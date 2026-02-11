Colombia

Abelardo de la Espriella relató su paso del ateísmo a la fe cristiana tras una tragedia familiar: “Qué parte de que me convertí no entendiste”

El abogado y candidato presidencial compartió en una entrevista detalles sobre el cambio personal que vivió hace cinco años

Abelardo De La Espriella defiende
Abelardo De La Espriella defiende su fe y responde a quienes dudan de su transformación espiritual

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella compartió detalles personales sobre su vida espiritual, en una entrevista concedida a El Klub de La Kalle.

Durante la conversación, De la Espriella abordó las críticas que ha recibido por su transición del ateísmo a la fe, un proceso que marcó un giro significativo en su vida.

“Yo no creía en nada que la razón no pudiese explicar”, expresó el abogado, recordando cómo su escepticismo guiaba sus creencias hasta hace cinco años.

El detonante de su cambio fue la muerte de Beatrice, la hermana menor de su madre y figura cercana en su infancia. La partida de Beatrice, mujer profundamente devota, motivó a De la Espriella a buscar respuestas en la religión.

Inició así un estudio personal de la Biblia y llegó a la conclusión de que “la inteligencia viene del hombre, pero la sabiduría viene de Dios”.

Uno de los momentos más impactantes de su relato ocurrió durante su visita a la Basílica del Señor de los Milagros en Buga. Allí, frente al “negrito de Buga” original, imagen expuesta solo cada seis años, De La Espriella experimentó una emoción incontrolable.

“Empiezo a llorar como si abrieran una llave y yo no podía contenerme”, recordó. Aseguró que no pudo ni siquiera rezar el Padre Nuestro porque la garganta se le cerró. Admitió que no suele mostrar sus sentimientos y que incluso sintió vergüenza de ser visto en ese estado.

A pesar de su testimonio, el abogado lamentó la desconfianza que genera su conversión entre quienes lo conocen. “A mí es el único tipo que se le ha negado la conversión”, afirmó con una mezcla de sarcasmo e indignación.

De la Espriella cuestionó la postura de quienes, siendo creyentes, dudan de la autenticidad de su cambio espiritual: “Increíble que quienes se dicen cristianos y creyentes le nieguen a una persona que ha tenido un proceso de conversión ese encuentro con Dios”.

Según sus palabras, no fue una decisión propia, sino algo dispuesto por Dios. “Lo decidió Dios”, aseguró, convencido de que su recorrido vital fue guiado para encontrar la fe después de los 40 años.

Para quienes aún ponen en duda su testimonio, concluyó: “¿Qué parte de que me convertí no entendiste hace 5 años? Si quieres traemos un tablerito y cogemos plastilina”.

