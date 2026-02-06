El Día sin carro y sin moto dejó más de mil comparendos en Bogotá: TransMilenio reportó más de 4.200.000 validaciones del pasaje

La jornada ambiental dejó una reducción proyectada de las emisiones contaminantes y favoreció la calidad del aire en la capital - crédito Colprensa

Desde las 5:00 a. m. del jueves 5 de febrero de 2026, Bogotá vivió la versión número 28 del Día sin carro y sin moto, una jornada que concluyó a las 9:00 p. m. con cifras destacadas en materia de movilidad, salud pública y comportamiento ciudadano.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Movilidad y respaldada por la Administración distrital, buscó crear conciencia sobre el impacto ambiental del transporte particular y motivar el uso de alternativas sostenibles para desplazarse por la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sistema TransMilenio, en todas sus modalidades—troncal, TransMiZonal y TransMiCable—, reportó más de 4.211.711 validaciones a lo largo del día, reflejando un aumento considerable en la cantidad de usuarios. La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, destacó que:

“Durante todo el día operamos con cerca de 10.500 buses y frecuencias reforzadas, 6.000 viajes adicionales que se hicieron debido al incremento de los usuarios. También tuvimos disponible 8.089 cupos en nuestras TransMiBicis y un refuerzo de nuestro equipo territorial, gracias a que nuestro personal administrativo acompañó la jornada en las horas pico, entregando información a nuestros usuarios. Las tres localidades donde vimos mayor incremento de usuarios fueron Suba, Engativá y Kennedy. En general, ha sido una jornada exitosa para el sistema TransMilenio”.

El Día sin carro y sin moto de Bogotá 2026 impulsó la movilidad sostenible con más de 3,7 millones de usuarios en TransMilenio - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Movilidad activa y cifras de participación

El movimiento peatonal y ciclista fue protagonista durante el Día sin carro y sin moto. A lo largo de la jornada, el 35% de los desplazamientos en la ciudad correspondieron a peatones, mientras que los ciclistas representaron el 5%. El Sistema de Bicicletas Compartidas registró 3.204 viajes a la hora, consolidando la bicicleta como un medio de transporte eficiente y seguro para miles de bogotanos.

En las terminales de transporte, 22.361 pasajeros se movilizaron durante la jornada, reflejando la preferencia por el transporte intermunicipal para quienes debían desplazarse fuera de la ciudad. Respecto a la infraestructura de apoyo para ciclistas, la ocupación de las BiciEstaciones de TransMilenio fue del 39%, una disminución de 13 puntos porcentuales en comparación con la jornada del año anterior.

El 35% de los desplazamientos en Bogotá el Día sin carro se hicieron a pie y el 5% en bicicleta, destacando la movilidad activa - crédito Secretaría de Movilidad

El servicio de taxis también jugó un papel fundamental, con una ocupación promedio del 74% a la hora, facilitando la movilidad de quienes requerían transporte individual autorizado durante la restricción.

Control y cumplimiento

Durante la jornada, los organismos de tránsito impusieron 1.133 comparendos por incumplimiento de la medida. Las personas sancionadas deberán pagar una multa de $633.000 y cubrir los costos de la inmovilización del vehículo en patios, cuyos valores varían según el tipo de automotor y los días de permanencia, con tarifas que van desde $54.300 para motocicletas hasta $465.200 para vehículos pesados el primer día.

Asimismo, las autoridades reportaron que se registraron 114 comparendos ambientales por infracciones relacionadas con el impacto negativo sobre el entorno.

Durante el Día sin carro y sin moto, los organismos de tránsito impusieron 1.060 comparendos por incumplimiento de la medida - crédito @SectorMovilidad/X

Impacto ambiental y salud pública

La administración distrital resaltó que la reducción en la circulación de vehículos particulares se tradujo en una proyección de menores emisiones contaminantes. Estos contaminantes, generados principalmente por la quema de combustibles fósiles, están asociados a enfermedades graves como accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer de pulmón y afecciones respiratorias crónicas y agudas.

“El Día sin Carro y sin Moto es más que una jornada ambiental: es una inversión directa en la salud de Bogotá. La disminución temporal de sustancias contaminantes representa un respiro para la ciudad y una oportunidad para movilizarnos en medios alternativos de transporte”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Además de la mejora en la calidad del aire, la jornada fomentó hábitos saludables: caminar, trotar o usar la bicicleta contribuyó a disminuir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer la calidad del sueño de los ciudadanos.