Reportan muerte por paro cardiaco de un fisiculturista en reconocido gimnasio de Bogotá: denuncian negligencia en asistencia médica

Sebastián A. Quintero era fisiculturista profesional y comercializaba suplementos dietarios - crédito @sebaspowerfit/Instagram

En redes sociales se divulgó una versión sobre la muerte de Sebastián A. Quintero, amante del ejercicio y de la cultura fitness, mientras hacía ejercicio en la sede del reconocido gimnasio Smart Fit del centro comercial Plaza Imperial, ubicado en la localidad de Suba.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 4 de febrero de 2026, de acuerdo con los testimonios de personas que presenciaron el hecho.

Según los relatos, Sebastián era conocido entre la comunidad deportiva local, y sufrió un colapso mientras entrenaba. Diversos usuarios del gimnasio intentaron auxiliarlo, pero denunciaron que el personal de la cadena Smart Fit no contaba con entrenamiento suficiente ni con los equipos necesarios para atender emergencias de este tipo.

Testimonio de la muerte de fisiculturista, en Bogotá - crédito andresprofitt/Instagram

Un testigo, al parecer cercano de la víctima, identificado como @andresprofitt, denunció en redes sociales que, tras el colapso de Sebastián, trascurrieron “más de veinticinco minutos, media hora, donde algunas personas intentaron darle reanimación, lo intentaron sacar. Smart Fit dijo que no lo podían mover”.

De acuerdo con la denuncia, el gimnasio no permitió trasladar al afectado a un hospital cercano que se encuentra a menos de dos cuadras del lugar.

Según el relato, un agente de la policía indicó en el sitio que, dado que no se trataba de un crimen ni requería preservación de pruebas, el cuerpo podía ser llevado a un centro médico, algo que no se concretó por decisión de la administración del establecimiento.

Al respecto, una fuente de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a Infobae Colombia que el hombre “alcanzó a ser auxiliado en el gimnasio, pero falleció por causas naturales”.

La fuente indicó que, efectivamente, el fisiculturista, murió “sin ser trasladado”.

El testimonio de uno de los amigos de Sebastián, también fisiculturista y distribuidor de suplementos, puso de manifiesto preocupaciones recurrentes en el sector: la ausencia de protocolos claros para emergencias en gimnasios y el uso indiscriminado de suplementos y fármacos sin supervisión profesional.

Algunos de los comentarios sobre la muerte del fisiculturista que se leyeron en redes - crédito Instagram

“Es un llamado para que realmente hagamos las cosas con prudencia. No busquemos tener el cuerpo perfecto de una forma rápida, sin medir las consecuencias”, afirmó, al tiempo que lamentó la pérdida de su compañero.

Uno de los cercanos de Sebastián A. Quintero replicó al testimonio publicado: “Esto no debe quedar impune. Sin personal médico que declarara fallecimiento, nadie podía impedir una acción de auxilio, menos con un hospital al frente. Sus amigos y su esposa pueden denunciar por omisión de socorro, quejarse ante la Secretaría de Salud y acudir a la SIC por fallas graves en protocolos”.

Usuarios alegan que sí prestaron auxilios a la víctima

Sin embargo, a la publicación se sumaron cientos de comentarios entre los que figuraron los de algunos internautas que, al parecer, estuvieron presentes en el momento.

En ellos dejaron claro que el personal del centro de entrenamiento físico hizo lo que tenía a su alcance, pese a que se contaban con limitaciones de carácter logístico para auxiliar a la víctima.

La usuaria de Instagram @iamariacami escribió: “Lo ocurrido ayer en la sede me marcó profundamente, porque estuve presente y pude presenciar de primera mano lo que sucedió. Hago este comentario con el mayor respeto hacia la persona que falleció y hacia su familia”.

Agregó: “Fue una situación dolorosa que, desde mi mirada crítica y constructiva (no acusatoria), evidenció varias debilidades: la infraestructura del lugar no estaba preparada para una emergencia de esa magnitud y no existe una trazabilidad clara en la revisión y cumplimiento de los protocolos diseñados para prevenir este tipo de eventos. Aun así, reconozco que los profesionales actuaron con lo que tenían a su alcance y dentro de sus posibilidades”.

El fallecido mostraba algunos de los productos que consumía - crédito @sebaspowerfitt/Instagram

La mujer alegó que, contrario a una actitud de ayuda, algunos testigos prefirieron sacar su teléfono para grabar la escena, lo que mostró una falta de sensibilidad. " Esto me parece INHUMANO y ÉTICAMENTE REPROCHABLE (sic)“, dijo.

También sugirió que este tipo de muertes en fisiculturistas podría deberse al consumo de productos dietarios, que suelen ser consumidos sin mayor evidencia médica. De hecho, el gimnasta comercializaba una línea de este tipo de suplementos.

“Como estudiante de una profesión del sector salud, quiero hacer un llamado especial a las y los influenciadores del mundo fit. Su alcance es enorme y puede ser una herramienta muy poderosa y positiva. Los invito a que lo usen para promover información basada en EVIDENCIA Y VALIDEZ CIENTÍFICA (sic)”, escribió.

En otro comentario se leyó: Sebastián era muy buena persona, él está descansando en paz. La verdad es que Sebastián marcó porque era muy humilde; no lo defiendo en muchos aspectos, pero al que le toca le toca y más con el estilo de vida que en el fondo sabemos que él llevaba“.

Mientras tanto, amigos del fisiculturista expresaron sus condolencias en las redes sociales: “Sebas era una persona increíble, hablamos mucho en el gym, nos contaba sus proyectos, sus sueños y metas, que triste enterarse de una noticia así, descanse en paz Sebitas🕊️💔“.

“Lamento mucho lo sucedido, considero que este hecho nos invita a una reflexión que va más allá de las responsabilidades de los gimnasios. Si bien era necesario brindar primeros auxilios y establecer protocolos, también es un llamado a la conciencia personal sobre lo que decidimos consumir en la búsqueda de un cuerpo ideal”, se leyó en redes.