Alcalde de Morales, Óscar Guachetá, fue atacado a tiros en la vía Panamericana: un escolta resultó herido

En la noche de este martes 10 de febrero, el alcalde de Morales (Cauca), Óscar Guachetá Arrubla, fue blanco de un ataque armado cuando se desplazaba por la vía Panamericana, a la altura del corregimiento de Mondomo, en jurisdicción de Santander de Quilichao.

El mandatario viajaba junto a su esquema de seguridad y al secretario de Gobierno, Bernabé Cruz, luego de arribar al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, procedente de Bogotá, donde adelantó gestiones oficiales en favor de su municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro hombres armados en motocicleta interceptaron la camioneta en la que se movilizaban los funcionarios sobre el corredor vial que conecta a Popayán con Cali.

Según la información preliminar, al no detener la marcha, los atacantes abrieron fuego contra el vehículo, lo que desató momentos de tensión en plena vía Panamericana.

Durante el ataque, un escolta del alcalde resultó herido, mientras que los agresores lograron hurtar la camioneta oficial y los teléfonos celulares de los ocupantes.

Evacuación bajo custodia del Ejército

Tras el hecho, personal del Ejército Nacional llegó al lugar y trasladó al alcalde en un vehículo blindado hasta la ciudad de Popayán, con el fin de garantizar su seguridad.

Las autoridades locales y organismos de tránsito hicieron presencia en la zona para iniciar las investigaciones y reforzar la seguridad en este estratégico corredor del suroccidente del país.

Operativos en marcha

Las autoridades confirmaron que ya se adelantan operativos para dar con el paradero de los responsables del ataque, que se suma a la compleja situación de orden público que afecta distintos puntos del norte del Cauca.

El estado de salud del escolta herido no ha sido detallado oficialmente hasta el momento. Entretanto, se espera un pronunciamiento formal por parte de la Alcaldía de Morales o de la Gobernación del Cauca sobre lo ocurrido.

