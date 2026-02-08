Colombia

Medicina Legal confirma muerte de menor de edad durante bombardeos contra el ELN en el Catatumbo: otros cuatro cuerpos fueron identificados

El instituto forense aseguró que aún continúan en labores de identificación de otros dos cuerpos que llegaron tras los ataques de las Fuerzas Militares contra el grupo ilegal el 4 de febrero

Guardar
Al menos siete muertos dejó
Al menos siete muertos dejó la operación del Ejército Nacional sobre posiciones del ELN en Catatumbo - crédito Europa Press

Cuatro días después del despliegue operativo de las Fuerzas Militares contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se confirmó que hay un total de siete combatientes dados de baja durante bombardeos en la región del Catatumbo; entre estos, un menor de edad que perdió la vida.

Así lo informó en la mañana del domingo 8 de febrero el Instituto Nacional de Medicina Legal, después de que informaran sobre la identificación de cinco de los siete combatientes dados de baja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que el pasado 4 de febrero ingresaron a la Dirección Seccional Norte de Santander, sede Cúcuta, los cuerpos de 7 personas (3 mujeres, 4 hombres) fallecidas en hechos relacionados con las operaciones militares en la región del Catatumbo”, señaló la entidad.

Asimismo, Medicina Legal confirmó que la mayoría de los cuerpos de los integrantes del ELN ya fue entregada a sus familiares, mientras que continúan con las labores de identificación de otros dos cadáveres.

Medicina Legal confirmó la muerte
Medicina Legal confirmó la muerte de un menor de edad tras las operaciones militares contra el ELN en Catatumbo, Norte de Santander - crédito Medicina Legal

A la fecha, se han identificado 5 cuerpos, que ya fueron entregados a sus familiares. Uno de ellos corresponde a un menor de edad. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuará informando sobre el avance de los resultados de las labores forenses”, concluyó el instituto.

Los bombardeos fueron organizados y ejecutados por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea en la madrugada del 4 de febrero en los municipios de El Tarra y Tibú (Norte de Santander), por instrucción del presidente Gustavo Petro.

De hecho, después de que el país conoció la noticia, el mandatario nacional usó su cuenta de X para señalar que, durante su gestión, se han realizado más de 10 bombardeos contra grupos armados, con el propósito explícito de reducir al mínimo la mortalidad de menores de edad en estos operativos, una problemática histórica que ha amplificado la controversia sobre el uso de la fuerza militar en la región.

Este es el bombardeo 14 en mi gobierno evitando al máximo caída de menores”, señaló el presidente.

Una intervención nocturna en una zona de crisis permitió incautar armas, explosivos y material adaptado para uso con drones, en una acción amparada en el Derecho Internacional Humanitario - crédito X

La acción más reciente concluyó con siete presuntos guerrilleros fallecidos y la captura de uno más, en maniobras que contaron con la intervención coordinada de la Segunda División del Ejército, la División de Aviación Asalto Aéreo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Según el comunicado del comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, la ofensiva busca consolidar el control territorial frente a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Estructura 33 del GAOr en la región.

“Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona”, señaló el alto oficial.

En el punto final de la operación, las tropas decomisaron una cantidad importante de armamento; incluidas armas largas, cortas, munición, artefactos explosivos de diverso tipo, así como granadas adaptadas para drones y vehículos aéreos no tripulados que fueron destruidos por las autoridades.

La ofensiva de las @FuerzasMilCol es respetuosa de los Derechos Humanos. Estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas por las confrontaciones que realizan los grupos armados organizados, estructura 33 y Eln”, enfatizó la institución castrense.

Un conjunto de unidades del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía realizó un bombardeo coordinado en Tibú y El Tarra, logrando la neutralización y captura de varios presuntos insurgentes y la incautación de armamento diverso - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

La dimensión humanitaria y legal de estos operativos ha estado bajo el escrutinio público, especialmente tras reportes de víctimas menores de edad en acciones anteriores.

