Colombia

Policía de Bogotá publicó el cartel de los delincuentes más buscados por hurto de vehículos de alta gama

Alias Sebas, Salado, Velandia y Ríos encabezan la lista de quienes, según las autoridades, están detrás de una serie de hurtos agravados y calificados

El cartel de los más
El cartel de los más buscados incluye a alias Sebas, Salado, Velandia y Ríos por su presunta responsabilidad en apropiación de automóviles - crédito Secretaría de Seguridad/Policía Bogotá

En la mañana del lunes 9 de febrero, la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un nuevo cartel con los más buscados por el hurto de vehículos de alta gama.

De acuerdo con información oficial, son cuatro personas señaladas por las autoridades como integrantes clave del grupo delincuencial conocido como los Pumas.

Entre los nombres con su foto de identificación se encuentran: John Edwin Ríos Jiménez, Nicolás Arley Páez García, Yohan Sebastián Mosquera Gamboa, Beimar Yobany Lugo Velandia.

Así como explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotála: “En el marco de la estrategia Seguridad Dignidad y Democracia, lanzamos el día de hoy el cartel de los más buscados de cuatro integrantes de un grupo delincuencial común organizado, denominado Los Pumas”.

Estos son lo sujetos que
Estos son lo sujetos que las autoridades buscan como parte de un red delicitiva, señalados del hurto de vehpiculos en Bogotá - crédito Policía Bogotá

El oficial agregó que su “modus operandi, según las investigaciones, se demostraba que estos criminales generaban el hurto a vehículos de forma violenta. Normalmente en la ciudad de Bogotá, en las diferentes localidades, las personas que estaban llegando a su hogar, estaban ingresando a sus parqueaderos. Estos delincuentes, de forma violenta, los intimidaban con armas de fuego, los golpeaban con armas de fuego... Ya habíamos generado una operación en contra de estos individuos, nos quedaban siete por capturar”.

De esta manera, la institución detalló la descripción de los buscados detallan los roles dentro de la organización: Alias Sebas estaría a cargo de la planeación de los delitos, mientras que alias Salado facilitaría la movilidad y el traslado de los vehículos robados a sitios predeterminados.

La participación de alias Velandia se centraría en enfrentar a las víctimas con armas de fuego y violencia física. Por su parte, alias Ríos se ocuparía de la vigilancia y el seguimiento previo a los hurtos.

El llamado oficial invita a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a dar con su paradero. Las líneas de contacto habilitadas garantizan absoluta reserva: 3057669226 y el correo electrónico mebog.sijin-gid@policia.gov.co.

La banda delictiva ‘los Pumas’ es señalada por el robo de vehículos en Medellín y Bogotá, según la Policía Nacional y la Fiscalía General - crédito Policía Bogotá

