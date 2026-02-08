Medicina Legal confirma muerte de menor de edad durante bombardeos contra el ELN en el Catatumbo: otros cuatro cuerpos fueron identificados

Al menos siete muertos dejó la operación del Ejército Nacional sobre posiciones del ELN en Catatumbo - crédito Europa Press

Cuatro días después del despliegue operativo de las Fuerzas Militares contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se confirmó que hay un total de siete combatientes dados de baja durante bombardeos en la región del Catatumbo; entre estos, un menor de edad que perdió la vida.

Así lo informó en la mañana del domingo 8 de febrero el Instituto Nacional de Medicina Legal, después de que informaran sobre la identificación de cinco de los siete combatientes dados de baja.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que el pasado 4 de febrero ingresaron a la Dirección Seccional Norte de Santander, sede Cúcuta, los cuerpos de 7 personas (3 mujeres, 4 hombres) fallecidas en hechos relacionados con las operaciones militares en la región del Catatumbo”, señaló la entidad.

Asimismo, Medicina Legal confirmó que la mayoría de los cuerpos de los integrantes del ELN ya fue entregada a sus familiares, mientras que continúan con las labores de identificación de otros dos cadáveres.

Medicina Legal confirmó la muerte de un menor de edad tras las operaciones militares contra el ELN en Catatumbo, Norte de Santander - crédito Medicina Legal

“A la fecha, se han identificado 5 cuerpos, que ya fueron entregados a sus familiares. Uno de ellos corresponde a un menor de edad. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuará informando sobre el avance de los resultados de las labores forenses”, concluyó el instituto.

Los bombardeos fueron organizados y ejecutados por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea en la madrugada del 4 de febrero en los municipios de El Tarra y Tibú (Norte de Santander), por instrucción del presidente Gustavo Petro.

De hecho, después de que el país conoció la noticia, el mandatario nacional usó su cuenta de X para señalar que, durante su gestión, se han realizado más de 10 bombardeos contra grupos armados, con el propósito explícito de reducir al mínimo la mortalidad de menores de edad en estos operativos, una problemática histórica que ha amplificado la controversia sobre el uso de la fuerza militar en la región.

“Este es el bombardeo 14 en mi gobierno evitando al máximo caída de menores”, señaló el presidente.

Una intervención nocturna en una zona de crisis permitió incautar armas, explosivos y material adaptado para uso con drones, en una acción amparada en el Derecho Internacional Humanitario - crédito X

La acción más reciente concluyó con siete presuntos guerrilleros fallecidos y la captura de uno más, en maniobras que contaron con la intervención coordinada de la Segunda División del Ejército, la División de Aviación Asalto Aéreo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Según el comunicado del comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, la ofensiva busca consolidar el control territorial frente a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Estructura 33 del GAOr en la región.

“Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona”, señaló el alto oficial.

En el punto final de la operación, las tropas decomisaron una cantidad importante de armamento; incluidas armas largas, cortas, munición, artefactos explosivos de diverso tipo, así como granadas adaptadas para drones y vehículos aéreos no tripulados que fueron destruidos por las autoridades.

“La ofensiva de las @FuerzasMilCol es respetuosa de los Derechos Humanos. Estas operaciones militares tienen como objetivo salvaguardar la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas por las confrontaciones que realizan los grupos armados organizados, estructura 33 y Eln”, enfatizó la institución castrense.

Un conjunto de unidades del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía realizó un bombardeo coordinado en Tibú y El Tarra, logrando la neutralización y captura de varios presuntos insurgentes y la incautación de armamento diverso - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

La dimensión humanitaria y legal de estos operativos ha estado bajo el escrutinio público, especialmente tras reportes de víctimas menores de edad en acciones anteriores.

Según la congresista Catherine Juvinao, 64 niños, niñas y adolescentes han muerto en este tipo de ataques bajo diferentes administraciones, reflejando un fenómeno persistente de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

Mientras tanto, el presidente Petro hizo un llamado explícito a la población campesina para que adopte la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito como mecanismo para contrarrestar el tráfico de estupefacientes.

Petro indicó que las oficinas de la Presidencia deben enfocar sus esfuerzos en la sustitución de estos cultivos, recalcando el impacto estructural que tienen sobre los conflictos armados en la zona.

“Invito al ELN a que acepte una misión de verificación científica e internacional, para la entrega total de infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz”, precisó.

Asimismo, el mandatario invitó al ELN a aceptar una misión internacional de verificación orientada a la entrega de material y sedes que estén al servicio del narcotráfico.

Incluso, Gustavo Petro solicitó la colaboración de la Iglesia católica para crear una instancia de verificación imparcial y efectiva.

“Invito a la iglesia católica a buscar la configuración de esa instancia de verificación. Desnarcotizar la frontera Colombo/venezolana para que el pueblo construya allí su progreso en libertad. Democratizar la frontera para que las ciudadanías libres las cuiden”, señaló el mandatario.