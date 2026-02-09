Disfrazados con uniformes de una empresa de telefonía, así es como un grupo de delincuentes están robando en Bogotá

Delincuentes disfrazados de empleados de telecomunicaciones protagonizan un robo a un domiciliario en el sector Álamos de Engativá, Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá/Captura video

La comunidad en el occidente de Bogotá vive momentos de preocupación y temor debido a la seguidilla de robos y extorsiones que golpean a comerciantes y residentes.

Los vecinos del sector de Álamos, en la localidad de Engativá, denuncian que un grupo de delincuentes, haciéndose pasar por empleados de una empresa de telecomunicaciones, ha desatado una ola de inseguridad en esta zona de Bogotá.

El más reciente episodio encendió las alarmas entre los vecinos. Un domiciliario fue abordado por sujetos que descendieron de una camioneta rotulada, lo que despertó sospechas entre quienes siguieron la secuencia a través de grabaciones de cámaras de seguridad.

Una comerciante contó sobre el caso en el medio regional CityTV: “Nuestro domiciliario sale aquí a llevar un domicilio a dos cuadras, relativamente muy cerca. Dos personajes que son los que hemos podido ver en los videos de las cámaras, se bajan de una camioneta que incluso creemos que trabaja para algún servicio de telefonía porque lleva publicidad”.

La comunidad de Engativá alerta sobre la reiteración de delitos contra domiciliarios y residentes en el barrio Álamos - crédito Captura video

La inquietud crece porque, de acuerdo con los relatos de los habitantes, no se trata de un hecho aislado. La comunidad asegura haber sufrido intimidaciones y robos similares en repetidas ocasiones.

Comerciantes, empleados y clientes han visto alterada su rutina, al punto que algunos prefieren tomar precauciones adicionales o limitar sus actividades.

En los últimos días, la situación se ha agravado. Un vecino detalló la frecuencia de los ataques: “Se han presentado tres robos de vehículos y uno de atraco, aquí en la esquina de la cuadra. Los atracaron a mano armada; prácticamente los robos que se han presentado han sido a mano armada”.

La modalidad violenta y la reincidencia de los hechos han hecho que el miedo se instale en la vida cotidiana de los pobladores.

Habitantes y comerciantes de Álamos sufren intimidaciones y extorsiones que afectan la rutina diaria y la seguridad de los negocios - crédito Captura video CityTV

A este escenario se suma una nueva amenaza: la extorsión. Varios comerciantes han reportado llamadas y mensajes intimidatorios, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad en el barrio.

Ante este clima, los afectados reclaman una respuesta inmediata de las autoridades para frenar el accionar de estos grupos y restaurar la seguridad en Álamos.

La petición es clara y urgente: se requiere mayor presencia policial y patrullajes preventivos para devolver la tranquilidad a una comunidad que, hoy, se siente acorralada por la delincuencia.

Policía frustra intento de robo en Bogotá: detiene a tres personas con uniformes falsos y cajas robadas

La Policía Metropolitana de Bogotá frustró un robo en el barrio Molinos, logrando decomisar uniformes falsos y cajas de equipos de comunicación con un valor superior a 20 millones de pesos.

Tres personas fueron detenidas en Bogotá por portar uniformes falsos de una empresa de telecomunicaciones y cajas de comunicaciones robadas - crédito Policía Bogotá

De acuerdo con el teniente coronel Luis Pardo, comandante de la estación de Policía Rafael Uribe, el operativo se activó gracias a un aviso ciudadano. “Estos hechos se presentan en el sector del barrio Molinos, cuando a través de una denuncia oportuna de la ciudadanía, son interceptados tres personas que se movilizaban en un vehículo”, relató el oficial.

Al inspeccionar el automóvil sospechoso, los uniformados hallaron tres uniformes apócrifos de una empresa de telecomunicaciones y varias cajas con equipos de alto valor.

“Al realizar el registro, se le encuentran unos elementos avaluados por más de veinte millones de pesos y tres uniformes alusivos a una empresa de comunicaciones”, explicó el teniente coronel Pardo.

El jefe policial también destacó que el procedimiento se enmarca en la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, y precisó: “Uniformados de la estación de policía Rafael Uribe logran la captura en flagrancia de tres personas por el delito de hurto, así como la recuperación de una mercancía”.

Tras la verificación, la policía confirmó que los tres detenidos, todos de nacionalidad extranjera, ya contaban con antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

Los capturados y los objetos recuperados quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

La institución reiteró su llamado a la colaboración ciudadana. En palabras del coronel Pardo: “Invitamos a toda la comunidad a que siga denunciando todas las afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana a través de la línea 123″.