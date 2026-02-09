Cuatro extranjeros fueron inadmitidos en Colombia: llegaron con las maletas llenas de juguetes sexuales y condones

Dentro del equipaje del hombre lituano se encontraron varios elementos considerados sospechosos - crédito Migración Colombia

El ingreso de tres ciudadanos estadounidenses y un lituano fue bloqueado en Colombia durante el 8 y 9 de febrero de 2026 tras la activación de alertas internacionales vinculadas al turismo con fines de explotación sexual.

Las autoridades de Migración Colombia intensificaron los controles migratorios en los principales aeropuertos, en respuesta a los intentos de extranjeros de evadir la vigilancia, especialmente en la ciudad de Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las inadmisiones recientes fueron resultado directo del uso de la plataforma Angel Watch, un sistema digital que permite identificar a viajeros señalados por agencias de seguridad de Estados Unidos en relación con delitos sexuales.

Este mecanismo, según Migración Colombia, resultó determinante para detectar a los tres estadounidenses que pretendían ingresar por Bogotá, con destino final en Medellín. El objetivo de su viaje era realizar turismo, aunque las alertas advertían posibles fines de explotación sexual.

La vigilancia no se limitó a los viajeros de Estados Unidos. En el aeropuerto internacional José María Córdova, los oficiales de Migración Colombia interceptaron a un ciudadano lituano que llegó en un vuelo desde Buenos Aires. Tras una inspección minuciosa, los funcionarios hallaron en su equipaje una gran cantidad de juguetes sexuales, potenciadores, arneses, cuchillos y diversos objetos, lo que generó sospechas sobre el propósito real de su visita.

Durante una entrevista migratoria, los oficiales concluyeron que el viaje del lituano no respondía a fines turísticos legítimos. Por ello, aplicaron el procedimiento administrativo de inadmisión, impidiendo su ingreso al país. La entidad subrayó que este caso refuerza la importancia de los controles rigurosos para prevenir el turismo sexual, especialmente el que afecta a menores de edad en Medellín y Antioquia.

Un dato relevante es que, solo en los primeros días de 2026, Migración Colombia inadmitió a 7 extranjeros en el aeropuerto de Medellín relacionados con alertas de explotación sexual. 5 de estos casos se originaron a partir de notificaciones emitidas por la plataforma Angel Watch, que cruza información con autoridades estadounidenses para identificar riesgos asociados a delitos sexuales.

En total, más de 80 viajeros fueron inadmitidos en este aeropuerto durante el último año por diferentes motivos, una cifra que evidencia la severidad de los controles implementados.

Sin embargo, el flujo de personas intentando evadir la vigilancia llevó a los oficiales a detectar una nueva modalidad: varios de estos viajeros optaron por arribar al país a través del aeropuerto El Dorado en Bogotá, intentando así pasar desapercibidos y evitar el escrutinio de los controles en Antioquia.

Uno de los ciudadanos estadounidenses inadmitidos tenía como destino final Medellín y ya había sido rechazado previamente por la misma causa. En esta ocasión, intentó ingresar en un vuelo procedente de Boston. Los otros dos estadounidenses llegaron desde Boston y Orlando, respectivamente. Tras la activación de las alertas, fueron conducidos a una entrevista y posteriormente se les negó el ingreso.

Estos hechos se suman a los reportados la semana anterior, cuando 2 estadounidenses más fueron inadmitidos tras activarse alertas por turismo sexual y la grabación de una menor durante un vuelo a Bogotá. La reiteración de estos incidentes motivó a las autoridades a reforzar los filtros y el monitoreo en el aeropuerto El Dorado, principal puerta de entrada al país.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó: “Las puertas del País de la Belleza están cerradas para cualquier forma de turismo con fines de explotación sexual”. Destacó el papel de la cooperación internacional y el compromiso de los oficiales para combatir este delito y proteger los derechos de la infancia.

Los hombres ya habían sido rechazados en otras oportunidades - crédito Migración Colombia

El trabajo conjunto entre el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) y el Grupo de Control a Viajeros en Condiciones Especiales del aeropuerto El Dorado permitió identificar a los viajeros bajo sospecha y proceder a su inadmisión inmediata.