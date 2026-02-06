Colombia

Reportan muerte por paro cardiaco de un fisiculturista en reconocido gimnasio de Bogotá: denuncian negligencia en asistencia médica

En redes sociales se está viralizando el testimonio de un compañero del fallecido, que, según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, falleció en la sede del punto de entrenamiento, en el centro comercial Plaza Imperial

Guardar
Sebastián A. Quintero era fisiculturista
Sebastián A. Quintero era fisiculturista profesional y comercializaba suplementos dietarios - crédito @sebaspowerfit/Instagram

En redes sociales se divulgó una versión sobre la muerte de Sebastián A. Quintero, amante del ejercicio y de la cultura fitness, mientras hacía ejercicio en la sede del reconocido gimnasio Smart Fit del centro comercial Plaza Imperial, ubicado en la localidad de Suba.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 4 de febrero de 2026, de acuerdo con los testimonios de personas que presenciaron el hecho.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los relatos, Sebastián era conocido entre la comunidad deportiva local, y sufrió un colapso mientras entrenaba. Diversos usuarios del gimnasio intentaron auxiliarlo, pero denunciaron que el personal de la cadena Smart Fit no contaba con entrenamiento suficiente ni con los equipos necesarios para atender emergencias de este tipo.

Testimonio de la muerte de fisiculturista, en Bogotá - crédito andresprofitt/Instagram

Un testigo, al parecer cercano de la víctima, identificado como @andresprofitt, denunció en redes sociales que, tras el colapso de Sebastián, trascurrieron “más de veinticinco minutos, media hora, donde algunas personas intentaron darle reanimación, lo intentaron sacar. Smart Fit dijo que no lo podían mover”.

De acuerdo con la denuncia, el gimnasio no permitió trasladar al afectado a un hospital cercano que se encuentra a menos de dos cuadras del lugar.

Según el relato, un agente de la policía indicó en el sitio que, dado que no se trataba de un crimen ni requería preservación de pruebas, el cuerpo podía ser llevado a un centro médico, algo que no se concretó por decisión de la administración del establecimiento.

Al respecto, una fuente de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a Infobae Colombia que el hombre “alcanzó a ser auxiliado en el gimnasio, pero falleció por causas naturales”.

La fuente indicó que, efectivamente, el fisiculturista, murió “sin ser trasladado”.

El testimonio de uno de los amigos de Sebastián, también fisiculturista y distribuidor de suplementos, puso de manifiesto preocupaciones recurrentes en el sector: la ausencia de protocolos claros para emergencias en gimnasios y el uso indiscriminado de suplementos y fármacos sin supervisión profesional.

Algunos de los comentarios sobre
Algunos de los comentarios sobre la muerte del fisiculturista que se leyeron en redes - crédito Instagram

Es un llamado para que realmente hagamos las cosas con prudencia. No busquemos tener el cuerpo perfecto de una forma rápida, sin medir las consecuencias”, afirmó, al tiempo que lamentó la pérdida de su compañero.

Uno de los cercanos de Sebastián A. Quintero replicó al testimonio publicado: “Esto no debe quedar impune. Sin personal médico que declarara fallecimiento, nadie podía impedir una acción de auxilio, menos con un hospital al frente. Sus amigos y su esposa pueden denunciar por omisión de socorro, quejarse ante la Secretaría de Salud y acudir a la SIC por fallas graves en protocolos”.

Usuarios alegan que sí prestaron auxilios a la víctima

Sin embargo, a la publicación se sumaron cientos de comentarios entre los que figuraron los de algunos internautas que, al parecer, estuvieron presentes en el momento.

En ellos dejaron claro que el personal del centro de entrenamiento físico hizo lo que tenía a su alcance, pese a que se contaban con limitaciones de carácter logístico para auxiliar a la víctima.

La usuaria de Instagram @iamariacami escribió: “Lo ocurrido ayer en la sede me marcó profundamente, porque estuve presente y pude presenciar de primera mano lo que sucedió. Hago este comentario con el mayor respeto hacia la persona que falleció y hacia su familia”.

