Andrea Valdiri les envío un mensaje a sus ‘haters’ por las críticas que recibió tras confirmar ayudas a Córdoba

La creadora de contenido aseguró que cualquier persona puede aportar a la tragedia que está viviendo por las lluvias - crédito @andreavaldirisos/IG

En medio de la emergencia provocada por las inundaciones en el departamento de Córdoba, la decisión de la influencer Andrea Valdiri de cancelar su participación en el Carnaval de Barranquilla para volcarse de lleno a la ayuda social ha generado un contraste inesperado en la escena pública.

En una serie de mensajes a sus millones de seguidores, Valdiri remarcó: “Me despido de los carnavales de Barranquilla. Esta vez no fue Mamá Linda porque nos necesitan nuestros amigos de Córdoba, hermana. Si usted no se ha enterado, mire las noticias. El agua le llega a las familias hasta el techo, hermana”.

La creadora de contenido, reconocida por su influencia en redes y sus participaciones en eventos populares, optó por un camino distinto.

La barranquillera confirmó que antes de irse a celebrar prefiere entregar ayudas a los cordobeses - crédito @andreavaldirisos/IG

Según sus propias palabras, Valdiri afirmó que en vez de asistir a los festejos programados entre el 14 y 17 de febrero, su prioridad será canalizar “esfuerzos en recolectar y entregar ayudas humanitarias a las familias damnificadas”, como explicó en sus historias.

La influencer fue vista en el centro de Barranquilla adquiriendo alimentos, agua y otros artículos básicos como ropa, colchonetas y chincorros, preparándose para entregar el apoyo a Córdoba.

La movilización no se limitó a una acción personal: Valdiri hizo un llamado abierto a sus seguidores y al público a sumarse. “Esta plataforma es una ventana para que muchas personas se unan y hagan esa labor”, enfatizó al instar a la colaboración colectiva.

En distintas ciudades del país se ha recolectado donaciones para los animales - crédito @COL_EJERCITO / X

Además, ha entregado a través de sus redes los detalles logísticos para facilitar las donaciones. En esta cruzada no estuvo sola: agradeció especialmente a quienes respondieron, entre ellas la cantante de vallenatoAna del Castillo. “Hermana, son poquiticas las que se unen y Ani se unió, hermana. De verdad, gracias, mi Ani, te amo con todo mi corazón”, manifestó Valdiri durante la adquisición de insumos.

Las palabras de Valdiri también respondieron a la crítica surgida tras anunciar que no monetizaría la información sobre la entrega de ayudas en redes sociales.

Fiel a su estilo, se dirigió a los detractores: “Esto es para el chismoso, no joda así como tiene, para mamar ron, métete la mano en el bolsillo y ayuda, así sea para un granito de arroz, ¿oíste, cabeza?”, afirmó al destacar la importancia de convertir la exposición mediática en respaldo real para quienes lo necesitan.

Andrea Valdiri tendría casi listo todo con lo que piensa ayudar a los cordobeses - crédito @andreavaldirisos/IG

Durante la jornada, se vivieron momentos de cercanía con sus colaboradores. “Aquí estoy, mira qué conjuntico tan lindo, machi”, narró Valdiri al mostrar la selección de ropa donada.

Ana del Castillo, por su parte, elogió la dedicación de su colega: “Ay, lindo, qué dedicación. Te lo tiraste, estás tirando muy bien”, dijo la cantante acompañando a la influencer en las compras.

El compromiso se tradujo en acciones concretas durante la recolección. “Ya compré colchoneta”, puntualizó Valdiri al responder a las preguntas de su compañera sobre el tipo de ayudas.

“Con chinchorro, mi amor, eso es palo corrido y la gente duerme en puro chinchorro. Ya tengo todo en mi casa. Acuérdense que yo antes vendía mucho el tema de zapatos. Tengo para niños y tengo para adultos. Voy a llevar todos estos bultos llenos de zapatos. Y vamos a llevar de buena calidad, hermana”, añadió al ilustrar cómo preparaba la entrega.

Aún se siguen evacuando varios barrios de Córdoba por la creciente del río - crédito Gobernación de Córdoba

El intercambio con los comerciantes fue igual de directo, pues bromeó con el precio de algunos medicamentos para llevarlos a las comunidades afectadas. “Flaca, pero déjamelo más económico, flaca. No me tires tan duro”, en busca de optimizar los recursos para los más necesitados.

De esta manera, el compromiso de Andrea Valdiriy su entorno se consolidó como una muestra de cómo la influencia digital puede enfocarse en la solidaridad, priorizando la acción social sobre la exposición festiva, en palabras de la propia Valdiri:“Esta plataforma es una ventana para que muchas personas se unan y hagan esa labor”.