Francés que vivía en Colombia relató el infierno que vivió en una cárcel venezolana: lo acusaron de ser agente de la CIA y de la DEA

El ciudadano francés con raíces chilenas que vivía en Colombia ahora vive en París luego de recobrar su libertad - crédito @oveprisiones | Fundación Hasta Encontrarlos

El relato de un ciudadano francés que pasó por Colombia antes de vivir una de las peores experiencias de su vida, reveló las precarias condiciones que tuvo que soportar por cuenta del régimen venezolano cuando en su momento estaba al mando el dictador Nicolás Maduro, hoy detenido en los Estados Unidos.

El protagonista de la narración de los hechos que le ha dado la vuelta al mundo es Camilo Pierre Castro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hoy en medio de lo que hace meses atrás no vislumbraba, estar en libertad, este ciudadano reveló la dimensión de las violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país que se encuentra en una etapa de transición, luego del resultado exitoso de la Operación Resolución Absoluta, efectuada bajo la orden del presidente estadounidense Donald Trump por parte de la Fuerza Delta el 3 de enero de 2026.

Por casos similares al de Castro, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Maduro, mientras la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha documentado casos de “detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas”, mencionan declaraciones en documentos oficiales.

A todo lo anterior, y hoy con Delcy Rodríguez en la presidencia bajo presión de Washington, el país discute una amnistía general para los implicados en 27 años de la llamada era chavista.

El hombre tuvo contacto por última vez con sus allegados el 26 de junio de 2025 - crédito Colprensa/Fundación Hasta Encontrarlos

Por este motivo, y en diálogo con AFP, el profesor de yoga francés brindó detalles inéditos de lo que fueron los cinco meses de reclusión que enfrentó en Venezuela en 2025.

A Camilo Castro lo liberaron en noviembre y afirmó haber atravesado “un tiempo de asco, odio y rencor, pero también de amor, de esperanza, de compasión con todo un pueblo”.

Radicado a las afueras de París tras recuperar la libertad, el francés que antes de ser detenido vivía en Colombia, mencionó: “Hoy estoy bien, pero mañana no. Puede ser que en 30 segundos me ponga a llorar”.

“Resisto gracias a la meditación, al amor de mis amigos y de mi familia”, añade el francés que encontró en Colombia su segundo hogar, pero que sin saberlo, viviría en carne propia un infierno, y parte de su motivación para visibilizar su historia no lo deja claudicar en ese profundo deseo de ayudar a “los cientos de venezolanos que aún están presos”, como él mismo señala.

Cómo fue la detención de Camilo Castro: de Colombia a Venezuela

La detención de Camilo Castro se inició al intentar regresar a Colombia, donde residía, tras renovar su visa en la frontera venezolana.

El 26 de junio, apenas cruzó al lado venezolano, fue capturado por “hombres encapuchados” y trasladado a Maracaibo (occidente del país).

Allí permaneció incomunicado la primera noche en un subsuelo húmedo y en condiciones deplorables.

Castro describió el lugar de esta forma: “Muchas manchas de sangre en las paredes”, junto a una mesa “con diferentes objetos de tortura, botellas de agua, trapos, bolsas plásticas, gas lacrimógeno, insecticida”.

El 16 de noviembre de 2025 el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la liberación de Camilo Castro - crédito captura de pantalla NTN24/YouTube

Después de un interrogatorio efectuado por un agente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el oficial cuestionó su versión y lo acusó de actuar como espía.

A este señalamiento le siguió una acción que fue el preámbulo de una temporada de terror en Venezuela: a Castro lo rociaron con escopolamina, cuyo fin es la sumisión química.

Posterior a esta primera agresión, al francés que residía en Colombia lo trasladaron rumbo a Caracas. Esto derivó a su vez en un nuevo confinamiento que Castro detalló así: “En un sótano, en el piso. Esposado y encapuchado todo el tiempo”.

