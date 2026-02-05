Colombia

Tribunal de Antioquia inicia incidente de desacato contra funcionarios del Gobierno Petro por millonarias deudas a hospitales

El juzgado fijó un plazo de dos días para informar sobre el cumplimiento de las órdenes de pago dirigidas a saldar las deudas de las EPS con hospitales

Guardar
La crisis hospitalaria en Medellín
La crisis hospitalaria en Medellín se agrava por la falta de recursos provenientes de las EPS. - crédito EFE

El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que no cumplieran con las medidas judiciales para saldar las millonarias deudas que mantienen en crisis a los hospitales de Medellín y del país.

La decisión judicial responde a una acción popular interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien denunció que la falta de pago por parte de las EPS intervenidas y la Nación estaba vulnerando el derecho fundamental a la salud de millones de pacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el auto conocido este miércoles, el Tribunal Administrativo de Antioquia otorgó un plazo de dos días para que los siguientes funcionarios rindieran cuentas sobre las acciones que están tomando para resolver la crisis:

  • Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo
  • Ministro de Hacienda, Germán Ávila
  • Superintendente de Salud, Bernardo Camacho
  • Interventores de EPS como Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud
  • Director general de la Administradora de los Recursos de la Salud (Adres), Félix León Martínez
El ministro de Salud, Guillermo
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue requerido para informar sobre las acciones tomadas frente a la deuda que afecta a los hospitales de Medellín y Antioquia. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El tribunal exigió además que los gerentes de las EPS y funcionarios responsables informaran sus correos institucionales para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.

“Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, el Despacho requiere a las accionadas que, en un término de dos días, informen los funcionarios responsables de dar cumplimiento a la medida cautelar decretada”, indica el auto conocido por El Colombiano.

Deudas disparadas y crisis en los hospitales

La acción popular de Gutiérrez, presentada el 29 de mayo de 2025, denunció que muchos hospitales de Medellín estaban recibiendo pagos por apenas el 6% de los servicios prestados a EPS intervenidas, situación que generó una iliquidez insostenible.

Según cifras de la Secretaría de Salud de Antioquia, la deuda total de las EPS con la red hospitalaria supera los $8 billones, de los cuales $4,9 billones corresponden a EPS intervenidas.

  • Nueva EPS: $3,1 billones
  • Savia Salud: $1,4 billones
  • Coosalud: $395.000 millones

“Es la peor crisis que hayamos podido vivir en el sector, pero lo más lamentable es que es premeditada. La iliquidez en la que ahora están los hospitales es inmensa”, declaró Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia.

El Tribunal había decretado medidas cautelares desde julio de 2025, con un plazo de 30 días para ponerse al día con las deudas, pero el panorama empeoró en lugar de mejorar.

Las deudas de las EPS
Las deudas de las EPS con la red hospitalaria en Antioquia superan los 8 billones de pesos, de los cuales 4,9 billones corresponden a entidades intervenidas por el Gobierno. - crédito EFE

Choques entre gobierno y autoridades locales

Mientras el Tribunal de Antioquia insiste en el cumplimiento de la medida, el Gobierno Nacional ha defendido su gestión, señalando que los pagos se están realizando con normalidad y que la crisis se debe a supuestas prácticas corruptas en el sector salud.

Sin embargo, los argumentos de Gutiérrez y del tribunal apuntan a que la falta de recursos afecta directamente a los pacientes, congestionando las salas de urgencias y poniendo en riesgo el derecho a la salud de millones de colombianos.

“Exigimos que el giro directo sea completo, oportuno y sin excusas. La plata tiene que llegar rápido a donde está el paciente”, afirmó el alcalde de Medellín, según El Colombiano.

Entre los casos más críticos
Entre los casos más críticos se encuentra el Hospital General de Medellín, al cual se le adeudan cerca de 200.000 millones de pesos. - crédito Alcaldía de Medellín

Incidente de desacato: el siguiente paso judicial

Con el vencimiento del plazo otorgado a los funcionarios y sin evidencia de cumplimiento, el Tribunal de Antioquia ha iniciado formalmente el trámite de incidente de desacato.

Esta medida implica que los funcionarios podrían enfrentar responsabilidades legales directas por el incumplimiento de las órdenes judiciales, mientras los hospitales siguen esperando el pago de los recursos adeudados.

Entre los casos más críticos se encuentra el Hospital General de Medellín, al cual se le adeudan cerca de 200.000 millones de pesos, lo que refleja la magnitud de la crisis que enfrenta la red hospitalaria de Antioquia y del país.

Temas Relacionados

Tribunal de Antioquiaincidente de desacatohospitales Medellíndeudas EPScrisis de saludmedidas cautelaresred hospitalariaColombia-Noticias

Más Noticias

La Superintendencia de Servicios Públicos dicta medidas para enfrentar emergencias por lluvias en Colombia

El organismo regulador instó a las empresas suministradoras de energía y gas a reforzar procedimientos preventivos ante el aumento de incidentes, priorizando la seguridad de usuarios y trabajadores en zonas vulnerables por las intensas precipitaciones

La Superintendencia de Servicios Públicos

Alertan deterioro democrático en Colombia por normalización del lenguaje autoritario en la política

El uso de tácticas discursivas que dividen, generan desconfianza y normalizan la agresión en la política está erosionando la democracia desde la conversación pública y las redes sociales

Alertan deterioro democrático en Colombia

Pulso entre la Andi y la SIC: cuestionamientos legales, secreto empresarial y el debate por la competencia en Colombia

El gremio advierte sobre posibles riesgos para la estabilidad jurídica ante requerimientos de la autoridad, al sostener que exceder lo permitido por la legislación podría comprometer la confidencialidad y los derechos de las compañías nacionales

Pulso entre la Andi y

Wilson Arias rechaza propuesta de Roy Barreras y respalda a Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

El senador sostuvo que cambiar las reglas del proceso y abrir espacio a nuevas candidaturas dividiría a los sectores de izquierda, por lo que insistió en la necesidad de cerrar filas alrededor de una opción única que permita asegurar un resultado favorable desde la primera vuelta

Wilson Arias rechaza propuesta de

ETB y DirecTV presentan ante la SIC una posible alianza comercial en servicios de televisión

Ambas compañías notificaron de manera conjunta a la autoridad de competencia para que evalúe el alcance y las condiciones de una eventual colaboración, en línea con las normativas vigentes y sin cambios en sus estructuras societarias en esta etapa

ETB y DirecTV presentan ante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo volvió a avivar

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Yina Calderón se refirió a los rumores de separación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez: “Que embarrada eso”

Emiro Navarro desbordó emoción tras unirse a ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: así reaccionó

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato

Atlético Nacional venció al América de Cali y reafirmó su superioridad como local en el Atanasio Girardot

Video: Frank Fabra desató polémica entre los hinchas de Independiente Medellín por cantar himno del rival de patio

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados