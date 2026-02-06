Colombia

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

La actriz compartió fotos y declaraciones sobre su nuevo proyecto profesional y desató varios comentarios por lo que podría lograr en la competencia solo con su presencia

Guardar
La nueva temporada de MasterChef
La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG

La actriz Verónica Orozco compartió una publicación en su perfil de Instagram con la que les contó a sus 1,5 millones de seguidores que estará como parte del elenco que participará en la temporada de 2026 en Masterchef Celebrity.

La también cantante no dejó pasar la oportunidad de aclarar y confirmar que sí va a estar en el programa, pues desde el día en el que se hizo el anuncio oficial de los famosos que estarán compitiendo en la cocina, empezaron a circular rumores de que podría ser una falsa noticia o que ella iba a ser la primera eliminada, debido a que en la fotografía de publicidad no salen ella ni Emmanuel Restrepo.

Aunque la presentadora del reality, Claudia Bahamón, contó en su Instagram que Verónica Orozco y Restrepo no se veían en la foto porque se habían ido al baño cuando la tomaron, muchas personas dudaron de la veracidad de esa información, hasta ahora que la propia actriz salió a comprobarlo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es una realidad”, escribió Verónica Orozco junto a las fotos de su portada y otras en las que aparece con el grupo de celebridades completo.

Así confirmó Verónica Orozco su
Así confirmó Verónica Orozco su ingreso a 'Masterchef Celebrity' - crédito @laveronicaorozco/IG

Después de esto, los internautas reaccionaron con entusiasmo a su participación y le dejaron mensajes de apoyo, mientras que otros hablaron sobre sus ventajas para conquistar tanto al público como al jurado.

Fue así como la conversación entre Verónica Orozco e Iván Marín en los comentarios causó furor, ya que ha despertado las primeras expectativas en torno al estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity Colombia 2026, incluso antes de que inicie oficialmente la competencia.

El intercambio entre ambos artistas, protagonizado por un comentario humorístico de Marín aludiendo a las habilidades de Orozco para “conquistar a dos hombres al mismo tiempo” ha circulado en redes sociales y anticipa un ambiente cargado de camaradería.

Este mensaje hace referencia al recordado personaje de Orozco en la serie de Netflix Simplemente Alicia, donde su papel mantenía una relación sentimental dual, guiñando a su posible desempeño frente a los jurados del programa, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Verónica Orozco e Iván Marín
Verónica Orozco e Iván Marín encienden las redes antes del estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 - crédito @laveronicaorozco/IG

Te va a ir super bien con Jorge y Nicolás porque tú eres experta en conquistar dos hombres a la vez” escribió Iván Marín.

El comentario fue difundido por la propia Verónica Orozco a través de sus historias en Instagram con risas, permitiendo que los seguidores presenciaran el tono relajado y bromista que caracteriza a algunos miembros del elenco.

La reacción fue inmediata: los fanáticos interpretaron la publicación como una señal de la buena sintonía que predomina en el grupo, y destacaron tanto el ingenio de Marín como la naturalidad con la que ambos manejaron la situación.

La edición de 2026 contará con 24 participantes provenientes de diferentes ámbitos artísticos y deportivos, lo que augura una competencia heterogénea y rica en matices. Junto a Verónica Orozco e Iván Marín, el listado de confirmados incluye a nombres como Lina Tejeiro, Angélica Blandón, Diana Mina y Marcela Carvajal. Además, destacan figuras como Martha Restrepo, Milena López, Paula Galindo (Pautips), Virginia Lizcano, Julieta Piñeres, Mariana Mozo, Luisa Vergara, Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro y Emmanuel Restrepo.

Los famosos que estarán en
Los famosos que estarán en MasterChef Celebrity 2026. Esta es la lista completa - crédito @canalrcn/ Instagram

También se incorporan el creador de contenido Emiro Navarro, el tenista profesional Robert Farah y actores como Jimmy Vásquez, Sebastián Vega, Víctor Tarazona, Tuto Patiño, Hugo Gómez y Gustavo Bernarte. Este amplio y diverso grupo promete una temporada donde el humor, el talento y la convivencia serán protagonistas tanto dentro como fuera de la cocina.

Los adelantos de esta edición, difundidos por los propios integrantes en redes sociales, han dejado con emoción al público porque les parece una de las nóminas más fuertes que ha tenido el reality y también una de las divertidas, según los comentarios.

Temas Relacionados

Verónica OrozcoMasterchef Celebrity 2026Participantes Masterchef Celebrity 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades hallaron dos cuerpos tras la emergencia minera en Guachetá: gobernador de Cundinamarca confirmó el origen de la tragedia

La explosión en la mina Mata Siete habría sido causada por la acumulación de gases; las labores de rescate y ventilación continúan bajo coordinación del PMU

Autoridades hallaron dos cuerpos tras

Turista bogotano ahorró dos años para conocer el mar de Santa Marta y se ahogó en playa de Taganga: familia acusó a empresa que prestó el servicio de dejarlo “a su suerte”

El adulto mayor de 67 años fue identificado como Alberto Junco

Turista bogotano ahorró dos años

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El reconocido cantante de música popular sorprendió al contar públicamente los difíciles años que vivió con su anterior representante, incluyendo problemas económicos que hoy lo tienen enfrentando una batalla legal

Jessi Uribe acusó a su

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Jordi Romero mencionó la importancia de hablar de estas problemáticas desde edades tempranas

El Profe Jordi no dejó

Reajuste pensional de 2026 ya rige en Colpensiones: así se aplica el aumento y quiénes se benefician

El incremento de las mesadas se refleja desde enero y responde a lo ordenado por la ley. Las pensiones mínimas se ajustan al nuevo salario mínimo y las superiores crecen según la inflación certificada

Reajuste pensional de 2026 ya
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe acusó a su

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Polilla reveló el problema que tiene con los proyectos que dejó grabados ‘La Gorda’ Fabiola: “No he tenido la fuerza”

Yaya Muñoz habló de su relación con José Rodríguez y de por qué se habría terminado pocos meses después de formalizar

Deportes

Este es el millonario sueldo

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México