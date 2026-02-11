De defendido a demandante: David Murcia Gúzman denunciará a Abelardo de la Espriella

David Murcia Guzmán acusa a su exabogado Abelardo de la Espriella de graves faltas éticas y exige la devolución de 5.000 millones de pesos en honorarios - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

David Murcia Guzmán, antiguo accionista mayoritario y representante legal del polémico esquema de captación de dinero DMG, ha presentado una queja disciplinaria de alto perfil contra su exabogado Abelardo de la Espriella, hoy candidato a la Presidencia de Colombia.

Así lo confirmó Sondra Macollins, abogada y representante de Murcia Guzmán que, en diálogo con el periodista colombiano Daniel Coronell, precisó que la denuncia fue radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la jurista y también aspirante presidencial, De la Espriella habría incurrido en una supuesta violación grave de sus deberes profesionales, deslealtad, faltas éticas; igualmente, señaló que el abogado no devolvió 5.000 millones de pesos que le habían sido entregados por el propio Murcia como honorarios.

“Se trata de dignificar la profesión del abogado. No puede ser que vayamos por la vida violando los derechos de nuestros representados y que no pase absolutamente nada (...) él faltó a sus deberes importantes de la profesión, al deber de la dignidad del derecho, faltó al deber de la representación, al deber de la lealtad, y la honradez. Y sobre todo, abandonó a un cliente, abandonó el poder sin una verdadera justificación, entre otras cosas”, manifestó Macollins.

La denuncia sostiene que el abogado no dejó constancias de presuntas irregularidades en la captura de Murcia Guzmán: nunca denunció durante la audiencia de legalización que el arresto se habría producido en Panamá—y no en Cartagena, como afirmaban las autoridades—y que se alteró la fecha de detención. Además, el documento plantea que el entonces defensor habría vulnerado la confidencialidad profesional al emitir declaraciones sobre su cliente.

“En el caso del señor David Murcia Guzmán, tomó muchos años que diera este paso tan importante, pero también peligroso para él, de denunciar que fue víctima de un abogado que no utilizó el derecho en debida forma”, mencionó.

Otro aspecto que resalta la denuncia es la existencia de presuntos conflictos de interés mientras De la Espriella representaba a Murcia Guzmán, ya que, según Macollins, la proximidad del abogado con el entonces presidente Álvaro Uribe—quien designó al padre de De la Espriella como notario público—afectó la imparcialidad profesional requerida.

De igual manera, Sondra Macollins aclaró que su denuncia no tiene ninguna relación con su aspiración presidencial.

“La política no puede ser una excusa para pasar por encima de la ética, del derecho. El derecho debe primar las garantías del cliente, deben primar las acciones de un abogado que mantenga la ética, que respete el código disciplinario y pues, con mayor razón, si ese abogado en el pasado ha sido cuestionado y hoy pretende ser el defensor de toda una patria. Si como ha actuado como abogado va a defender la patria, pues hay que tomar acciones”, comentó.