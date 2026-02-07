Jugador de la selección Colombia le habría pedido a Mariana Zapata tener un hijo: así lo recordó la ‘influencer’

Durante una conversación en La Casa de los Famosos Colombia 3, Mariana Zapata sorprendió a sus compañeros al confesar que un jugador de la Selección Colombia le pidió tener un hijo - crédito @mariana.zapata13/Instagram

Mariana Zapata, reconocida creadora de contenido y participante del reality La Casa de los Famosos Colombia 3, causó sorpresa entre sus compañeros y la audiencia al revelar detalles desconocidos sobre su vida sentimental.

Durante una conversación en la casa, en medio de bromas y confidencias, Mariana compartió una anécdota relacionada con un futbolista de la Selección Colombia, dejando claro que su experiencia marcó su perspectiva sobre la maternidad y las relaciones de pareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La charla surgió cuando los participantes le preguntaron a Mariana si tenía planes de ser madre en un futuro cercano. Ella respondió con honestidad sobre su deseo de formar una familia, pero explicó: “Quiero tener hijos, pero con alguien que no tenga hijos, quiero construir mi propia familia desde cero”. Al abordar su relación con el futbolista, Mariana fue directa: “Él quería que yo le diera un hijo, pero yo nunca acepté”, confesó, sin revelar la identidad del jugador.

La influencer recordó, además, su pasado con el streamer Mr. Stiven, con quien también tuvo conversaciones sobre la posibilidad de tener hijos si la relación avanzaba. Sin embargo, aclaró que con el deportista la situación era distinta, ya que él tenía hijos y ella había tenido una experiencia previa como madrastra.

La influencer explicó que desea formar una familia desde cero y que no aceptó la propuesta del futbolista, cuyo nombre prefirió mantener en reserva - crédito cortesía Canal RCN

“Fue una experiencia que no recomiendo, ahora prefiero hacerlo de otra manera”, afirmó Mariana, explicando que esa vivencia influyó en su decisión de no seguir adelante con el futbolista.

Aunque Mariana evitó dar más detalles sobre la identidad del jugador, sí confirmó a sus compañeros que la relación nunca llegó a formalizarse y que él estaba casado y tenía una hija en el momento en que se conocieron. Según relató, el futbolista atravesaba un proceso de divorcio que finalmente no se concretó. “No llegamos a ser novios formalmente”, señaló Mariana. Cuando uno de los participantes le preguntó si se trataba de “el del restaurante”, ella respondió con un “sí” que cerró cualquier especulación entre los presentes.

Con estas declaraciones, Mariana Zapata vuelve a acaparar la atención dentro del reality, mostrando transparencia sobre las decisiones que ha tomado en su vida personal y familiar. La participante insistió en que busca una relación distinta para construir su futuro y dejó claro que las experiencias pasadas han marcado sus expectativas para el amor y la maternidad.

Mariana compartió que su experiencia como madrastra la llevó a tomar la decisión de buscar una relación diferente para convertirse en madre - crédito @mariana.zapata13/Instagram

Mariana Zapata sorprende a Jay Torres con un beso en ‘La casa de los famosos’

La noche del 6 de febrero trajo una de las escenas más comentadas en el programa: Mariana Zapata sorprendió a todos al besar a Jay Torres durante la gala, un momento que rápidamente se volvió tendencia entre los seguidores del reality.

El episodio se desarrolló en medio de la prueba de beneficio y castigo, en la que los ganadores, Beba y Valentino, junto con Alejandro Estrada y Eidevin, obtuvieron el privilegio de disfrutar una pool party y pudieron invitar a otros participantes. Eidevin eligió a Mariana para unirse al grupo, por lo que ella se encontraba compartiendo un cóctel junto a Beba, mientras conversaba con Lorena y Jay Torres, ambos vestidos con sus disfraces de zombie por haber perdido la prueba y estar en “modo zombie”.

En ese contexto, Mariana se acercó de forma inesperada y le dio un pico en la boca a Jay Torres, provocando sorpresa y risas entre quienes presenciaron la escena. Las reacciones no se hicieron esperar: “Ay Mariana”, exclamaron algunos compañeros. Jay, por su parte, quedó visiblemente impactado, con los ojos completamente abiertos y sin decir una palabra ante la situación.

Mariana protagonizó beso con Jay y desató las reacciones en redes sociales - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

El episodio no tardó en generar comentarios en redes sociales. Usuarios compartieron emojis de sorpresa y bromearon comparando la expresión de Jay con la de Renzo en otras situaciones del programa. Otros espectadores señalaron que Jay Torres parecía tener interés en Sara y no en Mariana, mientras algunos, como Karen Sevillano, comentaron en el After de La casa de los famosos que Mariana estaría interesada en que algo más suceda entre ambos, aunque no percibía reciprocidad por parte de Jay.