Un tribunal, una madre y un general en ‘Mantener el juicio’: dolor, preguntas y encuentros en el Teatro Petra

El Teatro Petra inicia la temporada 2026 con el estreno de “Mantener el juicio”, un montaje basado en hechos reales que examina el conflicto armado colombiano.

El Teatro Petra inicia la temporada 2026 con el estreno de “Mantener el juicio”, un montaje basado en hechos reales que examina el conflicto armado colombiano y la complejidad de la justicia transicional.

La obra, fruto de una colaboración entre la compañía dirigida por Fabio Rubiano y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se presenta en Bogotá durante febrero, proponiendo al público una reflexión sobre los encuentros entre víctimas y responsables del conflicto.

La temporada de funciones de “Mantener el juicio” está programada de miércoles a sábado durante febrero de 2026 en el Teatro Petra, en Bogotá, con presentaciones a las 20:00 de miércoles a viernes y dobles funciones los sábados a las 18:00 y 20:30. El valor de la boletería será de $ 60.000 para el público general y de $ 45.000 para estudiantes.

La pieza explora el recorrido judicial y humano propiciado por la JEP, institución encargada de juzgar los delitos más graves ocurridos durante el conflicto armado y de reparar a las víctimas.

La pieza explora el recorrido judicial y humano propiciado por la JEP, institución encargada de juzgar los delitos más graves ocurridos durante el conflicto armado y de reparar a las víctimas.

Inspirada en testimonios recogidos por este tribunal, la obra entrelaza relatos representativos de miles de personas procedentes de diferentes regiones y realidades. Rubiano y su equipo han estructurado una narrativa en la que el tribunal se convierte en escenario de preguntas sobre la verdad, la justicia reparadora y la posibilidad de cerrar heridas históricas.

Entre las historias centrales, “Mantener el juicio” presenta a una madre que exige saber la verdad sobre la muerte de sus hijos, asesinados y presentados falsamente como guerrilleros. Estos casos, conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’, refieren a ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por agentes estatales.

Entre las historias centrales, “Mantener el juicio” presenta a una madre que exige saber la verdad sobre la muerte de sus hijos, asesinados y presentados falsamente como guerrilleros.

La obra también muestra el encuentro entre la esposa de un hombre secuestrado por la guerrilla y el responsable de ese crimen, así como a un general que rechaza asumir su responsabilidad y pone en duda la legitimidad de la justicia transicional. Otros personajes plasman las secuelas emocionales y éticas que dejó la guerra en el país.

El montaje profundiza en el proceso necesario para propiciar el encuentro entre víctimas y victimarios. Rubiano señala que este diálogo no surge de forma automática, sino que depende del trabajo cuidadoso de facilitadores y cooperantes que preparan emocionalmente a ambas partes. La obra enfatiza que el perdón no debe imponerse y que, en ocasiones, el objetivo es habilitar la palabra y el cierre, incluso si la reconciliación resulta imposible.

El elenco está compuesto por figuras reconocidas como Marcela Valencia, Derly Neira, Julia Romo, Ana María Aguilera, Juan Diego Marín, Lucho Velasco, Julio Correal y Jorge Rico. Sus interpretaciones dan vida a personajes que encarnan distintas voces del conflicto, manteniendo el compromiso ético y estético de la compañía.

El elenco está compuesto por figuras reconocidas como Marcela Valencia, Derly Neira, Julia Romo, Ana María Aguilera, Juan Diego Marín, Lucho Velasco, Julio Correal y Jorge Rico.

El propósito principal de “Mantener el juicio” es reflexionar sobre la empatía y los límites de la reparación en situaciones de violencia. La puesta en escena se convierte en un espacio para cuestionar la posibilidad de “reparar lo irreparable” y el verdadero significado de la justicia, cuando quienes participan en la obra enfrentan historias profundamente dolorosas y contradictorias. No presenta respuestas sencillas, sino que interpela a la audiencia sobre la coexistencia de la culpa y el duelo en ambos lados del conflicto.

Con más de 38 años de trayectoria desde su fundación en 1985 por Rubiano y Valencia, el Teatro Petra se ha consolidado como una de las compañías más influyentes de Colombia. Su repertorio se distingue por el abordaje crítico y original de fenómenos sociales, incorporando humor negro, ironía y una visión intensa de la realidad nacional. Obras como “Labio de Liebre” y “Yo (no) estoy loca” han logrado reconocimiento en festivales internacionales y han obtenido premios destacados.

La colaboración con la JEP comenzó a partir de una invitación en 2023, con el fin de acercar al tribunal a la sociedad y promover la memoria sobre los alcances de la justicia transicional. Rubiano ha destacado que el respaldo institucional garantizó la independencia artística, y recalca que “esta no es una obra institucional”, sino una indagación sobre la dimensión humana en los procesos judiciales.

A pesar de la controversia, “Mantener el juicio” ha recibido apoyo de víctimas, funcionarios de la JEP y colectivos sociales.

A pesar de la controversia, “Mantener el juicio” ha recibido apoyo de víctimas, funcionarios de la JEP y colectivos sociales. La temporada anterior superó las 100 funciones y sumó cerca de 15.000 espectadores en más de diez ciudades, consolidando su repercusión entre públicos diversos.

Más allá de su aporte como testimonio, la obra establece un paralelo entre el acto teatral y el judicial. El montaje evoca los rituales y la horizontalidad que caracteriza a la JEP, donde víctimas, magistrados y responsables comparten un mismo espacio y la empatía se convierte en vehículo de humanidad. En ambos ámbitos —el tribunal y el teatro— resurge la búsqueda de verdad y la reparación bajo la mirada crítica del público.

En esencia, “Mantener el juicio” apuesta por la reconstrucción del tejido social, enfatizando el valor de los encuentros y el reconocimiento mutuo como pasos esenciales hacia la sanación colectiva.