Colombia

Un menor muere tras ataque con arma blanca en el centro histórico de Bogotá

Un adolescente perdió la vida luego de recibir una herida con arma cortopunzante en el cuello durante una riña ocurrida frente a una institución educativa del barrio Egipto, en la localidad de La Candelaria

Imagen de referencia. Un menor
Imagen de referencia. Un menor de 15 años murió tras una riña con arma blanca frente a una institución educativa en el barrio Egipto, Bogotá - crédito captura pantalla/Vueltaalmun/YouTube

Un episodio de violencia sacudió el centro histórico de Bogotá, en el momento que un menor de 15 años falleció tras sufrir una herida con arma blanca en el cuello durante una riña en el barrio Egipto, en la localidad de La Candelaria.

La tragedia tuvo lugar afuera de una institución educativa, en la que, según versiones recogidas por la Policía Metropolitana de Bogotá, el enfrentamiento involucró a varios estudiantes, uno de los cuales se presume también es menor de edad. La investigación aún busca aclarar el origen de la pelea y dar con el paradero del presunto responsable.

De acuerdo con las declaraciones del teniente coronel Julio César Botero a Citytv, el agresor huyó de la escena antes de la llegada de la Policía.

En respuesta, personal de la Sijín acudió al lugar, acordonó la zona y colectó pruebas, además de solicitar el acceso a imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al atacante.

La Policía Metropolitana activó protocolos
La Policía Metropolitana activó protocolos de infancia y adolescencia para esclarecer el homicidio ocurrido en el sector histórico de Bogotá - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana confirmó la participación de equipos especializados en infancia y adolescencia para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

El drama se acentuó por los relatos de testigos que presenciaron el ataque. Una persona entrevistada por Citytv describió el momento en que ocurrieron los hechos: “Al parecer, hubo una riña entre dos niñas y un chico se metió. Cuentan que era el hermano de una de ellas, y otro se metió, le pegó una puñalada, al parecer en el cuello, y la niña gritaba: ‘me mataron a mi hermano’”.

Esta versión coincide con la información preliminar, según la cual, la víctima intervino en defensa de una familiar, lo que derivó en el ataque final protagonizado por otro menor.

La herida mortal provocó que los familiares de la víctima intentaran trasladarlo de urgencia a un centro médico, en el que los profesionales no lograron salvar su vida a pesar de sus esfuerzos.

Imagen de referencia. Las autoridades
Imagen de referencia. Las autoridades revisan testimonios y medios audiovisuales para reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad penal de los implicados - crédito red social X

Testigos aseguraron que la ambulancia tardó en llegar, lo que, según sus testimonios, pudo influir en el desenlace fatal. Esta situación alimentó la consternación y el dolor de los residentes del barrio, quienes permanecen impactados por la pérdida y la crudeza del suceso.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que continúan con la revisión de cámaras y la recolección de testimonios para completar la secuencia de los hechos.

El oficial de inspección, coronel Montero, detalló: “Esta persona fue asistida por sus familiares y remitida a un centro asistencial donde posteriormente fallece”. Hasta el momento, las indagaciones han establecido que tanto la víctima como el presunto agresor rondan los 15 años.

Mientras el proceso judicial avanza, la comunidad del barrio Egipto lidia con las secuelas de un crimen que, según la Policía, refleja la rápida escalada que pueden tener los episodios de intolerancia en entornos escolares.

El hurto a personas en Bogotá deja un menor fallecido en el sur de la ciudad

Un adolescente de 16 años
Un adolescente de 16 años murió en Usme tras ser atacado con arma blanca durante el robo de su celular - crédito Mebog

Un adolescente de 16 años falleció en la localidad de Usme tras ser atacado con arma blanca durante un intento de robo de su celular.

El hecho sucedió cuando el menor opuso resistencia al asalto, y uno de los atacantes le propinó una herida en el pecho, provocando su muerte en el lugar. Según los primeros reportes, dos personas se habrían dado a la fuga, y las autoridades buscan identificarlos y capturarlos.

Este episodio destaca el persistente problema del hurto a personas en Bogotá, uno de los delitos con mayor frecuencia en áreas públicas. Entre enero y octubre de 2025, las cifras oficiales contabilizaron más de 114.600 denuncias por robo a personas, con una disminución del 5,7% respecto al año anterior, pero aún se trata del delito más reportado en la capital.

A diario se registran en la ciudad cerca de 377 hurtos, lo que representa un robo cada cuatro minutos. El robo de celulares especialmente afecta zonas residenciales, comerciales, y corredores de alta circulación.

La Fiscalía realizó la inspección técnica del cadáver y mantiene abiertas las investigaciones para dar con los responsables del homicidio.

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora

Jugador de la selección Colombia

Jennifer Pedraza criticó al Gobierno

Novia de Nicolás Arrieta reaccionó

Siete personas murieron en Nariño
