Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

La actriz Verónica Orozco compartió una publicación en su perfil de Instagram con la que les contó a sus 1,5 millones de seguidores que estará como parte del elenco que participará en la temporada de 2026 en Masterchef Celebrity.

La también cantante no dejó pasar la oportunidad de aclarar y confirmar que sí va a estar en el programa, pues desde el día en el que se hizo el anuncio oficial de los famosos que estarán compitiendo en la cocina, empezaron a circular rumores de que podría ser una falsa noticia o que ella iba a ser la primera eliminada, debido a que en la fotografía de publicidad no salen ella ni Emmanuel Restrepo.

Aunque la presentadora del reality, Claudia Bahamón, contó en su Instagram que Verónica Orozco y Restrepo no se veían en la foto porque se habían ido al baño cuando la tomaron, muchas personas dudaron de la veracidad de esa información, hasta ahora que la propia actriz salió a comprobarlo.

“Es una realidad”, escribió Verónica Orozco junto a las fotos de su portada y otras en las que aparece con el grupo de celebridades completo.

Después de esto, los internautas reaccionaron con entusiasmo a su participación y le dejaron mensajes de apoyo, mientras que otros hablaron sobre sus ventajas para conquistar tanto al público como al jurado.

Fue así como la conversación entre Verónica Orozco e Iván Marín en los comentarios causó furor, ya que ha despertado las primeras expectativas en torno al estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity Colombia 2026, incluso antes de que inicie oficialmente la competencia.

El intercambio entre ambos artistas, protagonizado por un comentario humorístico de Marín aludiendo a las habilidades de Orozco para “conquistar a dos hombres al mismo tiempo” ha circulado en redes sociales y anticipa un ambiente cargado de camaradería.

Este mensaje hace referencia al recordado personaje de Orozco en la serie de Netflix Simplemente Alicia, donde su papel mantenía una relación sentimental dual, guiñando a su posible desempeño frente a los jurados del programa, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

“Te va a ir super bien con Jorge y Nicolás porque tú eres experta en conquistar dos hombres a la vez” escribió Iván Marín.

El comentario fue difundido por la propia Verónica Orozco a través de sus historias en Instagram con risas, permitiendo que los seguidores presenciaran el tono relajado y bromista que caracteriza a algunos miembros del elenco.

La reacción fue inmediata: los fanáticos interpretaron la publicación como una señal de la buena sintonía que predomina en el grupo, y destacaron tanto el ingenio de Marín como la naturalidad con la que ambos manejaron la situación.

La edición de 2026 contará con 24 participantes provenientes de diferentes ámbitos artísticos y deportivos, lo que augura una competencia heterogénea y rica en matices. Junto a Verónica Orozco e Iván Marín, el listado de confirmados incluye a nombres como Lina Tejeiro, Angélica Blandón, Diana Mina y Marcela Carvajal. Además, destacan figuras como Martha Restrepo, Milena López, Paula Galindo (Pautips), Virginia Lizcano, Julieta Piñeres, Mariana Mozo, Luisa Vergara, Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro y Emmanuel Restrepo.

También se incorporan el creador de contenido Emiro Navarro, el tenista profesional Robert Farah y actores como Jimmy Vásquez, Sebastián Vega, Víctor Tarazona, Tuto Patiño, Hugo Gómez y Gustavo Bernarte. Este amplio y diverso grupo promete una temporada donde el humor, el talento y la convivencia serán protagonistas tanto dentro como fuera de la cocina.

Los adelantos de esta edición, difundidos por los propios integrantes en redes sociales, han dejado con emoción al público porque les parece una de las nóminas más fuertes que ha tenido el reality y también una de las divertidas, según los comentarios.