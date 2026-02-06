Colombia

La UNGRD refuerza protocolos en la central hidroeléctrica de Urrá ante intensificación de lluvias

El organismo nacional realizó una inspección técnica sobre el embalse, evaluando medidas de contingencia y garantizando el monitoreo de las represas como parte de la respuesta coordinada para prevenir emergencias en zonas afectadas

En medio de la emergencia generada por la temporada de lluvias que afecta a Córdoba y a varios departamentos de la región Caribe, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adelantó una visita técnica a la central hidroeléctrica de Urrá, ubicada en el sur del departamento, como parte de las acciones de seguimiento a los puntos críticos del sistema hídrico nacional.

La inspección fue encabezada por el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien llegó a la represa acompañado por la directora de la Defensa Civil Colombiana, Ana Milena Mejía.

La jornada tuvo como objetivo verificar los niveles actuales del embalse, el estado general de la infraestructura y la correcta aplicación del Plan de Gestión del Riesgo, en un contexto marcado por inundaciones en zonas urbanas y rurales.

- Cortesía Urrá-
- Cortesía Urrá-

Desde la entidad se explicó que la visita responde al monitoreo permanente que se realiza sobre represas, ríos y embalses, especialmente durante periodos de lluvias intensas. Estas precipitaciones han ocasionado desbordamientos, afectaciones a viviendas, pérdidas de cultivos y evacuaciones preventivas en distintas regiones del país, particularmente en municipios ribereños.

Voceros de la UNGRD indicaron que durante la inspección se revisaron los procedimientos asociados a las descargas controladas de agua, debido al impacto que estas pueden generar en las poblaciones ubicadas aguas abajo de la represa. “Estamos verificando que se estén cumpliendo todos los protocolos para mitigar riesgos y proteger a las comunidades”, señalaron representantes de la entidad, según información publicada por Semana.

- crédito Contraloría General
- crédito Contraloría General

En el recorrido por la central hidroeléctrica, las autoridades evaluaron la capacidad operativa del embalse y las medidas adoptadas para responder al aumento de los caudales como consecuencia de la saturación de los suelos. La UNGRD señaló que este tipo de inspecciones permite anticipar escenarios de riesgo y coordinar acciones con las autoridades locales y regionales.

Durante la visita, el presidente encargado de la central hidroeléctrica de Urrá, Juan Acevedo, entregó un balance sobre el comportamiento reciente del embalse. El directivo explicó que en las últimas horas se ha registrado una disminución en los niveles de almacenamiento, lo que ha permitido reducir el volumen de agua descargado hacia el río Sinú.

“Las descargas bajaron a 1.390, lo que nos permite garantizar el control de la presa y mantener condiciones seguras de operación”, afirmó Acevedo, al referirse a los valores actuales manejados por la central. Esta reducción, según se indicó, contribuye a disminuir el riesgo de crecientes súbitas en los municipios ribereños.

- Cortesía Urrá.
- Cortesía Urrá.

Las autoridades señalaron que varios municipios ubicados a lo largo del río Sinú han reportado emergencias por inundaciones, especialmente en zonas bajas y en corregimientos rurales, donde el aumento de los niveles del agua ha afectado viviendas, vías terciarias y áreas productivas.

La inspección a la represa de Urrá se desarrolló de manera simultánea a las labores de atención humanitaria que adelantan entidades del orden nacional y departamental en Córdoba. De acuerdo con la UNGRD, se han desplegado ayudas para las familias damnificadas y se mantiene la coordinación con organismos de socorro ante la persistencia de las lluvias.

El seguimiento a Urrá también se enmarca en el contexto de alertas emitidas en otros departamentos del Caribe, donde se han registrado lluvias atípicas y condiciones meteorológicas asociadas a frentes fríos y alta humedad. Las autoridades han advertido que estas variables incrementan la probabilidad de nuevas emergencias.

Desde la UNGRD se reiteró que el monitoreo a embalses y cuencas hidrográficas continuará de manera constante mientras se mantenga la temporada invernal. La entidad indicó que la información recopilada en las inspecciones técnicas permite ajustar los planes de contingencia y fortalecer las acciones de prevención.

Además, se recordó que la articulación con empresas operadoras de infraestructura, como la central hidroeléctrica de Urrá, es clave para garantizar la gestión adecuada del riesgo y reducir el impacto de las descargas en las comunidades aguas abajo.

Las autoridades nacionales y regionales permanecen en estado de alerta ante la saturación de los suelos y el comportamiento de los ríos, mientras continúan las acciones de respuesta en los territorios afectados por las lluvias, de acuerdo con lo reportado por Semana.