En medio del flash-back, el ciudadano francés recordó uno de los pocos momentos de alivio en medio del encierro: “A los cinco días me ofrecieron salir al sol. Es uno de los más hermosos recuerdos de mi vida”, aseveró Castro.

Las palabras de consuelo en medio del encierro por parte de los demás presos políticos y extranjeros

Pero la sensación fue efímera. Pronto fue enviado a la cárcel del Rodeo 1, en las afueras de Caracas, famosa por albergar a detenidos políticos y extranjeros.

Allí, otro recluso le aseguró a Castro: “‘Aquí todos somos como tú, a todos nos secuestraron, sabemos por lo que acabas de pasar, nadie te va a hacer daño, aquí no hay delincuentes’”.

Sin embargo, el día a día adentro resultó difícil para el ciudadano que habló desde París.

La insuficiencia de alimentos y agua marcó la rutina. “Todo el tiempo teníamos diarrea, infecciones en la garganta y en los pulmones. No teníamos baños, sino un hueco en el piso, y nos daban agua solo dos veces al día. Permanentemente había un olor que no se iba”.

Las condiciones extremas incluían la exposición regular a música tradicional venezolana “a volumen muy alto”, así como sesiones de propaganda socialista de hasta cinco horas en varias ocasiones por semana.

Camilo Pierre Castro completa nueve días desaparecido - crédito Facebook

Castro calificó todo lo mencionado en este periodo como “el mundo del absurdo”.

Por ejemplo, “muy a menudo nos humillaban en la noche. Nos sacaban a todos en fila india, esposados y con capucha. Nos insultaban”, recuerda el francés.

Todas las instancias de interrogatorio, consultas médicas o simulacros judiciales se realizaban en ese horario: “Son verdaderos vampiros. Lo hacen para quebrarnos (…) nunca se puede descansar de verdad”.

Además, Castro hizo hincapié en el efecto deshumanizador: “Se pierde toda noción de libertad, de responsabilidad, de autonomía. Te deshumanizan”.

Las falsas acusaciones en contra del ciudadano francés: lo tildaron de agente de la CIA y la DEA

En los simulacros de juicio, un magistrado al que Castro describe “como un vendedor de drogas” lo acusó de “terrorismo”, de ser “agente de la CIA, de la DEA” y de colaborar con conspiradores.

Por si lo anterior no fuera suficiente, al ciudadano francés lo sometieron a múltiples interrogatorios con polígrafo, reiterando “las mismas cuatro preguntas durante horas”, agregó el galo en diálogo con la agencia.

La amenaza permanente era el traslado al cuarto piso, utilizado como zona de castigo: “Allí los presos eran esposados, a menudo desnudados, no había colchonetas, había que dormir en el piso”.

En esas celdas, “muchas veces se torturaba a la gente”, incluyendo palizas, “asfixia con gases lacrimógenos” o insecticida aplicado a través de una bolsa plástica en la cabeza, todo acompañado de “risas y humillaciones verbales”.

Mientras Castro recuperó la libertad, el dictador Nicolás Maduro permanece recluido en una prisión de los Estados Unidos, a la espera de la reanudación de su juicio, que se desarrollará en marzo de 2026 - crédito @realDonaldTrump / Truth social

Castro relata otra forma de tormento: “Otra penitencia posible era la intubación forzada (por la boca) con el pretexto de alimentarte. Tubos en la nariz, en el ano… Soldados y también los directores participaban con un cierto placer en esas torturas”.

En una ocasión, buscó reclamar por sus derechos para recibir libros ofrecidos por el consulado francés.

La advertencia de un recluso con 20 años de prisión le disuadió: “‘Te van a torturar. En un minuto te destruyen el cuerpo, y en cinco minutos destruyen la existencia. Olvídate de los libros, están escritos, podrás leerlos un día. Sé inteligente’”.

Al final, y luego obtener la libertad, Camilo Castro solicitó ser reconocido como víctima en Francia.

Para cerrar, el francés admite que quiere regresar a Venezuela, un país con el que, pese a los “malos recuerdos”, siente que ya está “unido”.