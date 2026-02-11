Colombia

Alcalde de Morales, Óscar Guachetá, fue atacado a tiros en la vía Panamericana: un escolta resultó herido

El mandatario regresaba de Bogotá tras cumplir agenda oficial cuando fue interceptado en el corregimiento de Mondomo, en jurisdicción de Santander de Quilichao. Tras el hecho, el Ejército lo evacuó en un vehículo blindado hacia Popayán

Guardar
Óscar Guachetá regresaba de cumplir
Óscar Guachetá regresaba de cumplir compromisos oficiales en Bogotá cuando se registró el ataque en territorio de Santander de Quilichao. - crédito Óscar Guachetá/Facebook

En la noche de este martes 10 de febrero, el alcalde de Morales (Cauca), Óscar Guachetá Arrubla, fue blanco de un ataque armado cuando se desplazaba por la vía Panamericana, a la altura del corregimiento de Mondomo, en jurisdicción de Santander de Quilichao.

El mandatario viajaba junto a su esquema de seguridad y al secretario de Gobierno, Bernabé Cruz, luego de arribar al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, procedente de Bogotá, donde adelantó gestiones oficiales en favor de su municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro hombres armados en motocicleta interceptaron la camioneta en la que se movilizaban los funcionarios sobre el corredor vial que conecta a Popayán con Cali.

Según la información preliminar, al no detener la marcha, los atacantes abrieron fuego contra el vehículo, lo que desató momentos de tensión en plena vía Panamericana.

Durante el ataque, un escolta del alcalde resultó herido, mientras que los agresores lograron hurtar la camioneta oficial y los teléfonos celulares de los ocupantes.

Tras el incidente, el Ejército
Tras el incidente, el Ejército Nacional escoltó al mandatario hasta Popayán para garantizar su seguridad. - crédito @CapazMauricio1/X

Evacuación bajo custodia del Ejército

Tras el hecho, personal del Ejército Nacional llegó al lugar y trasladó al alcalde en un vehículo blindado hasta la ciudad de Popayán, con el fin de garantizar su seguridad.

Las autoridades locales y organismos de tránsito hicieron presencia en la zona para iniciar las investigaciones y reforzar la seguridad en este estratégico corredor del suroccidente del país.

Operativos en marcha

Las autoridades confirmaron que ya se adelantan operativos para dar con el paradero de los responsables del ataque, que se suma a la compleja situación de orden público que afecta distintos puntos del norte del Cauca.

El estado de salud del escolta herido no ha sido detallado oficialmente hasta el momento. Entretanto, se espera un pronunciamiento formal por parte de la Alcaldía de Morales o de la Gobernación del Cauca sobre lo ocurrido.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Óscar GuachetáAlcalde de MoralesAtaque armadovía PanamericanaEscolta heridoOrden público en CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Salud aclara que decreto sobre aseguramiento no contempla traslados masivos entre EPS

El proyecto busca reorganizar el aseguramiento en salud con enfoque territorial y criterios técnicos, garantizando la continuidad de tratamientos y acceso a la atención, sin imponer cambios automáticos en la afiliación de los usuarios. La iniciativa será sometida a discusión antes de su aprobación final

Ministerio de Salud aclara que

Café y cacao impulsaron exportaciones por US$464,9 millones en Santander durante 2025

El comercio exterior llevó a Santander a registrar en 2025 el mayor nivel de exportaciones no minero energéticas en cuatro años. El departamento alcanzó ventas por US$464,9 millones, con un crecimiento del 40,4 % frente a 2024, impulsado por el café y el cacao

Café y cacao impulsaron exportaciones

Santander, registró un sismo de magnitud 4.7 este 11 de febrero

El Servicio Geológico Colombiano es el encargado de monitorear y analizar la actividad sísmica en el país; también evalúa posibles amenazas a causa de estos movimientos

Santander, registró un sismo de

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este 11 de febrero

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígualo y evita una multa

Pilas: Así rotará el pico

Acoplásticos alerta por plazo de tres días que fijó la Dian para pagar impuesto a productos importados con plástico

El gremio advirtió que la obligación tiene carácter retroactivo desde julio de 2025 y exige a las empresas revisar cada importación para identificar empaques y calcular su gramaje, lo que podría generar errores, sanciones y litigios ante la falta de lineamientos técnicos claros

Acoplásticos alerta por plazo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Revelan el pasado de Karola

Revelan el pasado de Karola y Valentino Lázaro antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

El conmovedor mensaje que le dedicó la hermana de Yeison Jiménez al cantante al cumplirse un mes de la tragedia: “Te extraño todos los días”

Mamá de Miryam rechazó su relación con Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Me tiene más aburrida esta situación”

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Deportes

Este será el rival del

Este será el rival del Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026: viene de la primera fase previa

Millonarios vs. Águilas Doradas: fecha, hora y cómo ver el partido en El Campín

Alfredo Morelos explicó por qué rechazó ofertas internacionales por continuar en Nacional

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El debut de Jhon Arias en Palmeiras genera expectativa en Brasil