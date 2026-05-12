Mafe Carrascal desmintió a Catherine Juvinao y explicó por qué pudo haber bajado la contratación de aprendices del Sena

La congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal se pronunció sobre datos expuestos por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que demostrarían una caída estrepitosa de los contratos de aprendizaje en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tras la aprobación de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025).

De acuerdo con la legisladora de izquierda, las afirmaciones de Juvinao no reflejan la realidad del sistema ni el alcance de la normativa que impulsó el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que aprobó el Congreso de la República.

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En un video publicado en sus redes sociales, Carrascal explicó que en 2025 se celebraron 379.800 contratos de aprendizaje. Esto quiere decir que hubo una baja del 3,13% entre 2024 y 2025 –y no de 13%, como informó Juvinao en su momento–, que Carrascal calificó como leve. Esa reducción estaría asociada al proceso de transición normativa y no sería una consecuencia directa o definitiva de la Reforma Laboral, según aclaró la legisladora.

La congresista instó al Gobierno a reconocer su responsabilidad política en la caída en la contratación de aprendices del Sena - crédito @CathyJuvinao/X

“La Reforma Laboral llevaba muy poco de haber sido aprobada y muy poco ejecutándose. Pero la desinformación de algunos, como Cathy y los medios que le hicieron eco, caló en algunos empresarios. Y aún así, la meta se sobrecumplió en un 103%. Es decir, se contrataron más aprendices de lo esperado”, detalló.

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Por otro lado, la representante Juvinao aseguró que la celebración de contratos de aprendizaje de los aprendices no habría sido ni del 13% ni del 3,13%; afirmó que fue del 15% (en su fase práctica). Carrascal se refirió a esa información, explicando que corresponde solo a una modalidad específica: el número de aprendices del Sena que, al iniciar su formación, optaron por el contrato de aprendizaje dentro del sistema de gestión académica. En dicha modalidad, los registros pasaron de 171.108 a 145.128.

Según precisó, esta cifra no representa la totalidad de contratos de aprendizaje; se refiere únicamente a la etapa productiva. Ese tipo de contrato abarca también la etapa lectiva.

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal señaló a la congresista Catherine Juvinao de incentivar la desinformación sobre la contratación de aprendices del Sena y afectar a los estudiantes y a las empresas - crédito Germán Forero - Colprensa

“La mayoría de contratos de aprendizaje empiezan desde la etapa lectiva, en la que se paga el 75% del salario y esa es precisamente la idea, que el contrato de aprendizaje acompañe el proceso formativo completo, no solo el tramo final. Esa es la apuesta de la Reforma Laboral y del Decreto 223 del 2026, expedido por el Ministerio del Trabajo. Ese es el sentido constitucional del contrato de aprendizaje”, reiteró Carrascal.

De igual manera, la congresista del Pacto Histórico recalcó que la reducción identificada en la modalidad de contrato de aprendizaje ya se había presentado en años anteriores, incluso antes de que se llevara a cabo la discusión y aprobación de la Reforma Laboral. “Entre el 2022 y 2023, cuando ni siquiera la reforma estaba aprobada, hubo una reducción similar en la misma modalidad”, puntualizó, indicando que Juvinao no pudo demostrar que la disminución que denunció que esté vinculada a la implementación de la ley laboral.

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En todo caso, es cierto que hubo una reducción y, según la legisladora, la razón estaría en la duración de los contratos y las necesidades de las empresas. “¿Por qué pudo haber bajado esa modalidad específica de contrato de aprendizaje? Seguramente porque en su mayoría se trata de contratos de seis meses, es decir, de los que se celebraban únicamente para la etapa productiva. Como lo dije antes, muchas empresas buscaban solamente a los aprendices para esta etapa. Eso lo cambia la Reforma Laboral”, detalló.

María Fernanda Carrascal aseguró que la reducción en la contratación de aprendices del Sena (en una modalidad) podría deberse a la duración de los contratos - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

La congresista informó que el sistema ahora está diseñado para que a los empresarios les resulte más conveniente contratar aprendices al inicio de la formación. El Sena habilitó herramientas virtuales que permiten a los empleadores calcular el posible ahorro derivado del número de cuotas reguladas, según la nueva normativa vigente.

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Finalmente, advirtió que la desinformación sobre la naturaleza y alcance de la reducción en ciertos registros de contratos puede tener consecuencias negativas tanto para los aprendices del Sena como para los empresarios, incluida la posibilidad de sanciones administrativas. “Esta desinformación también le puede acarrear problemas, sanciones a los y a las empresarias”, señaló.