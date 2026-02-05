Vuelo de Latam Bogotá–Cali regresó a El Dorado tras reportes de humo e indicación anormal en uno de los sistemas

En un video grabado por pasajeros se observa humo en la aeronave poco después del despegue, situación que llevó a la tripulación a activar los protocolos de seguridad y regresar a Bogotá. - crédito @ColombiaOscura/X

Un vuelo de Latam Airlines Colombia que cubría la ruta entre Bogotá y Cali retornó al Aeropuerto El Dorado tras detectarse humo en una turbina, una indicación anómala en uno de los sistemas de la aeronave. El incidente ocurrió en la noche del 4 de febrero de 2025 y generó momentos de tensión entre los pasajeros. Según el comunicado oficial de la aerolínea, la tripulación activó los protocolos de seguridad y solicitó prioridad para el aterrizaje.

Pocos minutos después de despegar de Bogotá, el vuelo LA4051 presentó la situación de emergencia. Algunos pasajeros reportaron humo en una turbina, olor a quemado y fuertes jalones en el avión. Estas señales llevaron a la tripulación a tomar acciones inmediatas para preservar la seguridad de los ocupantes.

La aerolínea informó que se detectó una indicación anormal en uno de los sistemas de la aeronave durante la fase de ascenso. Ante esta situación, se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo para proceder con el regreso a El Dorado. El aterrizaje se realizó sin novedades adicionales, cumpliendo los procedimientos establecidos y garantizando la integridad de todos a bordo.

Respuesta técnica y manejo de la contingencia

Tras el aterrizaje, el equipo de mantenimiento de Latam Airlines Colombia inició una inspección exhaustiva de la aeronave. El objetivo es identificar la causa exacta de la falla y asegurar la operación segura de la flota. Según la información oficial, el sistema afectado está bajo revisión para evitar riesgos operativos en vuelos futuros.

En su comunicado, la compañía precisó: “Durante la fase de ascenso del vuelo LA4051 se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión, generando la decisión por parte de la tripulación de regresar al aeropuerto de Bogotá. Para ese retorno se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo y se efectuó una aproximación y aterrizaje sin ninguna novedad”. Esta declaración fue difundida a través de los canales oficiales de Latam Airlines Colombia.

El incidente se registró durante la fase de ascenso, lo que llevó a la tripulación a solicitar prioridad para el aterrizaje en El Dorado. - crédito Latam

Reacomodación de pasajeros y continuidad del servicio

Los pasajeros afectados fueron reubicados en un nuevo vuelo con destino a Cali, programado para las 10:00 p.m. del mismo 4 de febrero desde El Dorado. La aerolínea informó que todos los viajeros recibieron asistencia y que el proceso de reubicación se desarrolló conforme a las regulaciones aeronáuticas vigentes.

Latam a reiteró su prioridad por la seguridad y el bienestar de sus usuarios, asegurando una comunicación constante y el cumplimiento de los protocolos internos frente a contingencias operacionales.

La aeronave aterrizó sin inconvenientes en Bogotá y los pasajeros desembarcaron con normalidad tras activarse los protocolos de seguridad. - crédito Reuters y captura de video

Antecedentes recientes: otros vuelos retornados por incidentes técnicos

El hecho reciente con el vuelo de Latam se suma a situaciones similares en la aviación comercial del país. El 31 de enero de 2026, Avianca reportó el retorno del vuelo AV161, que cubría la ruta Bogotá–Sao Paulo. En ese caso, la tripulación identificó una indicación técnica y solicitó prioridad para el aterrizaje en El Dorado. Los pasajeros desembarcaron sin inconvenientes y fueron reubicados en otro vuelo programado para esa misma noche.

Según la información proporcionada por Avianca, “la seguridad es su máxima prioridad y todas las decisiones operacionales se toman bajo estrictos estándares técnicos”. Este tipo de procedimientos refuerzan la importancia de los protocolos técnicos y la colaboración con las autoridades aeronáuticas para mitigar riesgos y mantener la confianza de los usuarios.

El procedimiento se realizó conforme a los estándares de seguridad aérea establecidos para este tipo de eventos. - crédito EFE

Protocolos de seguridad y transparencia en la aviación comercial

Tanto Latam como Avianca mantienen procedimientos rigurosos para la gestión de emergencias. La aplicación de estos protocolos y la pronta comunicación oficial contribuyen a la confianza en la industria aérea. La revisión técnica exhaustiva y la atención inmediata a los pasajeros forman parte de las acciones implementadas por las compañías en respuesta a incidentes de esta naturaleza.

Las investigaciones técnicas sobre el vuelo LA4051 permitirán establecer el origen de la falla y definir las medidas preventivas necesarias para futuras operaciones. Latam reiteró que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es un principio inalterable en la gestión de sus servicios.