Colombia

Resultado oficial Chontico Noche: Último sorteo hoy jueves 5 de febrero

Todos los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Guardar
Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de la Lotería del Chontico Noche.

Esta lotería, reconocida por su formato ágil y su capacidad para atraer públicos diversos, realiza sorteos diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00. Con una presencia histórica, se ha consolidado como una de las opciones favoritas en el sur del país.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este jueves 5 de febrero de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Los números ganadores que salieron
Los números ganadores que salieron en el sorteo del Chontico Noche de este 5 de febrero. (Infobae)
  • Fecha: jueves 5 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 6449.
  • Número ganador: 5 2 4 1.
  • Quinta balota: 0.

¿Cómo se juega el Chontico?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los pasos para ganar los
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

colombia-loteríasResultados Chontico NocheChontico NocheResultados del chanceLoterías de Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Mundial de Inglaterra 1966: el día que Eusébio y Portugal superaron a la sorprendente Corea del Norte en Goodison Park

Las dos selecciones hicieron su debut en la octava edición del certamen y protagonizaron un duelo inolvidable en los cuartos de final

Mundial de Inglaterra 1966: el

Gobierno confirmó millonaria entrega de recursos a polémico centro de investigación agropecuario

El Ministerio de Agricultura confirmó el traspaso de $992.833 millones a la corporación Agrosavia, tras recortes de hasta 30% y casi 300 despidos en 2025

Gobierno confirmó millonaria entrega de

Contraloría del Magdalena abrió proceso para contratar conserjes con tareas de vigilancia: gremio denunció irregularidad legal

El proceso público, según organizaciones del sector, contempla obligaciones que exceden el rol tradicional de los conserjes y podrían corresponder a labores propias de empresas de seguridad formalmente habilitadas

Contraloría del Magdalena abrió proceso

Carolina Corcho tildó al CNE de “irregular” y “negligente” tras revocatoria de Iván Cepeda y aval de Daniel Quintero

La candidata al Senado por el Pacto Histórico expresó su inconformidad por la exclusión de Cepeda, señalando posibles afectaciones a derechos políticos y falta de criterios técnicos en los fallos recientes del organismo

Carolina Corcho tildó al CNE

El CNE avaló recomposición en lista del partido Alianza Verde para la Cámara de Representantes en Cundinamarca

La decisión adoptada por la autoridad electoral permite que la organización política ajuste su nómina tras la salida de una candidata, cumpliendo con los parámetros legales requeridos en el proceso legislativo del departamento

El CNE avaló recomposición en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro ordenó ubicar a integrantes

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

Hunter SHH100: estos son los poderosos equipos antidrones incautados a las disidencias de las Farc y el ELN

Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, según informe de The Economist

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón habló del vínculo

Juliana Calderón habló del vínculo que tuvo con el primo de Yeison Jiménez antes del accidente: presentía que iba a morir

Shakira fue confirmada como acto musical del Gran Premio de Arabia Saudi de la Fórmula 1

Humorista de ‘Sábados Felices’ reveló por qué salió del programa después de 30 años: “Se cumplió un ciclo”

Jay Torres reveló los motivos que frustraron su romance con Sara Uribe antes de ‘La casa de los famosos’: “Volvamos a intentarlo”

Johanna Fadul reveló cómo quedó su relación con Valentino Lázaro y Sara Uribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Llegué a sentir cariñito por él”

Deportes

Mundial de Inglaterra 1966: el

Mundial de Inglaterra 1966: el día que Eusébio y Portugal superaron a la sorprendente Corea del Norte en Goodison Park

Omar Pérez tranquilizó a la hinchada con un mensaje optimista tras su infarto: “Con dolor, pero mejorando”

Ultiman detalles para el regreso de Jhon Arias a Brasil: habría preacuerdo con el campeón de la Libertadores

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”

Martha Bayona, figura del ciclismo de pista, recibió duro golpe por parte de la UCI por violar las normas antidopaje