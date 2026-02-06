Colombia

Padre del motociclista atropellado por una camioneta con exceso de velocidad en Bogotá dio detalles del accidente: “Tiene fractura de cráneo”

El siniestro vial registrado en el norte de la ciudad dejó una víctima fatal identificada como Yara Sain Travieso Rea y provocó lesiones a una niña y un niño, que fueron trasladados a un centro hospitalario

Guardar
El accidente en la Avenida
El accidente en la Avenida Mutis de Bogotá dejó una mujer fallecida y dos menores lesionados, provocando conmoción en la ciudad - crédito X

El grave accidente ocurrido en la calle 63 de Bogotá, el miércoles 4 de febrero, dejó como saldo la muerte de una mujer adulta mayor, dos menores lesionados y un motociclista, identificado como Santiago Álvarez, de 22 años, internado en UCI con una fractura en el cráneo.

La víctima mortal fue confirmada como Yara Sain Travieso Rea, oriunda de Venezuela, que caminaba como peatón al momento del siniestro. Según informaciones, era madre de una niña de 11 años y abuela de un niño de 6 años, ambos afectados y llevados a la Clínica Country para atención médica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras el accidente, el conductor Andrés Felipe Domínguez Pardo fue sometido a la prueba de embriaguez con resultado negativo. Las autoridades informaron que fue vinculado a un proceso penal como indiciado por homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito. Además, se le impuso un comparendo de 1.266.000 pesos por no detenerse ante el semáforo en rojo.

El padre de Santiago Álvarez detalló la condición médica del joven: “En este momento se encuentra en UCI, allí llegó supremamente grave. Le hicieron todos sus exámenes y esta mañana amaneció con una pequeña hemorragia cerebral porque tiene fractura de cráneo”, dijo en declaraciones a El Tiempo.

El accidente en la calle 63 dejó dos menores lesionados, hijos y nietos de la víctima mortal, quienes fueron llevados a la Clínica Country - crédito @Angie_ruiz26 / X

Así mismo, el hombre agregó que esperan que el estado de salud de su hijo evolucione positivamente: “Entonces ahorita estamos esperando, lo pasan a cirugía para poder empezar a drenarle y, en las manos de Dios, porque si no fue un cerebro, absolutamente nada más. Eso es lo que podemos hacer por ahora, esperar que salga bien todo el asunto”, agregó.

La familia espera que sea llevado a cirugía para drenar la lesión, mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del accidente.

El conductor de la camioneta involucrado en grave accidente en el norte de Bogotá fue identificado oficialmente

La Policía de Tránsito confirmó
La Policía de Tránsito confirmó que Andrés Felipe Domínguez Pardo, de 20 años, conducía la camioneta involucrada en el accidente fatal de la calle 63 en Bogotá- crédito Captura video/X

La identidad de Andrés Felipe Domínguez Pardo, un joven de 20 años, quedó confirmada como el conductor de la camioneta implicada en el accidente fatal de la calle 63 en el norte de Bogotá, donde una mujer de 58 años perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas.

El informe de la Policía de Tránsito detalló que la camioneta, registrada a nombre de Tania Vásquez Silva, atravesó la intersección de la calle 63 con carrera 17 a la 1:52 p. m. en dirección oriente-occidente, pero se saltó la luz roja, lo que provocó la colisión con una motocicleta y desencadenó el siniestro.

El infractor omitió la señal en rojo del semáforo ocasionando el grave accidente de tránsito con una persona fallecida y varios lesionados, señala el reporte oficial.

Tras el impacto, el vehículo perdió el control, chocó contra un poste de energía y arrolló a la mujer que caminaba junto a dos menores de edad de 6 y 9 años, que sufrieron heridas leves y permanecen fuera de peligro. El motociclista permanece hospitalizado con pronóstico reservado.

Pese a quedar lesionado, Domínguez Pardo rechazó el traslado a una clínica tras la valoración médica inicial. Elementos clave en la investigación apuntan a la presunta alta velocidad y omisión de la luz del semáforo por parte del conductor.

La Fiscalía General de la Nación realiza las indagaciones para determinar las causas exactas y establecer la responsabilidad penal del conductor. La prueba de alcohol practicada a Domínguez Pardo por Medicina Legal dio resultado negativo, descartando conducción bajo influencia del alcohol.

