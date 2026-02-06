Colombia

Diana Ángel y Karoll Márquez se “agarraron” por culpa de la campaña presidencial de Iván Cepeda: “Muy a tu pesar”

La respuesta del actor desató reacciones de todo tipo en redes sociales en plena campaña electoral para la presidencia

Debate político entre Diana Ángel
Debate político entre Diana Ángel y Karoll Márquez en redes sociales por el apoyo al candidato Iván Cepeda

En medio de la carrera electoral para la presidencia de Colombia, la discusión política también ha alcanzado a figuras del entretenimiento.

Los actores Diana Ángel y Karoll Márquez protagonizaron un intercambio de opiniones en redes sociales que rápidamente atrajo la atención de sus seguidores y del público en general.

El debate inició cuando Diana Ángel, actriz y cantante bogotana, expresó abiertamente su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda.

A través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter, la artista compartió un mensaje del propio Cepeda en el que afirmaba: “Mi nombre es Iván Cepeda y ganaremos en primera vuelta”. Diana Ángel citó el mensaje y agregó: “Mi nombre es Diana Ángel y voy a votar por usted”. Minutos después, reafirmó su apoyo escribiendo: “Vamos a ganar en primera vuelta”.

La declaración de Diana Ángel no pasó desapercibida y generó una oleada de reacciones, tanto de apoyo como de crítica. Una de las respuestas más destacadas provino de Karoll Márquez, también actor y cantante, quien no dudó en manifestar su desacuerdo. “Cariño, por fortuna y muy a tu pesar no va a ganar”, escribió Márquez en respuesta al mensaje de su colega. La intervención de Márquez avivó el debate, sumando nuevas voces a la discusión y polarizando aún más los comentarios entre los cibernautas.

La actriz Diana Ángel manifestó
La actriz Diana Ángel manifestó abiertamente su respaldo a Iván Cepeda como candidato presidencial y recibió una contundente respuesta de Karoll Márquez

El cruce entre ambos artistas provocó que seguidores y otros usuarios se sumaran con opiniones divididas. Mientras algunos defendieron el derecho de las figuras públicas a expresar sus posturas, otros pidieron mesura y advirtieron sobre el riesgo de que estas discusiones “inciten al odio” en un contexto político ya de por sí tenso.

Colombia se encuentra a pocos meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 31 de mayo. El ambiente electoral se refleja no solo en las calles y en los medios, sino también en los espacios digitales, donde las voces de actores, músicos y personalidades influyentes agregan matices al debate público.

“Dios te oiga Karoll”, “ella quedará siempre como la ñerita de Francisco el matemático”, “Ytu vas a votar por Abelardo que es peor”, “Ella no va a cambiar su ideología nefasta”, “Por ahí dicen que no se le debe desear el mal a nadie, pero a estos actores de pacotilla que siguen siendo bodegueros”, dicen algunas de las reacciones de la publicación.

Diana Ángel ha demostrado su
Diana Ángel ha demostrado su apoyo a Cepeda hace varios meses, despertando reacciones en sus redes sociales

Fajardo advierte sobre el riesgo de polarización y llama a evitar extremos en las elecciones presidenciales de 2026

En el contexto de la campaña presidencial en Colombia, el debate sobre la polarización política y el futuro del país ha cobrado fuerza entre figuras públicas y candidatos.

El precandidato presidencial Sergio Fajardo advirtió recientemente sobre el riesgo de una confrontación social en caso de una victoria de Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, a quienes señaló como exponentes de posiciones radicales. “Esta confrontación y polarización nos están poniendo en un serio riesgo y no lo alcanzamos a imaginar”, expresó Fajardo, subrayando la necesidad de buscar consensos y estabilidad para evitar escenarios de violencia social.

Fajardo insistió en que su propuesta busca “derrotar a los extremos, ganar la presidencia y darle al país la estabilidad que necesita ante un riesgo gigantesco de que esta polarización derive en una violencia social insospechada”. El exgobernador de Antioquia hizo un llamado a superar viejos rencores y construir una alternativa que no repita los errores de consultas partidistas pasadas.

Fajardo alerta sobre una posible
Fajardo alerta sobre una posible confrontación social si ganan los extremos en la presidencia

Según el candidato, “el reto no es ganar una consulta. Ya me gané una. El reto es ganar en la segunda vuelta, ganarle a Iván Cepeda, él es la expresión de un mal Gobierno”.

Fajardo también se refirió a los desafíos en materia de corrupción y seguridad, prometiendo la creación de una Agencia de Lucha contra la Corrupción bajo su liderazgo y el fortalecimiento de la fuerza pública, a la que consideró “humillada” en los últimos años. En política exterior, abogó por mantener una relación pragmática y diplomática con Estados Unidos, priorizando los intereses económicos y laborales de Colombia.

