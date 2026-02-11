A Abelardo de la Espriella la Registraduría le habría invalidado más de tres millones de firmas y Gustavo Bolívar lo cuestionó: “Tigre de papel”

La Registraduría solo validó menos de dos millones de firmas a Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriellalawyers/Instagram/Colprensa

A falta de tres meses para que se desarrollen las elecciones presidenciales en Colombia, crecen las dudas sobre el proceso de validación de firmas de los candidatos presidenciales que realizó la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el mes de enero de 2026.

Uno de ellos fue el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar que, por medio de su cuenta de X, replicó un informe periodístico sobre la revisión hecha a las rubricas presentadas por el abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

En su momento, el aspirante presidencial había entregado más de cinco millones de firmas, que fueron convalidadas por la entidad electoral. Sin embargo, en el reporte publicado por el exsenador del Pacto Histórico, la Registraduría solo validó menos de dos millones de apoyos ciudadanos, es decir, el 38% de las rúbricas presentadas por De la Espriella.

Ante ello, Gustavo Bolívar aprovechó para cuestionar al candidato presidencial, al considerar que estaría ocultando parte de su información para mantenerse en la disputa por la Presidencia.

“Tigre de papel. Según esta columna de Cecilia Orozco, de las 5 millones 79 mil firmas que presentó, de la Espriella, la Registraduría solo habría avalado el 38% es decir: 1.978.108”, expresó el excongresista en sus redes sociales.

Además, el exfuncionario de Gobierno recalcó que, al candidato del movimiento Defensores de la Patria, “Le fueron anuladas 3.100.892 firmas”, de los cuales, “1.437.677 fueron datos que no existen, 1.025.663 fueron firmas duplicadas, 273.000 tienen datos ilegibles y 159.700 formularios con renglones en blanco”.

Por el momento, Abelardo de la Espriella no ha expresado ningun comentario tanto al informe periodístico como a las declaraciones de Gustavo Bolívar.

Crítica por su papel como abogado

Esta no ha sido la única vez que el exsenador Gustavo Bolívar ha emitido cuestionamientos contra el abogado, empresario y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En su cuenta de X, el exdirector del DPS advirtió sobre los posibles riesgos de trasladar visiones jurídicas desvinculadas de principios éticos a la administración del Estado, en un país donde, según datos citados de Our World In Data y de Naciones Unidas, permanece “entre los tres más desiguales del mundo”.

Bolívar alertó que logros alcanzados bajo el gobierno actual, como la reducción de la pobreza y la entrega de tierras fértiles a campesinos, podrían verse amenazados por un eventual triunfo de sectores conservadores en los comicios de 2026.

El eje de las críticas de Bolívar recae sobre declaraciones pasadas de Abelardo de la Espriella. En particular, el escritor colombiano recordó una frase pronunciada por el abogado en una entrevista en RCN Radio en 2015, cuando De la Espriella defendía al entonces magistrado Jorge Pretelt, quien luego sería condenado a prisión. En ese contexto, De la Espriella señaló: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”.

Bolívar argumentó que el pensamiento de separar ética y derecho plantea riesgos si se traslada a la política. Sostuvo: “Desconocer las bases éticas que debe tener el derecho permite extender esta peligrosa patente de corzo a la política para defender intereses oscuros”.

El exsenador también aludió a otra declaración de De la Espriella realizada en una entrevista, donde se refirió a la izquierda política con una expresión provocadora: “Voy a destripar a la izquierda”. Bolívar relacionó tales palabras con la representación judicial de casos ligados a violaciones de derechos territoriales y reiteró su preocupación: “Que ese sea el pensamiento de una persona que aspira a regir los destinos de toda una nación sí debería encender las alarmas”.

En su columna, Bolívar planteó la posibilidad de que sectores conservadores regresen al poder tras las elecciones de 2026 y sostuvo que la votación actual refleja respaldo social a las reformas en marcha.

Al cerrar su argumentación, interpeló públicamente: “Si quien ha defendido a paramilitares que son despojadores de tierra como Jorge Pretelt, dice que ‘la ética no tiene nada que ver con el derecho’ y también dice que ‘va a destripar a la izquierda’ ¿qué podemos esperar?”