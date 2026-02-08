Gustavo Petro también le pidió a ChatGPT que hiciera una foto como caricatura: este fue el resultado

El mandatario compartió la imagen generada con inteligencia artificial en su cuenta de Instagram - crédito Presidencia de Colombia/Chat GPT

La viralización de las caricaturas generadas por inteligencia artificial transformó la forma en que miles de usuarios diseñan su identidad en redes sociales.

Imágenes creadas por ChatGPT y otros sistemas de IA no solo modificaron la estética de perfiles y biografías, sino que impulsaron una de las tendencias digitales más comentadas en el inicio del 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las personalidades que se sumó a esta moda digital fue el presidente de Colombia Gustavo Petro que compartío la imagen generada por la inteligencia artificial a traves de su perfil de Instagram.

En la imagen se observa al mandatario vestido con un saco azul oscuro y suéter rojo, sosteniendo un lápiz en su mano derecha, un símbolo característico utilizado en sus intervenciones públicas, al igual que unos documentos con las frases “Reformas sociales” y debajo aparece la leyenda “Transición energética”.

Esta fue la imagen creada por la IA compartida por el mandatario colombiano en sus redes sociales - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

De hecho, en el fondo de la imagen, hacia la derecha, se distinguen varios aerogeneradores o turbinas eólicas, al igual que unos páneles solares, representando las energías renovables asociadas a esta temática y que ha sido promovida por el mandatario nacional durante su periodo presidencial.

Al compartir la ilustración a sus seguidores en la red social mencionada, el mandatario hizo una breve descripción, apuntando que en su etapa presidencial lideró varias iniciativas que, según él, pretendian hacer realidad los cambios propuestos para el país.

“Hemos trabajado para que Colombia cuente con transformaciones significativas que mejoran la vida de los colombianos y colombianas. Avanzamos en programas que fortalecen la dignidad y el bienestar de la gente”, manifestó Petro en su publicación.

En la imagen se observa al mandatario colombiano sosteniendo unos documentos con la frase 'Reformas Sociales' - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

Otros detalles de la imagen de Petro

Así mismo, se evidencia que en su brazo izquierdo hay un bastón decorado con objetos verdes, símbolo de autoridad y liderazgo en algunas culturas indígenas.

Del mismo modo, en la imagen publicada por el jefe de Estado colombiano se contemplan varios rostros alrededor de Petro, representando diversidad étnica y cultural. Algunos llevan sombreros típicos de comunidades indígenas, otros cascos de seguridad amarillos, lo que sugiere la presencia de trabajadores, campesinos y líderes sociales.

Igualmente, a la izquierda de la figura central aparece la cabeza de un jaguar, símbolo frecuente de la biodiversidad y el territorio amazónico en Colombia, así como la identidad que ha mencionado Gustavo Petro en sus recientes declaraciones públicas frente a la defensa de la soberanía colombiana, tal como sucedió en las tensiones con su homólogo estadounidense Donald Trump en enero del 2026.

Otros aspectos que contempla la imagen del presidente Petro son una bandera de Colombia y un edificio que recuerda a una iglesia o una construcción histórica, con cúpula y torre. El fondo incluye vegetación, colinas y un cielo azul con nubes.

La difusión de caricaturas creadas por ChatGPT en plataformas como Instagram y X dispara preocupaciones sobre privacidad y ciberseguridad - crédito Visuales IA

Recomendaciones para hacer la imagen animada en ChatGPT

La difusión masiva de caricaturas generadas por ChatGPT ha disparado el debate sobre los riesgos de seguridad y privacidad al exponer información personal en línea.

El atractivo de compartir ilustraciones personalizadas elaboradas por inteligencia artificial ha llevado a miles de usuarios, especialmente en plataformas como Instagram y X (Twitter), a mostrar estos dibujos que reflejan desde rasgos físicos hasta referencias laborales o aficiones.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que esta moda digital expone a los participantes a incidentes de acoso, ciberataques y suplantación de identidad, ya que detrás de cada imagen suele ocultarse una gran cantidad de datos sensibles, incluso cuando no se publican datos explícitos como direcciones o números de teléfono.

Este riesgo se agrava en los casos donde aparecen menores de edad, personas en situaciones vulnerables o detalles que podrían servir para fraudes digitales.

Eliminar metadatos y limitar la información personal brindada a asistentes de inteligencia artificial son medidas clave para resguardar la privacidad - crédito Reuters

El procedimiento para obtener una caricatura personalizada en esta aplicación es la siguiente: el usuario sube un retrato, luego solicita a la inteligencia artificial la transformación en caricatura, donde rasgos como cráneos ampliados, ojos expresivos y sonrisas notorias mantienen la identidad mientras exageran aspectos icónicos.

A diferencia de los filtros automáticos tradicionales, los modelos actuales integran contexto: pueden destacar gestos característicos, accesorios o escenarios relevantes, según las preferencias del usuario. Entre las indicaciones más populares figura la instrucción: “Crea una caricatura mía y de mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí”.

Entre las recomendaciones figuran evitar subir imágenes delicadas, eliminar metadatos antes de compartir fotografías, limitar la cantidad de datos personales brindados a los asistentes de inteligencia artificial y revisar las políticas de privacidad de cada plataforma.