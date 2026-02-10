Colombia

Deuda de Colombia sigue alta, pese a pequeña reducción en 2025: hay alerta por los intereses que paga el Gobierno Petro

Las altas tasas reflejan que este es percibido como más riesgoso en comparación con su pasado, apuntó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana

Guardar
La mayor parte de la
La mayor parte de la deuda pública está pactada a largo plazo - crédito Sebastiao Moreira/EFE

La deuda externa de Colombia alcanzó el 54,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) con corte a noviembre de 2025, de acuerdo con cifras preliminares del Banco de la República. El saldo de las obligaciones externas del país llegó a USD238.721 millones, lo que representó una reducción de USD433 millones en comparación con los USD239.154 millones reportados en octubre. La disminución se traduce en una caída de 10 puntos básicos (pb) respecto a octubre, cuando la deuda representaba el 54,9 % del PIB.

El comportamiento de la deuda mostró diferencias entre el sector público y el privado. En el caso del sector público, la deuda externa descendió 20 pb, al pasar del 33,4% del PIB en octubre al 33,2% en noviembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En términos de dólares, la cifra bajó de USD145.430 millones a USD144.546 millones, lo que significó una reducción de USD884 millones. La tendencia a la baja constituye un cambio relevante ante el pico registrado en octubre. Sin embargo, los intereses de la deuda pública aumentaron de manera considerable en noviembre: se pagaron USD1.466 millones, más del doble de los USD603 millones desembolsados en octubre.

La deuda externa de Colombia
La deuda externa de Colombia se acerca al 60% del PIB - crédito Banco de la República

El informe del Banco de la República también señaló que la mayor parte de la deuda pública, USD143.400 millones de los USD144.100 millones a pagar desde el sector público, está pactada a largo plazo. El stock de deuda supera la mitad de toda la producción nacional, lo que limita el margen fiscal y aumenta la sensibilidad a las tasas de interés y al riesgo país.

Por otro lado, el endeudamiento externo del sector privado mantuvo una tendencia al alza por quinto mes consecutivo. En noviembre, el saldo representó el 21,6 % del PIB, es decir, 10 pb más que en octubre. El monto en dólares se incrementó en USD451 millones, al subir de USD93.724 millones en octubre a USD94.175 millones en noviembre. Los intereses pagados por el sector privado ascendieron a USD351 millones, un leve aumento respecto a los USD348 millones del mes anterior.

Endeudamiento de largo plazo

El Banco de la República explicó que tanto el Gobierno como el banco central recurrieron principalmente a endeudamiento de largo plazo mediante la emisión de títulos de deuda y derechos especiales de giro, una tendencia constante a lo largo de 2025. Además, la entidad publicó un nuevo boletín de deuda externa con cambios en la metodología y en la presentación de los datos, alineados con los estándares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posición de inversión internacional.

Mario Fernando Cruz, economista, precisó
Mario Fernando Cruz, economista, precisó que durante 40 meses de Gobierno Petro se ha tomado deuda por 134.495 millones - crédito @mfcruzv/X

Uno de los principales ajustes es la inclusión de los títulos de deuda pública en pesos, como los TES, en manos de inversionistas extranjeros, como parte del saldo de deuda externa. Al mismo tiempo, la estadística dejó de contabilizar como deuda externa aquellos títulos emitidos en el exterior por el gobierno y empresas nacionales que hoy pertenecen a entidades residentes del sector financiero.

El resultado de estos cambios metodológicos elevó la cifra de deuda externa respecto a datos anteriores. En septiembre de 2025, el saldo era de USD211.584 millones, equivalentes al 48,6 % del PIB, mientras que en noviembre subió a USD238.721 millones, es decir, 54,8% del PIB. El Banco de la República señaló que el incremento responde en buena parte a los nuevos criterios de medición y no solo a nuevas operaciones de endeudamiento.

Endeudamiento es “demencial”

El economista Mario Fernando Cruz destacó la velocidad con la que se ha incrementado la deuda pública en los últimos años. “Colombia, en toda su historia republicana y hasta octubre de 2017, tomó deuda pública por USD134.900 millones, periodo de 131 años. Durante 40 meses de Gobierno Petro, se ha tomado deuda por USD134.495 millones; 40 veces más rápido. Demencial”, afirmó Cruz.

Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana abordó el debate sobre la conveniencia de mantener deuda en dólares o en pesos. El organismo señaló que, pese a los intentos de control, la deuda externa aumentó. “La deuda pública muestra un grado de fragilidad que debe ser parte del debate nacional”, advirtió la institución. Además, resaltó la importancia de analizar el perfil de la deuda —moneda, plazo, tasas y vencimientos—, en especial, porque el costo de financiarla subió y el stock de deuda es mayor.

Enfatizó en que las altas tasas de interés que paga Colombia reflejan que el país es percibido como más riesgoso en comparación con su pasado.

Las tasas de interés de
Las tasas de interés de los créditos en pesos suelen ser más altas que las de los créditos en dólares - crédito Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana

“Alertamos que, de no contener las presiones de gasto y dar señales claras de reducción de déficit, de deuda pública o de por fin incrementar el recaudo tributario, Colombia seguirá sacrificando gasto fiscal en el futuro por pagar intereses altos”, concluyó el Observatorio.

Suspensión de la Emergencia Económica

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que la suspensión de los decretos de la emergencia económica que hizo la Corte Constitucional podría obligar al Gobierno a explorar nuevas alternativas de financiamiento.

“Si llega a ser necesario en algún momento, como no queríamos hacerlo, para efectos de garantizar al Presupuesto General de la Nación, tener otras fuentes de financiación a través de deuda pública. Eso es justamente lo que hemos procurado evitar a toda costa, en el entendido para nosotros de que la manera de financiar el presupuesto público y los déficits es a través de mayores y mejores ingresos tributarios y no a través de deuda. Sabemos lo inconveniente de hacerlo a través de nueva deuda”, indicó el ministro.

Entre 2024 y 2025, la deuda bruta aumentó, mientras que la neta disminuyó dos puntos, lo que podría indicar un incremento en los activos financieros del Gobierno, como depósitos o el resultado de operaciones de manejo de deuda. Pese a la mejora en el indicador neto, la carga de intereses no se redujo en el corto plazo y sigue representando una presión significativa sobre las finanzas públicas.

Temas Relacionados

Deuda ExternaDeuda de Colombia2025Tasas de InterésIntereses BancosGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Córdoba respondió a Petro tras culpar a la hidroeléctrica de Urrá por inundaciones en la región: “No busquen culpables aguas arriba”

Las intensas precipitaciones que han provocado desbordamientos, evacuaciones y daños en amplias zonas del departamento provocaron un cruce de declaraciones sobre la responsabilidad y las acciones institucionales frente a la emergencia

Gobernador de Córdoba respondió a

Cierres y daños en vías por lluvias afectan la movilidad, Gobierno refuerza monitoreo en Córdoba y otras regiones: estos son los puntos críticos

Un despliegue de recursos y personal técnico busca evaluar daños, remover obstáculos y restablecer el tránsito seguro en los territorios donde la emergencia ha generado mayores interrupciones para el transporte

Cierres y daños en vías

Oficializan becas para 900 estudiantes que podrán cursar maestrías y doctorados en Colombia sin necesidad de endeudarse

La iniciativa pública permitirá que comunidades indígenas, afrocolombianas y jóvenes de zonas rurales se integren al desarrollo de áreas tecnológicas estratégicas en el país

Oficializan becas para 900 estudiantes

Estos son los ocho subsidios a los que pueden acceder las madres cabeza de familia de Colombia en 2026

Actualizar los datos en Sisbén IV permitirá a estas personas recibir incentivos en dinero, vivienda y educación en cada convocatoria oficial

Estos son los ocho subsidios

Plan tortuga en Migración Colombia prende alertas en El Dorado: tenga en cuenta estas recomendaciones antes de viajar

Una protesta interna de funcionarios podría ralentizar los controles de salida en el aeropuerto, por lo que autoridades y aerolíneas piden a los viajeros anticiparse, cumplir los trámites digitales y llegar con mayor margen de tiempo

Plan tortuga en Migración Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en las ciudades de Colombia y lo comparó con el de Estados Unidos: “Es brillante”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Deportes

La selección Colombia clasificó al

La selección Colombia clasificó al hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Uruguay por 2-0

Así está el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino sub-20: enorme salto de la Tricolor

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina sub-20: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Georgina Murillo, el nuevo talento colombiano de exportación que brilló en la Liga Femenina: “La experiencia que tuve fue buena”

Falcao reveló su mayor sueño: “Quería ganar el Balón de Oro en mi mejor momento”