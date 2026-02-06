Este es el emprendimiento que fabrica el muñeco de peluche del presidente Petro: el mismo que luce en una de sus gorras

- créditos captura de pantalla Presidencia de la República - Colombia / YouTube | @petrogustavo/X | @digna.col/IG

Una de las publicaciones que más generó revuelo del presidente colombiano Gustavo Petro, no por lo polémicas ni por el calibre de las declaraciones, sino por la ternura que despertó en algunos usuarios, se convirtió en realidad gracias a un emprendimiento que le dio vida al muñeco de peluche del jefe de Estado.

Y es que en un mensaje que el mandatario dejó en su cuenta de X la noche del 29 de diciembre de 2025, Petro escribió: “Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás, pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esa ocasión el mensaje lo acompañó una imagen, que por el lado de la oposición, fue tomada con recelo, debido a que la generó con IA (inteligencia artificial), y en medio de la entonces tensión diplomática que vivía uno de sus peores momentos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El jefe de Estado y el ministro Benedetti llevaron gorras de diferente color, pero con un mismo diseño: la versión en muñeco de trapo del presidente Petro crédito Presidencia de la República/YouTube | @petrogustavo/X

Sin embargo, este detalle fue la idea inicial que llevó a la creación de un emprendimiento que vio en ese muñeco una oportunidad de negocio. Así fue como el inicio de 2026 vio el surgimiento de Digna.

La tienda que se maneja a través de redes sociales, por WhastApp, Instagram y TikTok (@digna.col), se describe como “Identidad colombiana que se toca objetos y símbolos del país que somos”.

Y parece que todo marcha muy bien, porque Infobae Colombia se tomó a la tarea de averiguar el costo del muñeco, y en este momento la segunda preventa que se realizó de 100 muñecos fue un éxito rotundo.

Desde un mensaje a través de WhastApp, con este mensaje se confirmó el precio de los muñecos, que tiene un plus por un poco más de dinero, contar con el audio integrado de una frase que hizo viral el comediante Juanda Caribe, y que hoy es participante del reality del canal RCN, La casa de los famosos Colombia: “Los noto asustados”.

El 'Petruche' o 'Petroluche' fue creado por un emprendimiento llamado Digna, que surgió a comienzos de 2026, días despúes de que Petro compartió en X un mensaje con su muñeco creado con IA - crédito @digna.col/IG

“¡Hola! ✨ Gracias por escribirnos. 🧸 La segunda preventa de los 100 peluches ya se agotó. Estamos preparando una nueva tanda para la primera semana de febrero", señala la respuesta por parte de Digna.

Sin embargo, en la segunda parte del mensaje se aclara: “¡Ya puedes apartarlo!"

El muñeco puede adquirirse en estos precios:

Sin audio: $75.000

Con audio: $95.000

La segunda preventa de los muñecos de peluche del presidente colombiano fue un éxito total, de acuerdo a lo que señaló uno de los creadores de la tienda Digna - crédito @digna.col/IG

El discurso en la Plaza de Bolívar en el que Petro lució una gorra con el muñeco: también llevó una chaqueta militar

El discurso de más de una hora del presidente Gustavo Petro la noche del 7 de enero de 2026 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, durante las movilizaciones que él mismo denominó “para defender la soberanía nacional”, no solo tuvo impacto político.

También generó un marcado interés en los detalles de indumentaria elegidos por el mandatario y sus funcionarios clave.

Durante la jornada, llamó la atención el anuncio de una próxima reunión en la Casa Blanca entre delegaciones de Colombia y Estados Unidos, y que se llevó a cabo el martes 3 de febrero de 2026, en lo que ambos jefes de Estado calificaron como un encuentro “positivo”.

Uno de los elementos visuales más comentados fue la elección de la chaqueta militar que vistió el presidente Petro. La prenda es un diseño de la marca Alma de aviador, fundada por el piloto Johnny López, que sirvió durante 24 años en la institución hoy conocida como Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El emprendimiento vio como una oportunidad de negocio el muñeco que compartió el mismo presidente Petro, y hasta no desaprovecharon la reunión del mandatario con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para promocionar el 'Petruche' en redes - crédito @digna.col/IG

Tras su retiro, López personalizó su chaqueta para conservar parches de los clubes de vuelo a los que perteneció, lo que motivó la creación de la marca, como le contó en diálogo a Noticias Caracol.

La tienda, ubicada en el centro comercial Gran Estación de Bogotá, ofrece una experiencia destinada a los aficionados a la aviación.

En su perfil de redes sociales, la marca describe el modelo utilizado por Gustavo Petro como un “tributo al legendario helicóptero Blackhawk UH-60, símbolo de poder y precisión americana”.

Además, destacan que está “diseñada con un estilo imponente y versátil, refleja la fuerza y la determinación de quienes conquistan cualquier misión”, y recalcaron que es una pieza “exclusiva (...) hecha para quienes llevan la valentía en el alma”.

Las redes sociales replicaron las imágenes, e incluso varias personas (tal y como sucedió con los muñecos de peluche de Digna Colombia) preguntaron en la cuenta oficial de Alma de aviador por la disponibilidad y el precio del modelo llevado por el presidente la noche del discurso en Bogotá.

Este fue el modelo de la chaqueta que lució Petro en el discurso que ofreció en la Plaza de Bolívar a inicios de enero de 2026, y en el que anunció que habló por teléfono con Donald Trump, en medio de la tensión diplomática - crédito @alma_de_aviador/IG

El presidente Gustavo Petro no fue el único que generó repercusión por su atuendo. La gorra que utilizó, de color blanco y adornada con la imagen de un muñeco de trapo compartida previamente en su cuenta de X, también fue centro de comentarios.

Las gorras que vende la hija del presidente colombiano, Andrea Petro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, llevó una versión similar en negro, mientras que el exministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, lució en ese entonces un modelo perteneciente a Bachué Sportswear, el emprendimiento de ropa deportiva liderado por Andrea Petro, hija del presidente.

Esta versión de muñeco en la gorra había sido mostrada por el propio presidente Petro el 29 de diciembre de 2025 en X con la frase: “Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás. Pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre”.

Después, en su perfil de Instagram el jefe de Estado acompañó otra publicación luciendo la gorra con un mensaje donde expresó: “Se han vuelto populares mis gafas de la Fuerza Aérea. Un médico me dijo que fueran permanentes, pero no me gusta oscurecer el mundo, hay que verlo como es. Pero mi hija quiere que muestre las gorras que hace. Así que, aquí va…”. Esta publicación coincidió con un viaje oficial a Bélgica.

La marca Bachué Sportswear, fundada en Bogotá, orienta su actividad a la economía circular y la sostenibilidad, utilizando materiales reciclados en colaboración directa con comunidades artesanas locales.

Así son los modelos de las gorras que vende la hija del presidente Petro, Andrea Petro - crédito @bachue_colombia/IG

La empresa ofrece gorras en negro, azul y verde a 70.000 pesos colombianos por unidad, según confirmaron sus representantes mediante su canal de WhatsApp.

En las redes sociales, la misma Andrea Petro se refirió a Gustavo Petro como “nuestro mejor cliente”, resaltando la afinidad del mandatario con los productos del emprendimiento nacional que lidera su hija.

En declaraciones a Infobae Colombia, Andrea Petro explicó que ha impulsado este proyecto “con las uñas”, enfrentando retos tanto personales como empresariales.

“La gente piensa que ha sido fácil para mí, pero no ha sido”, comentó la emprendedora al considerar que su vínculo familiar con la Presidencia ha representado más obstáculos que ventajas en el entorno empresarial.

El nombre Bachué hace referencia a la figura mitológica muisca, símbolo de la apuesta de la marca por consolidarse como una empresa 100% colombiana con fuerte conciencia ambiental.

Andrea Petro sacó pecho en redes al mostrar a su papá como el modelo de las gorras de su emprendimiento 'Bachué Sportswear' - créditos @andreapetro91/IG | @bachue_colombia/IG

Pero esa no fue la primera vez que el mandatario exhibió en público productos de Bachué Sportswear.

En septiembre de 2025, durante un acto oficial en Manaos junto a Luiz Inácio Lula da Silva, Petro portó una de las gorras de la marca en la inauguración del Centro Internacional de Cooperación Policial para luchar contra el crimen ambiental en la Amazonía.