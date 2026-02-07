Colombia

Video | Joven que imita al presidente Petro en Bogotá se hizo viral en redes por invitar a votar a “jaguares”: “Al ‘Tigre’ lo noto asustado”

Sin querer queriendo, el consejero local de Juventud de la localidad de Engativá, Andrés Felipe Acosta Vásquez, terminó haciéndose famoso por su forma de hablar similar a la del jefe de Estado, algo que hacen con naturalidad comediante reconocidos como Jhovanoty y Juanda Caribe

El joven bogotano se hizo
El joven bogotano se hizo viral por el tono de voz que imita del presidente Petro - créditos @roloutopico/IG | @gustavopetrourrego/IG

Luego de que se conoció en redes sociales el emprendimiento colombiano que fabrica muñecos de peluche con la figura del presidente Gustavo Petro que él mismo compartió a finales de diciembre de 2025, y con ayuda de la IA (inteligencia artificial), otro nuevo video volvió a generar cientos de reacciones por culpa de la figura del jefe de Estado.

En esta oportunidad, y desde la noche del viernes 6 de febrero de 2026, un joven bogotano que oficia como consejero local de Juventud de la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá, llamado Andrés Felipe Acosta Vásquez, terminó saltando a la fama en las redes sociales por imitar el tono de voz del mandatario.

El caso no pasó desapercibido, debido a que el joven compartió en su cuenta de Instagram la grabación que realizó uno de sus compañeros mientras repartía volantes de propaganda política en el que invita a votar en las elecciones legislativas por Carolina Corcho (exministra de Salud) y María Fernanda Carrascal, que buscan llegar al Congreso de la República; y por Iván Cepeda (Pacto Histórico) en los comicios presidenciales.

El joven dejó en redes
El joven dejó en redes su imitación, y esto lo hizo famoso en Instagram el 4 de febrero de 2026 - crédito @roloutopico/IG

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el joven que aparece en redes como @roloutopico iba caminando con una megáfono en mano, cuando luego de que sus compañeros le pidieran que hiciera la imitación para que quedara constancia de su talento oculto, no pudieron de las carcajadas al escuchar las siguientes palabras como si tuvieran al mismísimo gobernante al frente:

“Al ‘Tigre’ (haciendo alusión al candidato Abelardo de la Espiriella) lo noto asustado. Compañeros y compañeras, los invitamos a votar este 8 de marzo tres veces por Pacto Histórico. ¡No queremos aquí, tigres de Kellogg’s! No queremos tigrecillos, queremos jaguares”, afirma al principio Acosta, mientras que tiene que interrumpir para reírse y volver a tomar aire para seguir con su imitación.

“Muchas gracias por apoyar al cambio a la consulta presidencial para continuar profundizando el cambio en Colombia. Candidatos de la derecha, les decimos... ¡Los noto asustados!“ sigue el consejero local de Juventud de Engativá, seguida de la risa que suelen acompañar, por ejemplo, los reconocidos humoristas e influencers Jhovanoty y Juanda Caribe.

Para rematar su reinterpretación del presidente Petro, el joven bogotano afirmó con el tono particular del mandatario de los colombianos: “Compañeros y compañeras, ¡solo Petro en esta junta! Viva Petro".

El video se compartió por parte de Andrés Felipe Acosta Vásquez en su cuenta de Instagram el 4 de febrero de 2026, y a los pocos días la grabación se hizo viral en redes - crédito @roloutopico/IG

El muñeco de peluche del presidente Petro que elabora un emprendimiento que vio la oportunidad de negocio

La aparición de los muñecos de peluche inspirados en el presidente Gustavo Petro ha causado furor en redes sociales y en el mercado digital colombiano, reflejando una ola de interés por los símbolos y la imagen del mandatario, gracias a la oportunidad de negocio que vio un emprendimiento que materializó una publicación del mismo mandatario: Digna.

La segunda tanda de preventa de estos productos alcanzó el éxito total, según confirmó Infobae Colombia, consolidando a la tienda digital como un fenómeno emergente en la economía creativa nacional.

Al cierre de la segunda semana de enero de 2026, el equipo de Digna informó a través de WhatsApp: “¡Hola! Gracias por escribirnos. La segunda preventa de los 100 peluches ya se agotó. Estamos preparando una nueva tanda para la primera semana de febrero”.

El joven bogotano compartió esta
El joven bogotano compartió esta imagen con el presidente Petro en su perfil de Instagram - crédito @roloutopico/IG

El muñeco también denominado como el “Petroluche” o “Petruche”, reproduce la figura del presidente, e incluso puede incluir, una grabación.

La imagen original que dio origen a este fenómeno fue compartida el 29 de diciembre de 2025 en X, cuando el jefe de Estado escribió: “Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás, pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”.

Aquella publicación, acompañada por una imagen generada con inteligencia artificial, adquirió relevancia en un contexto marcado por la tensión diplomática con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

El jefe de Estado y
El jefe de Estado y el ministro Benedetti llevaron gorras de diferente color, pero con un mismo diseño: la versión en muñeco de trapo del presidente Petro crédito Presidencia de la República/YouTube | @petrogustavo/X

Lo que comenzó como un simple mensaje terminó por transformarse en el motor para que Digna impulsara la producción de un nuevo producto de cultura popular.

El emprendimiento Digna opera exclusivamente a través de redes sociales como WhatsApp, Instagram y TikTok (@digna.col), y y se autodefine como una propuesta orientada a “objetos y símbolos del país que somos”.

El “Petroluche” se puede adquirirse en preventa por estos valores:

  • Sin audio: $75.000
  • Con audio: $95.000
El 'Petruche' o 'Petroluche' fue creado por un emprendimiento llamado Digna, que surgió a comienzos de 2026, días despúes de que Petro compartió en X un mensaje con su muñeco creado con IA - crédito @digna.col/IG

Gustavo PetroImitador del presidente PetroBogotáConsejero local de JuventudEngativáAndrés Felipe Acosta VásquezVideo viralRedes socialesElecciones presidenciales Colombia 2026Iván CepedaMafe CarrascalCarolina CorchoElecciones legislativasJhovanotyJuanda CaribeColombia-Noticias

