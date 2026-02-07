The Hives en Colombia: así fue la vez que la banda desafió una tormenta durante su última visita al país

Tras la reanudación del concierto, los suecos salieron con todo y brindaron una de las presentaciones más memorables en la historia del Estéreo Picnic - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Uno de los conciertos más esperados para los amantes del rock tendrá lugar el próximo 10 de febrero de 2026. En el Vive Claro, My Chemical Romance brindará el primer concierto de su carrera en Colombia, interpretando su aclamado LP The Black Parade en su totalidad, junto con otros clásicos de su carrera musical.

Pero la banda de Gerard Way no estará sola, pues en la tarima estarán como invitados especiales los suecos The Hives, otra de las bandas que definieron el sonido rock de los 2000 con un enfoque sencillo, dinámico e intenso que les hizo ganar adhesión gracias a clásicos como Tick Tick Boom, Hate To Say I Told You So o Walk idiot Walk.

La energía desplegada por los músicos, su repertorio, sumados al carisma e interacción constantes de su cantante Pelle Almqvist con la audiencia en cada concierto, los volvieron rápidamente un favorito de los colombianos, que fueron testigos de estas cualidades durante su primera visita en 2014.

En esa ocasión dieron dos conciertos: uno como invitados de Arctic Monkeys en el Coliseo El Campín (hoy Movistar Arena) y otro en solitario, realizado en el hoy desaparecido local Armando Music Hall.

Tuvieron que pasar 11 años para que la banda sueca regresara al país, esta vez como parte de la alineación del Festival Estéreo Picnic 2025 celebrado en el Parque Simón Bolívar. En los días previos eran vistos como uno de los actos capaces de encender el ambiente, pero ni el público ni los propios The Hives esperaban ser puestos a prueba por el clima capitalino.

La lluvia y el riesgo de electrocutamiento obligaron a interrumpir el concierto

The Hives pudo hacer tres temas antes de que fuesen forzados a dejar el escenario por instrucción de los organizadores, ante el riesgo de electrocutamiento - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

The Hives tenía programado presentarse en la tarde del viernes 28 de marzo, en el escenario principal. En los minutos previos las primeras gotas comenzaron a caer, y cuando la banda entró al escenario al ritmo de su tema Bogus Operandi, la lluvia comenzó a caer con fuerza.

El público saltaba, Pelle Almqvist animaba a la audiencia a seguir con ese ritmo. Pero las condiciones eran cada vez peores. Se escuchaban relámpagos y el viento era cada vez más fuerte, motivo por el que luego de interpretar su tercera canción la banda anunció que dejaba el escenario, mientras se calmaba un poco la tormenta.

“Nosotros queremos continuar, pero haremos una pausa corta por el clima”, indicó Almqvist desde el micrófono.

El concierto de The Hives y los realizados en los escenarios alternos fueron detenidos por cerca de 30 minutos - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

A los pocos minutos, las pantallas del festival mostraron un mensaje en el que se informaba la “suspensión temporaria de los shows” por las condiciones climáticas, pidiendo a los asistentes alejarse de las barreras que separaban al público del escenario, con el fin de evitar riesgo de electrocutamiento.

The Hives volvió al escenario, más electrizante que nunca

El carisma de Pelle Almqvist, vocalista de The Hives, y su interacción con el público lo volvieron un favorito del público colombiano - crédito Colprensa

Poco a poco la intensidad de la lluvia fue bajando, mientras tras bambalinas se discutía la posibilidad de retomar el concierto de The Hives. Finalmente, sobre las 7:00 p. m., se anunció la reactivación de los shows, y con ello el regreso de la banda sueca de garage rock al escenario.

Con una intensidad todavía mayor que la del inicio de su show, la banda completó sus 45 minutos de presentación mientras Almqvist desplegaba todo lo que tenía para encender a la audiencia y darles un show que justificara aguantar la lluvia y el frío de la noche bogotana.

Además de interpretar sus clásicos, y algunos favoritos de sus fans más acérrimos, fue el momento elegido por The Hives para interpretar por primera vez en concierto Enough Is Enough, el primer sencillo de lo que sería su álbum The Hives Forever Forever The Hives , el mismo que van a presentar en Colombia el próximo 10 de febrero.

Tras retomar su concierto, la banda sueca interpretó en vivo por primera vez en el país, uno de los adelantos de su álbum 'The Hives Forever Forever The Hives' - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia