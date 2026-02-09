Así se favoreció la rentabilidad de los CDT en Colombia con el dato del IPC de enero de 2026 que reveló el Dane

Un CDT es un mecanismo de ahorro utilizado como una inversión de bajo riesgo - crédito Shutterstock

La inflación anual en Colombia alcanzó 5,35% en enero de 2026, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), algo que preveía el Banco de la República y por lo que subió la tasa de referencia hasta 10,25%. Ante esto, los certificados de depósito a término (CDT) se confirman como la alternativa de ahorro con mayor protección y rentabilidad real para las personas que buscan resguardar el capital frente a la volatilidad de los precios.

Como se recordará, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,18% en enero, lo que generó presión inmediata sobre el poder adquisitivo de los hogares. La respuesta del Emisor con un aumento de tasas redefinió las estrategias de ahorro e inversión personales.

Y es que los CDT dejaron de ser una herramienta secundaria y ahora se consideran un refugio financiero clave. Al ofrecer tasas de interés de hasta 12%, permiten a los ahorradores obtener rendimientos reales superiores a la inflación, una ventaja difícil de igualar por otros productos similares en el contexto actual.

La inflación cerró enero de 2026 en 5,35%, según el Dane - crédito Dane

Al respecto, el gerente de Operaciones de MejorCDT, Omar Casas, explicó que “el dato de inflación de enero es el argumento final que necesitaban los ahorradores indecisos”.

El dinero quieto pierde valor

Según él, el repunte de la inflación anual al 5,35% recuerda que el dinero quieto pierde valor de manera acelerada. “La subida de tasas del Emisor al 10,25% ha reactivado la competencia bancaria y ya estamos viendo entidades reaccionando con tasas que superan con creces la inflación, garantizando que el dinero no solo se conserve, sino que crezca en términos reales”, anotó el experto.

El funcionamiento de los CDT es práctico y seguro. Los usuarios eligen el plazo, que puede ser de 30, 60, 90 o 120 días, con la opción de recibir los intereses de manera periódica o al final del término. El monto final entregado está exento de impuestos, incluido el impuesto 4x1000.

Las entidades financieras permiten abrir CDT desde las aplicaciones móviles - crédito iStock

Qué ofrecen los bancos en febrero de 2026

Uno de los factores que motiva a los usuarios a buscar un CDT es la diferencia de tasas que ofrecen los bancos, que varían según el plazo y la entidad. Las cinco instituciones con mejores condiciones en febrero de 2026, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, son:

MiBanco: tasas de 10,11 % (90 días), 10,15 % (120 días) y 12,69 % (360 días). Una inversión de $1.000.000 arrojaría un retorno de $1.101.100 en 90 días, $1.101.500 en 120 días y $1.126.900 tras 360 días.

Davivienda: tasas de 9,07% (90 días), 8,90 % (180 días) y 11,92% (360 días). El mismo capital a 360 días generaría una rentabilidad final de $1.119.200.

BBVA: ofrece tasas de 9,41% (90 días), 10,28 % (120 días) y 11,48% (360 días). Una inversión de $1.000.000 a un año se traduciría en $1.114.800.

Banco de Bogotá: tasas de 9,07% (90 días), 10,25% (120 días) y 11,25% (360 días). En el plazo anual, el capital crecería hasta $1.112.500.

tasas de 9,07% (90 días), 10,25% (120 días) y 11,25% (360 días). En el plazo anual, el capital crecería hasta $1.112.500. Banco de Occidente: tasas de 10,15% (90 días), 10,29% (120 días) y 10,95% (360 días). El capital invertido puede llegar a $1.100.000 según el plazo elegido.

El dinero de los CDT siempre estará seguro y la rentabilidad se dará con lo establecido por el inversor y la entidad financiera - crédito Luisa González/Reuters

Qué se debe tener en cuenta antes de abrir un CDT

Antes de abrir un CDT, conviene analizar tanto la tasa de interés ofrecida como el plazo, de acuerdo con la necesidad y la liquidez que requiera cada persona. Las tasas pueden cambiar según las condiciones de mercado, así que la elección debe alinearse con los objetivos financieros individuales.

La tecnología facilita comparar y acceder a las mejores ofertas mediante plataformas digitales. Dichas herramientas permiten monitorear en tiempo real las tasas disponibles en el sistema, lo que ayuda al usuario a tomar decisiones informadas en un contexto de mercado dinámico.