Según la congresista Catherine Juvinao, 64 niños, niñas y adolescentes han muerto en este tipo de ataques bajo diferentes administraciones, reflejando un fenómeno persistente de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

Mientras tanto, el presidente Petro hizo un llamado explícito a la población campesina para que adopte la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito como mecanismo para contrarrestar el tráfico de estupefacientes.

Petro indicó que las oficinas de la Presidencia deben enfocar sus esfuerzos en la sustitución de estos cultivos, recalcando el impacto estructural que tienen sobre los conflictos armados en la zona.

Invito al ELN a que acepte una misión de verificación científica e internacional, para la entrega total de infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz”, precisó.

Asimismo, el mandatario invitó al ELN a aceptar una misión internacional de verificación orientada a la entrega de material y sedes que estén al servicio del narcotráfico.

Incluso, Gustavo Petro solicitó la colaboración de la Iglesia católica para crear una instancia de verificación imparcial y efectiva.

“Invito a la iglesia católica a buscar la configuración de esa instancia de verificación. Desnarcotizar la frontera Colombo/venezolana para que el pueblo construya allí su progreso en libertad. Democratizar la frontera para que las ciudadanías libres las cuiden”, señaló el mandatario.

Temas Relacionados

Medicina LegalBombardeo ELNNorte de SantanderEjército NacionalMenor muerto bombardeosCatatumboColombia-noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Hoffenheim - EN VIVO: Gol de Luis Díaz, el colombiano es figura en la goleada en la fecha 21 de la Bundesliga

El atacante de la selección Colombia jugará su partido 20 de la liga de Alemania, en donde ha marcado 10 goles, ha dado 9 asistencias y ha recibido cinco tarjetas amarillas

Bayern Múnich vs. Hoffenheim -

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

El equipo de Massachusetts de ganar se convertiría en el más veces campeón con siete anillos de campeonato

Super Bowl LX - EN

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: Siga aquí el partido de la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 que se juega en Paraguay

La Tricolor en su primer salida en el campeonato empató sin goles contra la selección de Chile, en donde Luisa Agudelo fue clave para mantener el arco en cero

Colombia vs. Venezuela - EN

‘Lalis’ criticó petición a Registraduría para que el Pacto Histórico se excluya del tarjetón: “Nos quieren destruir por miedo”

La creadora de contenido y candidata a la Cámara por Bogotá cuestionó la postura del exregistrador Nicolás Farfán, asegurando que se estaría impidiendo su participación en la jornada electoral del 8 de marzo

‘Lalis’ criticó petición a Registraduría

Campeonatos Nacionales de Ruta - EN VIVO: siga aquí la competencia de categoría elite masculina con Egan Bernal y otros referentes del ciclismo

Con salida y llegada en Zipaquira al menos 161 ciclistas colombianos buscarán ganar el maillot que los identifique como campeones nacionales en las carreras de la temporada 2026

Campeonatos Nacionales de Ruta -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Shakira mostró cómo fue su

Shakira mostró cómo fue su bienvenida a El Salvador para el regreso de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Video: Yeferson Cossio mostró a Yina Calderón y su hermana Cintia su talento con la guitarra frente a un auditorio

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera: “Estoy conociendo muchísima gente”

Experta en comunicación explicó cómo debió disculparse Johanna Fadul por comentario contra Campanita: “Racista de mier…”

Deportes

Campeonatos Nacionales de Ruta -

Campeonatos Nacionales de Ruta - EN VIVO: siga aquí la competencia de categoría elite masculina con Egan Bernal y otros referentes del ciclismo

Bayern Múnich vs. Hoffenheim - EN VIVO: Gol de Luis Díaz, el colombiano es figura en la goleada en la fecha 21 de la Bundesliga

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: Siga aquí el partido de la fecha 3 del Sudamericano Femenino Sub 20 que se juega en Paraguay

Christian González hará historia en el Super Bowl: el colombiano que será titular con los Patriots ante Seahawks