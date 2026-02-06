Daniel Quintero invitó a Camilo Romero a mantenerse en la consulta de izquierda: “La más votada en la historia”

El candidato Daniel Quintero aseguró que intentaron excluirlo de la consulta - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín y candidato a la Presidencia Daniel Quintero reaccionó al giro jurídico que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, en la que, se pensaba, no podría participar. La autoridad electoral avaló la inscripción de su candidatura a la consulta y la Registraduría Nacional del Estado Civil oficializó su inscripción.

“Después de muchas batallas jurídicas con las que intentaron sacarnos del camino, excluirnos y violar nuestros derechos a elegir y ser elegido, lo hemos logrado. Hoy la Registraduría acató la orden de la Autoridad Electoral que le ordenó inscribir nuestra candidatura a la consulta del Frente por la Vida”, indicó el aspirante a través de su cuenta de X.

El candidato Daniel Quintero fue avalado para participar en la consulta de marzo. El aspirante Camilo Romero no ha definido su participación - crédito @quinterocalle/Instagram y Cristian Bayona/Colprensa

Esta decisión indica que el exmandatario local irá a la consulta interpartidista junto con el exembajador Roy Barreras. Mientras tanto, el aspirante Iván Cepeda Castro, que era el candidato principal de la izquierda que iría a la consulta, quedó por fuera por orden del CNE. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo se retiró de la consulta por la determinación de la autoridad electoral y el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero sigue sin decidir si estará o no en esa consulta.

En consecuencia, Quintero, que volvió al ruedo oficialmente, instó al exembajador a unirse al proceso, para que así se logre conseguir un mayor número de votos. “Invito a @CamiloRomero a que se mantenga en consulta del Frente por la Vida y garantizar que esta sea la más votada en la historia de Colombia”, detalló.

Romero, por su parte, fue visto en Santa Marta reunido con Iván Cepeda, que irá directamente a la primera vuelta de las elecciones, que se realizarán el 31 de mayo de 2026. Se desconoce, entonces, si buscará competir con Quintero y Barreras en la consulta.

El candidato Daniel Quintero invitó a Camilo Romero a participar en la consulta de marzo - crédito @QuinteroCalle/X

Juan Fernando Cristo y su retiro de la consulta

Mientras Quintero y Barreras se mantienen en su idea de hacer parte de la consulta, Juan Fernando Cristo cree que ese proceso electoral, con el que se busca elegir un candidato de centro-izquierda que represente esa línea política en las elecciones presidenciales, ahora carece de sentido. Esto, debido a la ausencia de Iván Cepeda Castro.

Así lo explicó en una rueda de prensa, en la que advirtió que la decisión que tomó el CNE de declarar a Cepeda inhabilitado para unirse a la consulta tuvo un “impacto político negativo” en la posibilidad de consolidar una alternativa progresista unitaria de cara a la contienda electoral.

“Es una consulta incompleta, como lo dije anteriormente, y por lo tanto, no consideramos conveniente participar en la consulta del ocho de marzo. Hemos tomado la firme decisión de continuar en la campaña hasta la primera vuelta presidencial el 31 de mayo y no participar en ninguna de las consultas previstas para este 8 de marzo”, precisó el exministro ante los medios de comunicación.

Iván Cepeda va a primera vuelta y el Pacto se retira

El candidato calificó la decisión del CNE de revocar su inscripción a la consulta del 8 de marzo como una arbitrariedad - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda también rechazó la decisión del CNE, indicando que, desde su perspectiva, fue “arbitraria” y “antidemocrática”. En consecuencia, informó que irá directamente a la primera vuelta y aseguró que también buscará garantizar la participación de aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico, teniendo en cuenta que la autoridad electoral ha estado revocando algunas listas de aspirantes. Ya lo hizo con la lista a la Cámara por Bogotá y por el Valle del Cauca.

Adicionalmente, el Pacto Histórico anunció su retiro de la consulta por la exclusión de Iván Cepeda: “Vamos a proceder a retirarnos de la consulta del próximo 8 de marzo como pacto histórico ante la arbitrariedad que se ha cometido. Y hemos decidido, como lo anunciamos la noche anterior, que vamos a convocar una gran alianza, un gran acuerdo político con muchos sectores de la sociedad”, informó el congresista Gabriel Becerra.