Agregó: “Fue una situación dolorosa que, desde mi mirada crítica y constructiva (no acusatoria), evidenció varias debilidades: la infraestructura del lugar no estaba preparada para una emergencia de esa magnitud y no existe una trazabilidad clara en la revisión y cumplimiento de los protocolos diseñados para prevenir este tipo de eventos. Aun así, reconozco que los profesionales actuaron con lo que tenían a su alcance y dentro de sus posibilidades”.

El fallecido mostraba algunos de
El fallecido mostraba algunos de los productos que consumía - crédito @sebaspowerfitt/Instagram

La mujer alegó que, contrario a una actitud de ayuda, algunos testigos prefirieron sacar su teléfono para grabar la escena, lo que mostró una falta de sensibilidad. " Esto me parece INHUMANO y ÉTICAMENTE REPROCHABLE (sic)“, dijo.

También sugirió que este tipo de muertes en fisiculturistas podría deberse al consumo de productos dietarios, que suelen ser consumidos sin mayor evidencia médica. De hecho, el gimnasta comercializaba una línea de este tipo de suplementos.

“Como estudiante de una profesión del sector salud, quiero hacer un llamado especial a las y los influenciadores del mundo fit. Su alcance es enorme y puede ser una herramienta muy poderosa y positiva. Los invito a que lo usen para promover información basada en EVIDENCIA Y VALIDEZ CIENTÍFICA (sic)”, escribió.

En otro comentario se leyó: Sebastián era muy buena persona, él está descansando en paz. La verdad es que Sebastián marcó porque era muy humilde; no lo defiendo en muchos aspectos, pero al que le toca le toca y más con el estilo de vida que en el fondo sabemos que él llevaba“.

Mientras tanto, amigos del fisiculturista expresaron sus condolencias en las redes sociales: “Sebas era una persona increíble, hablamos mucho en el gym, nos contaba sus proyectos, sus sueños y metas, que triste enterarse de una noticia así, descanse en paz Sebitas🕊️💔“.

“Lamento mucho lo sucedido, considero que este hecho nos invita a una reflexión que va más allá de las responsabilidades de los gimnasios. Si bien era necesario brindar primeros auxilios y establecer protocolos, también es un llamado a la conciencia personal sobre lo que decidimos consumir en la búsqueda de un cuerpo ideal”, se leyó en redes.

Temas Relacionados

Muerte fisiculturistaSebaspowerfitSmart FitSebastián QuinteroDenunciaNegligencia médicaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

La “Tricolor” dirigida por Carlos Paniagua debutará en el certamen continental que dará un cupo al Mundial de la categoría que se celebrará en septiembre, en Polonia

Colombia vs. Chile EN VIVO

La Andeg aplaudió freno a decreto que imponía nuevas cargas fiscales a generadoras de energía: “Se esperaba”

El presidente del gremio energético celebró la determinación judicial que detuvo la aplicación del tributo parafiscal. Dijo que las empresas no están obligadas a asumir ese costo, pero sí el Gobierno nacional

La Andeg aplaudió freno a

Consejo de Estado admitió demanda contra resolución de la Cancillería que eliminó el conocimiento de idiomas para los embajadores

El alto tribunal estudia una acción de nulidad parcial presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Resolución 10142 de 2025, que modificó el manual de funciones del servicio exterior

Consejo de Estado admitió demanda

Cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron: acordaron tomar medidas para garantizar la seguridad en la frontera

Las ministras de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio conversaron sobre la relación entre las naciones, que enfrenta tensiones por decisiones que se han tomado unilateralmente

Cancilleres de Colombia y Ecuador

María del Mar Pizarro confrontó a Roy Barreras tras decisión del CNE sobre listas del Frente Amplio: le exigió retractarse; “¡No sea mentiroso!”

La decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la lista del Pacto Histórico en Bogotá desató un choque público dentro del oficialismo, luego de que Barreras atribuyera la medida a una demanda relacionada con Pizarro

María del Mar Pizarro confrontó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez habría dejado más

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart y su rivalidad con Michael Andretti: “Era como el Schumacher de allá”

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia