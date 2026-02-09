Festival Ondas Bogotá: la apuesta que busca reformular el consumo de conciertos en Colombia

El Parque Simón Bolívar será sede del Festival Ondas en 2026, proponiendo un formato de festival distinto - crédito Last Tour América

El parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá se prepara para recibir la primera edición del Festival Ondas, un evento que propone una experiencia musical y gastronómica diferente en la ciudad.

Del 13 al 22 de febrero de 2026, el evento desplegará seis noches de conciertos bajo un formato de ciclo, en el que cada jornada contará con uno o dos artistas principales, buscando una interacción más cercana entre público y músicos, así como una vivencia menos agotadora que la de los festivales tradicionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento, organizado por Last Tour América, apuesta por la sostenibilidad y la calidad, integrando además una oferta gastronómica diseñada para acompañar cada presentación.

Con una programación diversa que incluye reguetón vieja guardia como Ivy Queen, exponentes recientes como Ovy On The Drums, rock alternativo con Silvestre y La Naranja o The Cardigans, y ofertas para el público familiar con la puesta en escena de Encanto, de Disney, el festival busca abrirse paso como una alternativa incluyente para los amantes de la música en vivo.

Sobre los detalles y el enfoque de esta primera edición, Infobae Colombia conversó con Nicolás Ayala, director de booking del festival.

Infobae Colombia: ¿En qué consiste el Festival Ondas, esta primera edición de este evento en el parque Simón Bolívar?

Nicolás Ayala: Festival Ondas es la nueva apuesta de festivales que trae nuestra compañía, Last Tour aquí, a Bogotá. Y es un festival diferente en el sentido de que no es ese festival de gran masa de público, de aglomeración, de muchos escenarios, de que no terminaste de ver este para llegar a ver al otro, demasiadas horas de recorrido, sino que es un festival de bajo impacto y con un carácter de ciclo.

¿Qué quiere decir esto? Tenemos seis fechas, pero en estas seis fechas cada día programamos a uno o dos artistas principales, de nichos diferentes, de gustos diferentes. Cada día lo compras de manera independiente y el tema festivalero es mucho más contenido, más fácil el acceso, más pequeño el aforo. Estás mucho más cómodo, y pues ves al artista en un escenario mucho más íntimo, más cerca de donde te vas a estar sentado, o de donde vas a estar bailando. Básicamente es eso.

¿Desde cuándo llevan trabajando en la curaduría y en todo el apartado logístico?

Hace más de un año. Nuestra operación en España lleva más de veinte años haciendo giras y haciendo festivales. Llegamos a Colombia recientemente y desde el inicio, Last Tour dijo “bueno, es parte del ADN de la empresa hacer festivales. ¿Cuál es el festival que vamos a traer a Colombia? ¿Va a ser un festival como los otros que hacemos de muchos artistas? Tal vez no, porque esa oferta ya la tiene la ciudad".

Entonces, quisimos traer un concepto distinto que es muy común en Europa, que es el festival de ciclo. Y llevamos un año en la planeación, en contactar artistas. El festival se anuncia en octubre, y pues ya estamos a poquitos días de que todo esto comience.

El cartel oficial incluye nombres como las puertorriqueñas Ivy Queen y Villano Antillano (13 de febrero), los suecos The Cardigans (14 de febrero), la banda española Arde Bogotá y la argentina Silvestre y La Naranja (19 febrero), el estadounidense Justin Quiles y Ovy on the Drums (20 de febrero) y el puertorriqueño Jerry Rivera (21 de febrero).

Last Tour llega a Colombia y, ¿con qué contexto se encuentran? ¿Qué cambia en comparación con la forma de hacer las cosas en España?

Colombia tiene una particularidad de que tiene, tal vez, un eclecticismo mucho más amplio del que se pueda tener en España. Aquí nos gusta de todo.

Digamos que hay ciertos énfasis en la música que se baila, ¿no? En lo urbano, en lo que es tal vez la salsa, o la cumbia. También nos gusta mucho el rock, nos gusta mucho el metal, nos gusta también salir a comer rico...

Hay todo un gusto por actividades diferentes, pero finalmente la oficina, la oficina la componemos varias personas que somos de acá y tenemos un poco leído el tema. Entonces, lo que estamos trayendo es una manera distinta de concebir los eventos, los conciertos, los festivales, pero pues al gusto de la ciudad y del país.

¿Qué nos puede contar del cartel de artistas? Porque es muy diverso...

Aquí desde el principio planteamos que la parrilla tenía que ser diversa en gustos, en edades, y en universos musicales. Y eso fue lo que buscamos. Y pues ya ahí tú haces un listado de artistas ideales que te imaginas en tu festival. Luego, pues hay unas dinámicas también de booking de artistas, de cómo giran, de en qué momento están en este lado del mundo, y eso te define mucho lo que termina ocurriendo.

Tenemos una fecha que siempre soñamos tener, que era de divas del perreo y, un poco, de diferentes generaciones. Está la fecha de Ivy Queen y Villano Antillano, tenemos a una banda que nunca antes había venido a Colombia, The Cardigans, para un público de nostalgia de los 90 y de los 2000 tempranos, y los juntamos con La Derecha, que es un artista muy importante en esa escena del rock y de los 90 también.

Tenemos una fecha familiar que es Encanto de Disney en concierto. Básicamente, si te pegaste a la fiesta el viernes o el sábado igual, puedes ir con tu familia, con tus hijos, primitos, sobrinitos o con tu pareja, con quien quieras, a ver la película de Encanto completa en pantalla gigante con ochenta músicos de la Sinfónica de Bogotá en escena. Entonces es una película con banda sonora en vivo. Es algo como un poco distinto.

Luego tenemos una fecha de potencias del rock iberoamericano muy actuales que son Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja, unos de España, otros de Argentina. Los juntamos con Lika Nova, que es una banda de aquí de Bogotá también en ese sonido indie rock.

Luego tenemos a lo que llamamos los hitmakers del reguetón, artistas que todavía no hemos visto mucho en vivo en la ciudad. Uno es Justin Quiles, y otro es Ovy On The Drums, que es el productor de artistas como Karol G. Ese día es una fiesta de, de perreo más actual, más joven. Y cerramos con Jerry Rivera, que es uno de estos artistas de salsa que pese a que viene mucho al país, siempre lo ves en un formato de festival grande, no tal vez con una producción tan curada y, sin duda, no tan de cerca.

Entonces, pues ahí encontramos varios espacios de sonidos urbanos, bailables, rockeros, familiares, que comprenden un poco el eclecticismo de la emoción.

La música y el cine se fusionarán en una experiencia única cuando la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá interprete en vivo la banda sonora de Encanto durante una proyección especial de la película en el festival ondas.

La promoción del Festival Ondas hace bastante hincapié en la oferta gastronómica. ¿Qué se van a encontrar los asistentes al Simón Bolívar en estas semanas?

Todo el carácter de festival también se lo da la parte de experiencias que vamos a tener. Va a ser un lugar muy cómodo y muy fácil de tramitarse que te comas algo rico. Vamos a tener unas marcas ahí que ofrecen hamburguesas, que ofrecen pasta con queso de rueda.

Te ofrecen cosas chéveres que van como un poco de la cultura foodie Bogotá, que no es esa cultura de restaurantes Tella Michelin, alta cocina, que tenemos esos restaurantes en la ciudad, pero es como esto de que vas a un sitio y te comes una comida rápida, muy campeona, y creo que en nuestra ciudad se está llenando eso, entonces se trata un poquito de simbolizar esa parte.

En el tema de bebidas, la idea es tener una oferta de coctelería y una oferta muy interesante para que acompañes eso antes y después de los shows. Es un área que, acabando el show principal, no te mandamos para la casa, sino que puedes quedarte ahí comiéndote algo rico, bebiéndote algo rico y terminando como la fiesta con tu parche.

Es el primer Festival Ondas que van a hacer, y posicionar una marca con una oferta de conciertos tan gigantesca como la que hay en Colombia debe ser un desafío enorme, pero ¿Cuáles son las expectativas de Last Tour con esta primera edición? ¿Qué esperan conseguir?

Entendemos que el nuevo concepto de festival que traemos tal vez es difícil de digerir. En un principio, tú ves el cartel con los artistas, es como “guau, hay de todo”. Y tal vez la gente no sabe cómo se va a ver, cómo se va a sentir dentro de este teatro al aire libre que estamos montando.

Entonces, la primera expectativa es hacer estas fechas que se van a ver muy bien y luego crecer para los años que vienen, no tan a lo largo de meterle más artistas o de agrandarles los recintos, sino más en tener una mayor programación. Entonces ya no tener seis fechas, sino ocho, 10, 15, un poco al análogo de estos festivales de ciclo que suceden en Europa en el verano, que ya pueden programar hasta 50 o 60 fechas con artistas distintos.

Eso es un poco a lo que queremos llegar y sobre todo en darle un regalo a la ciudad, en un periodo donde no pasa todavía mucho, que es febrero, pero igual hay mucho turismo y hay mucha cosa, hay mucha gente pasando por Bogotá, y un evento que está en el corazón de la ciudad, que es el parque Simón Bolívar, en una partecita, en un rinconcito del parque ahí que vamos a agarrar, es darle como ese espacio, ese regalo a la ciudad.

Last Tour ya viene trabajando en eventos en Colombia desde el año pasado, y la mayoría son en Bogotá. ¿Cómo ven la apuesta en las otras ciudades del país? ¿Cómo están encaminando la estrategia para llegar a otras ciudades?

Creo que estamos teniendo una lectura de lo que puede pasar fuera de Bogotá. Hemos hecho unas cosas en Medellín. Sabemos que hay otras ciudades que están demandando público, que están demandando eventos. Y la cuestión es un poco... Yo pienso que Colombia es un país de muchos países, en términos de la diversidad de lo que nos gusta, de lo que nos mueve. Eso también es un reto.

Last Tour se concibe como una empresa que opera regionalmente. Entonces, desde aquí, desde Bogotá, ya hemos manejado cosas en Chile, en Perú, en México. Y eso es un poquito la dinámica, cómo lograr una dinámica regional de artistas, de bandas, de ofertas que se traen y están en varios países y en Colombia creo que pueden estar en varios espacios, en varias ciudades.

Un artista que usted recomiende por encima de cualquier otro para este debut del Festival Ondas

Hombre, van a haber cosas muy buenas, pero lo del show de Encanto va a ser muy bello, en el sentido de que todos la vimos, simboliza la cultura colombiana de una manera muy especial, pero aquí la vamos a ver con la banda sonora en vivo, tocada por 80 músicos. Y creo que va a ser muy poderoso, porque finalmente la música toda está inspirada en lo que es Colombia. Y ver esto en vivo junto a miles de personas y una cercanía especial en una pantalla muy imponente, eso va a ser, creo yo, muy especial.