presentó, de la Espriella, la Registraduría solo habría avalado el 38% es decir: 1.978.108”, expresó el excongresista en sus redes sociales.

Además, el exfuncionario de Gobierno recalcó que, al candidato del movimiento Defensores de la Patria, “Le fueron anuladas 3.100.892 firmas”, de los cuales, “1.437.677 fueron datos que no existen, 1.025.663 fueron firmas duplicadas, 273.000 tienen datos ilegibles y 159.700 formularios con renglones en blanco”.

Por el momento, Abelardo de la Espriella no ha expresado ningun comentario tanto al informe periodístico como a las declaraciones de Gustavo Bolívar.

El precandidato entregó más de
El precandidato entregó más de 4.7 millones de firmas a la Registraduría Nacional - crédito X

Crítica por su papel como abogado

Esta no ha sido la única vez que el exsenador Gustavo Bolívar ha emitido cuestionamientos contra el abogado, empresario y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En su cuenta de X, el exdirector del DPS advirtió sobre los posibles riesgos de trasladar visiones jurídicas desvinculadas de principios éticos a la administración del Estado, en un país donde, según datos citados de Our World In Data y de Naciones Unidas, permanece “entre los tres más desiguales del mundo”.

Bolívar alertó que logros alcanzados bajo el gobierno actual, como la reducción de la pobreza y la entrega de tierras fértiles a campesinos, podrían verse amenazados por un eventual triunfo de sectores conservadores en los comicios de 2026.

Gustavo Bolívar lanzó pullas a Abelardo de la Espriella por las personas a las que ha defendido el abogado y precandidato - crédito @GustavoBolivar

El eje de las críticas de Bolívar recae sobre declaraciones pasadas de Abelardo de la Espriella. En particular, el escritor colombiano recordó una frase pronunciada por el abogado en una entrevista en RCN Radio en 2015, cuando De la Espriella defendía al entonces magistrado Jorge Pretelt, quien luego sería condenado a prisión. En ese contexto, De la Espriella señaló: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”.

Bolívar argumentó que el pensamiento de separar ética y derecho plantea riesgos si se traslada a la política. Sostuvo: “Desconocer las bases éticas que debe tener el derecho permite extender esta peligrosa patente de corzo a la política para defender intereses oscuros”.

El exsenador también aludió a otra declaración de De la Espriella realizada en una entrevista, donde se refirió a la izquierda política con una expresión provocadora: “Voy a destripar a la izquierda”. Bolívar relacionó tales palabras con la representación judicial de casos ligados a violaciones de derechos territoriales y reiteró su preocupación: “Que ese sea el pensamiento de una persona que aspira a regir los destinos de toda una nación sí debería encender las alarmas”.

Abelardo de la Espriella, Colombian
Abelardo de la Espriella, Colombian lawyer and right-wing presidential candidate, speaks during the convention of the political movement "Defenders of the Homeland" at the Movistar Arena, in Bogota, Colombia, November 3, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

En su columna, Bolívar planteó la posibilidad de que sectores conservadores regresen al poder tras las elecciones de 2026 y sostuvo que la votación actual refleja respaldo social a las reformas en marcha.

Al cerrar su argumentación, interpeló públicamente: “Si quien ha defendido a paramilitares que son despojadores de tierra como Jorge Pretelt, dice que ‘la ética no tiene nada que ver con el derecho’ y también dice que ‘va a destripar a la izquierda’ ¿qué podemos esperar?

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGustavo BolívarRegistraduríaFirmasRevisión de firmastres millones de firmasColombia-Noticias

Más Noticias

Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

Ante la crisis que atraviesa el departamento por las inundaciones, el paisa se sumó a las campañas de solidaridad con una transmisión especial. El influenciador aseguró que las donaciones se transformarán en productos básicos para las familias más golpeadas por la emergencia

Westcol transmitirá en vivo durante

La Corte Suprema lo dejó claro: la infidelidad no elimina el derecho a pensión de sobreviviente

El alto tribunal dejó en firme el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a dos compañeras permanentes simultáneas y advirtió que la seguridad social no puede convertirse en un “instrumento inquisidor moral”

La Corte Suprema lo dejó

El ministro de Defensa confirmó y explicó el intento de asesinato contra Gustavo Petro en un helicoptero rumbo a Córdoba: fue el narcotráfico

El titular de Defensa instó a la ciudadanía a aportar cualquier dato relevante a la línea de denuncias habilitada

El ministro de Defensa confirmó

Lina Tejeiro confesó el verdadero motivo detrás de sus roces con las madres de sus exparejas: “Nunca he tenido una relación sana”

Durante su paso por el pódcast ’40 Grados’, la actriz abrió su corazón al contar cómo su infancia marcó los patrones sentimentales que repitió y cómo está trabajando en sanar sus heridas emocionales

Lina Tejeiro confesó el verdadero

Petro pausó el Consejo de Ministros sobre inundaciones en Córdoba para cuestionar la ausencia de un funcionario: “Es un irresponsable”

El mandatario sostuvo que contaba con el informe del encargado de la Unidad de Victimas

Petro pausó el Consejo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Westcol transmitirá en vivo durante

Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

La Toxi Costeña confesó que le negaron la visa y tuvo que cancelar presentaciones en Estados Unidos: “Hice una fila de mil personas”

Endry Cardeño respondió comentarios negativos de Sergio Barbosa en su contra: “Atrevido, igualado”

Lina Tejeiro confesó que amenazó a una pareja con “tirarse de un balcón” para que no le revisaran el celular: esto es lo queque ocultaba en el teléfono

Karen Sevillano reaccionó a la pedida de mano a Manuela Gómez en ‘La casa de los famosos’: “La cabeza le está bailando”

Deportes

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Independiente Medellín hizo oficial el regreso de Frank Fabra: “Vuelve a vestir los colores más lindos”

El mensaje de Ómar Pérez a su hijo tras sufrir un infarto y perderse el debut en la reserva de Boca Juniors: “Te cagué el debut”

Independiente Santa Fe busca importante fichaje internacional para la Copa Libertadores

Esto es lo que se necesita para jugar en la selección Colombia, según James Rodríguez: “Por eso he durado tanto”