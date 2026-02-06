Padre del motociclista atropellado por una camioneta con exceso de velocidad en Bogotá dio detalles del accidente: “Tiene fractura de cráneo”

El accidente en la Avenida Mutis de Bogotá dejó una mujer fallecida y dos menores lesionados, provocando conmoción en la ciudad - crédito X

El grave accidente ocurrido en la calle 63 de Bogotá, el miércoles 4 de febrero, dejó como saldo la muerte de una mujer adulta mayor, dos menores lesionados y un motociclista, identificado como Santiago Álvarez, de 22 años, internado en UCI con una fractura en el cráneo.

La víctima mortal fue confirmada como Yara Sain Travieso Rea, oriunda de Venezuela, que caminaba como peatón al momento del siniestro. Según informaciones, era madre de una niña de 11 años y abuela de un niño de 6 años, ambos afectados y llevados a la Clínica Country para atención médica.

Tras el accidente, el conductor Andrés Felipe Domínguez Pardo fue sometido a la prueba de embriaguez con resultado negativo. Las autoridades informaron que fue vinculado a un proceso penal como indiciado por homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito. Además, se le impuso un comparendo de 1.266.000 pesos por no detenerse ante el semáforo en rojo.

El padre de Santiago Álvarez detalló la condición médica del joven: “En este momento se encuentra en UCI, allí llegó supremamente grave. Le hicieron todos sus exámenes y esta mañana amaneció con una pequeña hemorragia cerebral porque tiene fractura de cráneo”, dijo en declaraciones a El Tiempo.

El accidente en la calle 63 dejó dos menores lesionados, hijos y nietos de la víctima mortal, quienes fueron llevados a la Clínica Country - crédito @Angie_ruiz26 / X

Así mismo, el hombre agregó que esperan que el estado de salud de su hijo evolucione positivamente: “Entonces ahorita estamos esperando, lo pasan a cirugía para poder empezar a drenarle y, en las manos de Dios, porque si no fue un cerebro, absolutamente nada más. Eso es lo que podemos hacer por ahora, esperar que salga bien todo el asunto”, agregó.

La familia espera que sea llevado a cirugía para drenar la lesión, mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del accidente.

El conductor de la camioneta involucrado en grave accidente en el norte de Bogotá fue identificado oficialmente

La Policía de Tránsito confirmó que Andrés Felipe Domínguez Pardo, de 20 años, conducía la camioneta involucrada en el accidente fatal de la calle 63 en Bogotá- crédito Captura video/X

La identidad de Andrés Felipe Domínguez Pardo, un joven de 20 años, quedó confirmada como el conductor de la camioneta implicada en el accidente fatal de la calle 63 en el norte de Bogotá, donde una mujer de 58 años perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas.

El informe de la Policía de Tránsito detalló que la camioneta, registrada a nombre de Tania Vásquez Silva, atravesó la intersección de la calle 63 con carrera 17 a la 1:52 p. m. en dirección oriente-occidente, pero se saltó la luz roja, lo que provocó la colisión con una motocicleta y desencadenó el siniestro.

El infractor omitió la señal en rojo del semáforo ocasionando el grave accidente de tránsito con una persona fallecida y varios lesionados, señala el reporte oficial.

Tras el impacto, el vehículo perdió el control, chocó contra un poste de energía y arrolló a la mujer que caminaba junto a dos menores de edad de 6 y 9 años, que sufrieron heridas leves y permanecen fuera de peligro. El motociclista permanece hospitalizado con pronóstico reservado.

Pese a quedar lesionado, Domínguez Pardo rechazó el traslado a una clínica tras la valoración médica inicial. Elementos clave en la investigación apuntan a la presunta alta velocidad y omisión de la luz del semáforo por parte del conductor.

La Fiscalía General de la Nación realiza las indagaciones para determinar las causas exactas y establecer la responsabilidad penal del conductor. La prueba de alcohol practicada a Domínguez Pardo por Medicina Legal dio resultado negativo, descartando conducción bajo influencia del alcohol.

Las autoridades investigan las causas del accidente, que generó conmoción en la comunidad bogotana - crédito Flickr

Así mismo, de acuerdo con el testimonio de Cristian Rincón, conductor que presenció los hechos, la tragedia pudo haber sido aún mayor.

“La señora empujó a los niños, el carro, en lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora”, relató a El Tiempo. Los primeros reportes indican que la mujer fallecida sería abuela de uno de los menores y madre del otro.

Rincón detalló que logró salvarse al reaccionar de inmediato cuando el vehículo se aproximó. “Yo me alcancé a tirar, a agachar, el carro me pasó por el lado, quedé a dos metros”, explicó el motociclista, quien permanecía estacionado cerca del lugar de la colisión.

El sobreviviente también indicó que antes del accidente se escuchaba música a alto volumen proveniente de la camioneta. “Lo primero que se escuchó es que el carro venía con alta música, estaban escuchando música a todo volumen”, afirmó tras dialogar con el propietario del vehículo, que le comentó que venía de almorzar.

Las autoridades trabajan en esclarecer las causas del siniestro, mientras permanece la consternación en la comunidad por la muerte de la mujer de 68 años y las circunstancias que rodearon el impacto.