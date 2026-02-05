Colombia

Un tribunal, una madre y un general en ‘Mantener el juicio’: dolor, preguntas y encuentros en el Teatro Petra

La nueva propuesta de la compañía liderada por Fabio Rubiano, con el apoyo de la Jep, explora la complejidad de la empatía y los desafíos para cerrar heridas en una sociedad marcada por la violencia

Guardar
El Teatro Petra inicia la
El Teatro Petra inicia la temporada 2026 con el estreno de “Mantener el juicio”, un montaje basado en hechos reales que examina el conflicto armado colombiano.

El Teatro Petra inicia la temporada 2026 con el estreno de “Mantener el juicio”, un montaje basado en hechos reales que examina el conflicto armado colombiano y la complejidad de la justicia transicional.

La obra, fruto de una colaboración entre la compañía dirigida por Fabio Rubiano y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se presenta en Bogotá durante febrero, proponiendo al público una reflexión sobre los encuentros entre víctimas y responsables del conflicto.

La temporada de funciones de “Mantener el juicio” está programada de miércoles a sábado durante febrero de 2026 en el Teatro Petra, en Bogotá, con presentaciones a las 20:00 de miércoles a viernes y dobles funciones los sábados a las 18:00 y 20:30. El valor de la boletería será de $ 60.000 para el público general y de $ 45.000 para estudiantes.

La pieza explora el recorrido
La pieza explora el recorrido judicial y humano propiciado por la JEP, institución encargada de juzgar los delitos más graves ocurridos durante el conflicto armado y de reparar a las víctimas.

La pieza explora el recorrido judicial y humano propiciado por la JEP, institución encargada de juzgar los delitos más graves ocurridos durante el conflicto armado y de reparar a las víctimas.

Inspirada en testimonios recogidos por este tribunal, la obra entrelaza relatos representativos de miles de personas procedentes de diferentes regiones y realidades. Rubiano y su equipo han estructurado una narrativa en la que el tribunal se convierte en escenario de preguntas sobre la verdad, la justicia reparadora y la posibilidad de cerrar heridas históricas.

Entre las historias centrales, “Mantener el juicio” presenta a una madre que exige saber la verdad sobre la muerte de sus hijos, asesinados y presentados falsamente como guerrilleros. Estos casos, conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’, refieren a ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por agentes estatales.

Entre las historias centrales, “Mantener
Entre las historias centrales, “Mantener el juicio” presenta a una madre que exige saber la verdad sobre la muerte de sus hijos, asesinados y presentados falsamente como guerrilleros.

La obra también muestra el encuentro entre la esposa de un hombre secuestrado por la guerrilla y el responsable de ese crimen, así como a un general que rechaza asumir su responsabilidad y pone en duda la legitimidad de la justicia transicional. Otros personajes plasman las secuelas emocionales y éticas que dejó la guerra en el país.

El montaje profundiza en el proceso necesario para propiciar el encuentro entre víctimas y victimarios. Rubiano señala que este diálogo no surge de forma automática, sino que depende del trabajo cuidadoso de facilitadores y cooperantes que preparan emocionalmente a ambas partes. La obra enfatiza que el perdón no debe imponerse y que, en ocasiones, el objetivo es habilitar la palabra y el cierre, incluso si la reconciliación resulta imposible.

El elenco está compuesto por figuras reconocidas como Marcela Valencia, Derly Neira, Julia Romo, Ana María Aguilera, Juan Diego Marín, Lucho Velasco, Julio Correal y Jorge Rico. Sus interpretaciones dan vida a personajes que encarnan distintas voces del conflicto, manteniendo el compromiso ético y estético de la compañía.

El elenco está compuesto por
El elenco está compuesto por figuras reconocidas como Marcela Valencia, Derly Neira, Julia Romo, Ana María Aguilera, Juan Diego Marín, Lucho Velasco, Julio Correal y Jorge Rico.

El propósito principal de “Mantener el juicio” es reflexionar sobre la empatía y los límites de la reparación en situaciones de violencia. La puesta en escena se convierte en un espacio para cuestionar la posibilidad de “reparar lo irreparable” y el verdadero significado de la justicia, cuando quienes participan en la obra enfrentan historias profundamente dolorosas y contradictorias. No presenta respuestas sencillas, sino que interpela a la audiencia sobre la coexistencia de la culpa y el duelo en ambos lados del conflicto.

Con más de 38 años de trayectoria desde su fundación en 1985 por Rubiano y Valencia, el Teatro Petra se ha consolidado como una de las compañías más influyentes de Colombia. Su repertorio se distingue por el abordaje crítico y original de fenómenos sociales, incorporando humor negro, ironía y una visión intensa de la realidad nacional. Obras como “Labio de Liebre” y “Yo (no) estoy loca” han logrado reconocimiento en festivales internacionales y han obtenido premios destacados.

La colaboración con la JEP comenzó a partir de una invitación en 2023, con el fin de acercar al tribunal a la sociedad y promover la memoria sobre los alcances de la justicia transicional. Rubiano ha destacado que el respaldo institucional garantizó la independencia artística, y recalca que “esta no es una obra institucional”, sino una indagación sobre la dimensión humana en los procesos judiciales.

A pesar de la controversia,
A pesar de la controversia, “Mantener el juicio” ha recibido apoyo de víctimas, funcionarios de la JEP y colectivos sociales.

A pesar de la controversia, “Mantener el juicio” ha recibido apoyo de víctimas, funcionarios de la JEP y colectivos sociales. La temporada anterior superó las 100 funciones y sumó cerca de 15.000 espectadores en más de diez ciudades, consolidando su repercusión entre públicos diversos.

Más allá de su aporte como testimonio, la obra establece un paralelo entre el acto teatral y el judicial. El montaje evoca los rituales y la horizontalidad que caracteriza a la JEP, donde víctimas, magistrados y responsables comparten un mismo espacio y la empatía se convierte en vehículo de humanidad. En ambos ámbitos —el tribunal y el teatro— resurge la búsqueda de verdad y la reparación bajo la mirada crítica del público.

En esencia, “Mantener el juicio” apuesta por la reconstrucción del tejido social, enfatizando el valor de los encuentros y el reconocimiento mutuo como pasos esenciales hacia la sanación colectiva.

Temas Relacionados

Teatro PetraBogotáFabio RubianoJurisdicción Especial para la PazJusticia TransicionalReconciliación Social

Más Noticias

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Revelan cómo opera la red criminal detrás del hurto de vehículos y autopartes en Bogotá

Las redes dedicadas al robo de automóviles y sus componentes mantienen altos niveles de rentabilidad y adaptabilidad ante la respuesta institucional

Revelan cómo opera la red

Una mujer fallecida y tres heridos, entre ellos dos menores, dejó grave accidente en la Calle 63 de Bogotá: el siniestro quedó en video

Un vehículo perdió el control y arrolló a un motociclista y peatones en la Avenida Mutis; autoridades mantienen cerrada la vía mientras avanzan las investigaciones

Una mujer fallecida y tres

Gobierno Petro “dio un paso más hacia la Venezuela chavista”: almacenes y supermercados hicieron fuerte crítica a nueva medida

La exigencia estatal puede motivar dificultades legales y operativas en empresas de diversos sectores, según advierten voceros del sector privado

Gobierno Petro “dio un paso

La Ungrd construirá un puente provisional en Necoclí, donde un menor debió colgarse a un árbol para escapar de las inundaciones

El director de la entidad, Carlos Carrillo, aseguró que siguen pendientes algunas verificaciones técnicas, pero la estructura ya está asignada

La Ungrd construirá un puente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Morat agotó boletería en tiempo

Morat agotó boletería en tiempo récord y sumó más fechas en el Movistar Arena de Bogotá

Daddy Yankee envió inspirador mensaje para sus seguidores en su cumpleaños número 50: “No paramos”

Dani Duke reaccionó a Karol G y Feid en los Grammy y soltó un comentario lapidario: “De lo que se perdió”

Melina Ramírez reveló si está en sus planes tener hijos con su esposo, Juan Manuel Mendoza

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

Traspaso de Jhon Arias: así se repartiría el dinero entre equipos colombianos por la operación

Atlético Nacional presentó la plantilla oficial para el primer semestre de 2026 con jóvenes talentos y jugadores de selección

América de Cali aseguró la permanencia de Nicolás Hernández tras rumores de salida

Falcao estaba en la mira de un club europeo antes de su llegada a Millonarios: ¿de cuál se trata?