Las autoridades investigan las causas
Las autoridades investigan las causas del accidente, que generó conmoción en la comunidad bogotana - crédito Flickr

Así mismo, de acuerdo con el testimonio de Cristian Rincón, conductor que presenció los hechos, la tragedia pudo haber sido aún mayor.

La señora empujó a los niños, el carro, en lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora”, relató a El Tiempo. Los primeros reportes indican que la mujer fallecida sería abuela de uno de los menores y madre del otro.

Rincón detalló que logró salvarse al reaccionar de inmediato cuando el vehículo se aproximó. “Yo me alcancé a tirar, a agachar, el carro me pasó por el lado, quedé a dos metros”, explicó el motociclista, quien permanecía estacionado cerca del lugar de la colisión.

El sobreviviente también indicó que antes del accidente se escuchaba música a alto volumen proveniente de la camioneta. “Lo primero que se escuchó es que el carro venía con alta música, estaban escuchando música a todo volumen”, afirmó tras dialogar con el propietario del vehículo, que le comentó que venía de almorzar.

Las autoridades trabajan en esclarecer las causas del siniestro, mientras permanece la consternación en la comunidad por la muerte de la mujer de 68 años y las circunstancias que rodearon el impacto.

Temas Relacionados

Accidente en BogotáAccidente de tránsitoVíctima fatalSecretaría de Tránsito de BogotáAlcaldía de BogotáClínica El CountryColombia-noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal cuestionó a Rtvc por omitir el equilibrio informativo: “¿Dónde está la impacialidad?"

El exministro de Justicia Wilson Ruiz se unió a los cuestionamientos de Cabal y anunció que tomará acciones legales

María Fernanda Cabal cuestionó a

Fiscalía acusó formalmente a expresidente de la Nueva EPS y otros exdirectivos de la entidad: los señalan de manipular información financiera

La investigación evidencia utilidades ficticias y ocultamiento de deudas que afectaron la supervisión del sistema de salud colombiano

Fiscalía acusó formalmente a expresidente

Cómo identificar un “princeso” en las relaciones de pareja, según la experta Giovanna Molina: “Ese ‘man’ era”

La mujer con experiencia en el tema de vínculos sentimentales puso en la mira a los famosos hombres que hablan de igualdad solo cuando les conviene y terminan dejando todo el peso emocional y práctico en sus parejas

Cómo identificar un “princeso” en

Gustavo Bolívar aseguró que Gustavo Petro ya no quiere que se haga la consulta de la izquierda el 8 de marzo

El exsenador afirmó que habló directamente con el presidente y sostuvo que insistir en esa consulta, sin Iván Cepeda, va en contravía de la unidad. También cuestionó la estrategia de Roy Barreras y advirtió que podría favorecer a la derecha

Gustavo Bolívar aseguró que Gustavo

Paloma Valencia fue confrontada sobre crisis interna del Centro Democrático frente a las elecciones de 2026: “Siguiente pregunta”

La candidata presidencial insistió en que el proceso del partido fue absolutamente transparente, destacando que la campaña de María Fernanda Cabal estaba estancada

Paloma Valencia fue confrontada sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN secuestró a médico y

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

ENTRETENIMIENTO

Cómo identificar un “princeso” en

Cómo identificar un “princeso” en las relaciones de pareja, según la experta Giovanna Molina: “Ese ‘man’ era”

Revolcón en ‘La casa de los famosos’: Beba y Valentino reestructuraron los cuartos y provocaron molestia entre los participantes

Karola Alcendra es la nueva participante de ‘La casa de los famosos’ tras la salida de Johanna Fadul: esta será la fecha de su ingreso

Con Luis Díaz, Silvestre Dangond mostró los pasos del baile de su nuevo éxito ‘Ganas de tenerla’: “Cuando la música se encuentra con el fútbol”

Jessi Uribe hizo polémicas revelaciones sobre las regalías de su música y el cantante Osmar Pérez lo llamó “lambón y traicionero”

Deportes

Iván Mejía y Hernán Pelaéz

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México

Avanza el fichaje de James Rodríguez con el Minnesota United: ya habrían logrado un principio de acuerdo y firmaría hasta el Mundial 2026

Eduardo Méndez, presidente del Santa Fe, arremetió en contra de Sencia por la administración de El Campín: “Qué hacen con la plata”