Adiós a la tecnomecánica en Colombia: la propuesta de Enrique Gómez para seducir a los votantes de las elecciones al Senado

Gómez califica la tecnomecánica como un negocio injusto que afecta a las familias colombianas y favorece intereses empresariales - crédito Enrique Gómez/X

El domingo 8 de marzo de 2025, Colombia celebrará las elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas, en un contexto donde diversos candidatos han lanzado propuestas que podrían modificar de manera directa el bolsillo de los ciudadanos, especialmente de los conductores.

Entre los temas que marcan el debate público se encuentra la revisión técnicomecánica, conocida popularmente como la “tecnomecánica”, un trámite obligatorio y recurrente para propietarios de vehículos en el país.

Uno de los aspirantes que ha puesto este asunto en el centro de su campaña es Enrique Gómez, candidato al Senado por el movimiento Salvación Nacional. Gómez, que fue candidato presidencial en 2022 y es reconocido por su liderazgo en el relanzamiento del partido, generó polémica tras publicar un video en su cuenta personal de X donde cuestionó la utilidad real de la tecnomecánica.

Enrique Gómez, candidato al Senado
Enrique Gómez, candidato al Senado por Salvación Nacional, cuestiona la utilidad real de la revisión técnico-mecánica en Colombia - crédito Colprensa

En su mensaje, Gómez preguntó: “¿Para qué sirve realmente la tecnomecánica? Llevamos más de 25 años con este sistema y los índices de accidentalidad no han cambiado en nada”. Para el candidato, el sistema actual representa “un negocio injusto” que termina afectando a la familia colombiana y beneficiando, según él, a sectores empresariales con intereses atados al Congreso.

Gómez propuso eliminar la tecnomecánica argumentando que los vehículos familiares, “ese con el que se va al trabajo, se hacen las compras y se sale de paseo”, son tratados como “armas mortales” solo para justificar un sistema de cobros que, dijo, no ha demostrado ser eficaz en la reducción de accidentes.

“No más tecnomecánica. No más rentas atadas a cuenta de los bolsillos del colombiano”, afirmó, señalando además a empresarios y figuras políticas que, según él, se han beneficiado del negocio vinculado a la revisión técnico-mecánica.

El partido Salvación Nacional propone
El partido Salvación Nacional propone la eliminación de cargas normativas como la tecnomecánica para aliviar la economía de los hogares - crédito CDA

Esta postura ha resurgido en un momento en que el costo de la tecnomecánica volvió a incrementarse para 2026. De acuerdo con los valores vigentes, las motocicletas deben pagar entre $217.781 y $247.490, dependiendo de su antigüedad.

Los automóviles particulares livianos enfrentan tarifas que oscilan entre $317.428 y $368.853, mientras que los vehículos eléctricos tienen una tarifa reducida, entre $240.301 y $275.808. Estos precios incluyen el IVA del 19%, el aporte al Runt, el pago al sistema Sicov-Indra, las tasas bancarias y la contribución a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

El debate sobre la tecnomecánica no es nuevo, pero cobra fuerza en el marco electoral, donde el impacto sobre los gastos cotidianos de los ciudadanos es uno de los ejes centrales de la discusión pública. Las propuestas de Gómez y otros candidatos sobre este trámite obligatorio generan controversia entre quienes consideran que el control técnico es esencial para la seguridad vial y quienes lo ven como una carga económica innecesaria.

Motocicletas, automóviles y vehículos eléctricos
Motocicletas, automóviles y vehículos eléctricos enfrentan tarifas diferenciadas para la tecnomecánica conforme a las últimas actualizaciones - crédito @Supertransporte / X

Dentro del movimiento político Salvación Nacional, que inscribió un total de 100 candidatos al Senado para los próximos comicios, la propuesta de eliminar la tecnomecánica ha sido uno de los temas más destacados. Además de Enrique Gómez, la lista incluye a figuras como:

Carlos Felipe Mejía Mejía (Caldas), Juan Camilo Ostos Romero (Boyacá, Sogamoso), Juan Carlos Salazar Uribe (Valle del Cauca, Cali, Palmira), Alejandro Ospina Angarita (Santander, Casanare, Meta), Tatiana Paola Villarreal Velásquez (Bolívar) y Ramón Elías López Sabogal (Valle del Cauca, Palmira), entre otros, conformando una propuesta de representación nacional y regional.

El partido ha enfocado su discurso en la revisión de cargas normativas que, según sus voceros, afectan la economía de los hogares y limitan la movilidad. Gómez, cabeza de lista, insiste en que el Congreso debe legislar para aliviar la vida cotidiana de los colombianos y eliminar lo que define como “negocios atados a rentas recurrentes”.

La lista al Senado de
La lista al Senado de Salvación Nacional destaca la representación nacional y regional, incluyendo cien candidatos inscritos para los comicios - crédito Colprensa

Frente a la proximidad de las elecciones, la discusión sobre la tecnomecánica y otros gastos obligatorios para los propietarios de vehículos se perfila como uno de los temas que podrá incidir en la decisión de voto, especialmente entre los sectores que sienten el impacto económico de estos trámites.

