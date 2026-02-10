Deuda de Colombia sigue alta, pese a pequeña reducción en 2025: hay alerta por los intereses que paga el Gobierno Petro

La mayor parte de la deuda pública está pactada a largo plazo - crédito Sebastiao Moreira/EFE

La deuda externa de Colombia alcanzó el 54,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) con corte a noviembre de 2025, de acuerdo con cifras preliminares del Banco de la República. El saldo de las obligaciones externas del país llegó a USD238.721 millones, lo que representó una reducción de USD433 millones en comparación con los USD239.154 millones reportados en octubre. La disminución se traduce en una caída de 10 puntos básicos (pb) respecto a octubre, cuando la deuda representaba el 54,9 % del PIB.

El comportamiento de la deuda mostró diferencias entre el sector público y el privado. En el caso del sector público, la deuda externa descendió 20 pb, al pasar del 33,4% del PIB en octubre al 33,2% en noviembre.

En términos de dólares, la cifra bajó de USD145.430 millones a USD144.546 millones, lo que significó una reducción de USD884 millones. La tendencia a la baja constituye un cambio relevante ante el pico registrado en octubre. Sin embargo, los intereses de la deuda pública aumentaron de manera considerable en noviembre: se pagaron USD1.466 millones, más del doble de los USD603 millones desembolsados en octubre.

La deuda externa de Colombia se acerca al 60% del PIB - crédito Banco de la República

El informe del Banco de la República también señaló que la mayor parte de la deuda pública, USD143.400 millones de los USD144.100 millones a pagar desde el sector público, está pactada a largo plazo. El stock de deuda supera la mitad de toda la producción nacional, lo que limita el margen fiscal y aumenta la sensibilidad a las tasas de interés y al riesgo país.

Por otro lado, el endeudamiento externo del sector privado mantuvo una tendencia al alza por quinto mes consecutivo. En noviembre, el saldo representó el 21,6 % del PIB, es decir, 10 pb más que en octubre. El monto en dólares se incrementó en USD451 millones, al subir de USD93.724 millones en octubre a USD94.175 millones en noviembre. Los intereses pagados por el sector privado ascendieron a USD351 millones, un leve aumento respecto a los USD348 millones del mes anterior.

Endeudamiento de largo plazo

El Banco de la República explicó que tanto el Gobierno como el banco central recurrieron principalmente a endeudamiento de largo plazo mediante la emisión de títulos de deuda y derechos especiales de giro, una tendencia constante a lo largo de 2025. Además, la entidad publicó un nuevo boletín de deuda externa con cambios en la metodología y en la presentación de los datos, alineados con los estándares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posición de inversión internacional.

Mario Fernando Cruz, economista, precisó que durante 40 meses de Gobierno Petro se ha tomado deuda por 134.495 millones - crédito @mfcruzv/X

Uno de los principales ajustes es la inclusión de los títulos de deuda pública en pesos, como los TES, en manos de inversionistas extranjeros, como parte del saldo de deuda externa. Al mismo tiempo, la estadística dejó de contabilizar como deuda externa aquellos títulos emitidos en el exterior por el gobierno y empresas nacionales que hoy pertenecen a entidades residentes del sector financiero.

El resultado de estos cambios metodológicos elevó la cifra de deuda externa respecto a datos anteriores. En septiembre de 2025, el saldo era de USD211.584 millones, equivalentes al 48,6 % del PIB, mientras que en noviembre subió a USD238.721 millones, es decir, 54,8% del PIB. El Banco de la República señaló que el incremento responde en buena parte a los nuevos criterios de medición y no solo a nuevas operaciones de endeudamiento.

Endeudamiento es “demencial”

El economista Mario Fernando Cruz destacó la velocidad con la que se ha incrementado la deuda pública en los últimos años. “Colombia, en toda su historia republicana y hasta octubre de 2017, tomó deuda pública por USD134.900 millones, periodo de 131 años. Durante 40 meses de Gobierno Petro, se ha tomado deuda por USD134.495 millones; 40 veces más rápido. Demencial”, afirmó Cruz.

Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana abordó el debate sobre la conveniencia de mantener deuda en dólares o en pesos. El organismo señaló que, pese a los intentos de control, la deuda externa aumentó. “La deuda pública muestra un grado de fragilidad que debe ser parte del debate nacional”, advirtió la institución. Además, resaltó la importancia de analizar el perfil de la deuda —moneda, plazo, tasas y vencimientos—, en especial, porque el costo de financiarla subió y el stock de deuda es mayor.

Enfatizó en que las altas tasas de interés que paga Colombia reflejan que el país es percibido como más riesgoso en comparación con su pasado.

Las tasas de interés de los créditos en pesos suelen ser más altas que las de los créditos en dólares - crédito Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana

“Alertamos que, de no contener las presiones de gasto y dar señales claras de reducción de déficit, de deuda pública o de por fin incrementar el recaudo tributario, Colombia seguirá sacrificando gasto fiscal en el futuro por pagar intereses altos”, concluyó el Observatorio.

Suspensión de la Emergencia Económica

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que la suspensión de los decretos de la emergencia económica que hizo la Corte Constitucional podría obligar al Gobierno a explorar nuevas alternativas de financiamiento.

“Si llega a ser necesario en algún momento, como no queríamos hacerlo, para efectos de garantizar al Presupuesto General de la Nación, tener otras fuentes de financiación a través de deuda pública. Eso es justamente lo que hemos procurado evitar a toda costa, en el entendido para nosotros de que la manera de financiar el presupuesto público y los déficits es a través de mayores y mejores ingresos tributarios y no a través de deuda. Sabemos lo inconveniente de hacerlo a través de nueva deuda”, indicó el ministro.

Entre 2024 y 2025, la deuda bruta aumentó, mientras que la neta disminuyó dos puntos, lo que podría indicar un incremento en los activos financieros del Gobierno, como depósitos o el resultado de operaciones de manejo de deuda. Pese a la mejora en el indicador neto, la carga de intereses no se redujo en el corto plazo y sigue representando una presión significativa sobre las finanzas públicas.