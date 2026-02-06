Colombia

Daniel Quintero invitó a Camilo Romero a mantenerse en la consulta de izquierda: “La más votada en la historia”

La Registraduría oficializó la inscripción de la candidatura del exalcalde de Medellín a la consulta Frente por la Vida. El exembajador no ha definido su participación

Guardar
El candidato Daniel Quintero aseguró que intentaron excluirlo de la consulta - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín y candidato a la Presidencia Daniel Quintero reaccionó al giro jurídico que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, en la que, se pensaba, no podría participar. La autoridad electoral avaló la inscripción de su candidatura a la consulta y la Registraduría Nacional del Estado Civil oficializó su inscripción.

“Después de muchas batallas jurídicas con las que intentaron sacarnos del camino, excluirnos y violar nuestros derechos a elegir y ser elegido, lo hemos logrado. Hoy la Registraduría acató la orden de la Autoridad Electoral que le ordenó inscribir nuestra candidatura a la consulta del Frente por la Vida”, indicó el aspirante a través de su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El candidato Daniel Quintero fue
El candidato Daniel Quintero fue avalado para participar en la consulta de marzo. El aspirante Camilo Romero no ha definido su participación - crédito @quinterocalle/Instagram y Cristian Bayona/Colprensa

Esta decisión indica que el exmandatario local irá a la consulta interpartidista junto con el exembajador Roy Barreras. Mientras tanto, el aspirante Iván Cepeda Castro, que era el candidato principal de la izquierda que iría a la consulta, quedó por fuera por orden del CNE. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo se retiró de la consulta por la determinación de la autoridad electoral y el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero sigue sin decidir si estará o no en esa consulta.

En consecuencia, Quintero, que volvió al ruedo oficialmente, instó al exembajador a unirse al proceso, para que así se logre conseguir un mayor número de votos. “Invito a @CamiloRomero a que se mantenga en consulta del Frente por la Vida y garantizar que esta sea la más votada en la historia de Colombia”, detalló.

Romero, por su parte, fue visto en Santa Marta reunido con Iván Cepeda, que irá directamente a la primera vuelta de las elecciones, que se realizarán el 31 de mayo de 2026. Se desconoce, entonces, si buscará competir con Quintero y Barreras en la consulta.

El candidato Daniel Quintero invitó
El candidato Daniel Quintero invitó a Camilo Romero a participar en la consulta de marzo - crédito @QuinteroCalle/X

Juan Fernando Cristo y su retiro de la consulta

Mientras Quintero y Barreras se mantienen en su idea de hacer parte de la consulta, Juan Fernando Cristo cree que ese proceso electoral, con el que se busca elegir un candidato de centro-izquierda que represente esa línea política en las elecciones presidenciales, ahora carece de sentido. Esto, debido a la ausencia de Iván Cepeda Castro.

Así lo explicó en una rueda de prensa, en la que advirtió que la decisión que tomó el CNE de declarar a Cepeda inhabilitado para unirse a la consulta tuvo un “impacto político negativo” en la posibilidad de consolidar una alternativa progresista unitaria de cara a la contienda electoral.

Es una consulta incompleta, como lo dije anteriormente, y por lo tanto, no consideramos conveniente participar en la consulta del ocho de marzo. Hemos tomado la firme decisión de continuar en la campaña hasta la primera vuelta presidencial el 31 de mayo y no participar en ninguna de las consultas previstas para este 8 de marzo”, precisó el exministro ante los medios de comunicación.

Iván Cepeda va a primera vuelta y el Pacto se retira

El candidato calificó la decisión del CNE de revocar su inscripción a la consulta del 8 de marzo como una arbitrariedad - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda también rechazó la decisión del CNE, indicando que, desde su perspectiva, fue “arbitraria” y “antidemocrática”. En consecuencia, informó que irá directamente a la primera vuelta y aseguró que también buscará garantizar la participación de aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico, teniendo en cuenta que la autoridad electoral ha estado revocando algunas listas de aspirantes. Ya lo hizo con la lista a la Cámara por Bogotá y por el Valle del Cauca.

Adicionalmente, el Pacto Histórico anunció su retiro de la consulta por la exclusión de Iván Cepeda: “Vamos a proceder a retirarnos de la consulta del próximo 8 de marzo como pacto histórico ante la arbitrariedad que se ha cometido. Y hemos decidido, como lo anunciamos la noche anterior, que vamos a convocar una gran alianza, un gran acuerdo político con muchos sectores de la sociedad”, informó el congresista Gabriel Becerra.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroCamilo RomeroConsulta de izquierdaFrente por la VidaIván CepedaElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

La “Tricolor” dirigida por Carlos Paniagua debutará en el certamen continental que dará un cupo al Mundial de la categoría que se celebrará en septiembre, en Polonia

Colombia vs. Chile EN VIVO

La Andeg aplaudió freno a decreto que imponía nuevas cargas fiscales a generadoras de energía: “Se esperaba”

El presidente del gremio energético celebró la determinación judicial que detuvo la aplicación del tributo parafiscal. Dijo que las empresas no están obligadas a asumir ese costo, pero sí el Gobierno nacional

La Andeg aplaudió freno a

Consejo de Estado admitió demanda contra resolución de la Cancillería que eliminó el conocimiento de idiomas para los embajadores

El alto tribunal estudia una acción de nulidad parcial presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Resolución 10142 de 2025, que modificó el manual de funciones del servicio exterior

Consejo de Estado admitió demanda

Cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron: acordaron tomar medidas para garantizar la seguridad en la frontera

Las ministras de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio conversaron sobre la relación entre las naciones, que enfrenta tensiones por decisiones que se han tomado unilateralmente

Cancilleres de Colombia y Ecuador

María del Mar Pizarro confrontó a Roy Barreras tras decisión del CNE sobre listas del Frente Amplio: le exigió retractarse; “¡No sea mentiroso!”

La decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la lista del Pacto Histórico en Bogotá desató un choque público dentro del oficialismo, luego de que Barreras atribuyera la medida a una demanda relacionada con Pizarro

María del Mar Pizarro confrontó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez habría dejado más

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart y su rivalidad con Michael Andretti: “Era como el Schumacher de allá”

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia