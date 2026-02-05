Ruta por la Vida: esta es la polémica estrategia aprobada en el Concejo de Bogotá que condiciona el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo

La estrategia 'Ruta por la Vida' articula servicios de salud física y mental con enfoque en prevención y atención psicosocial para mujeres en embarazo, parto y lactancia - Freepik

El Concejo de Bogotá aprobó en plenaria el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, con el que se crea la “Ruta por la Vida”, una estrategia integral que busca fortalecer la atención en salud física y mental de mujeres gestantes y lactantes, así como el acompañamiento antes, durante y después del embarazo.

La iniciativa, liderada por la concejal Clara Lucía Sandoval, propone articular servicios de salud y garantizar información clara, completa y oportuna para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas, siempre respetando su autonomía y derechos.

¿Qué es la Ruta por la Vida?

El acuerdo aprobado establece una ruta de atención, protección y acompañamiento para mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer, con énfasis en la salud mental y alternativas a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Según la concejal Sandoval, el objetivo es brindar información y acompañamiento especializado, sin imponer restricciones ni vulnerar libertades, tal como lo dispone la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional.

“Contrario a lo que se ha dicho, la Ruta por la Vida no restringe libertades ni impone decisiones. Por el contrario, las fortalece, al garantizar que las mujeres cuenten con información completa, clara y oportuna, condición esencial para que cualquier decisión sea verdaderamente libre y consciente” señaló la cabildante.

La estrategia contempla prevención y atención psicosocial durante la gestación, el parto, el posparto y la lactancia, priorizando la atención a mujeres en condiciones de especial vulnerabilidad. El proyecto fue respaldado por concejales como Samir Bedoya y Marco Acosta, quienes subrayaron la necesidad de fortalecer la capacitación del personal de salud y de consolidar rutas claras de orientación y acompañamiento, especialmente frente a las afectaciones en salud mental durante el embarazo.

Sin embargo, otros cabildantes como Julián Triana, Juan David Quintero, José Cuesta y Donka Atanassova expresaron preocupaciones sobre posibles limitaciones de derechos y estigmatización, así como dudas sobre la competencia del Concejo en materia de derechos reproductivos.

La plenaria ratificó la aprobación del proyecto, que pasa ahora al trámite de sanción por parte del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. “A pesar de las mentiras y los prejuicios, este proyecto demuestra que sí es posible proteger la maternidad, la salud mental de las mujeres gestantes y la vida del niño por nacer, respetando plenamente los derechos de la mujer. Hoy Bogotá dio un paso firme. Hoy ganó la vida”, concluyó Sandoval.

¿Qué establece el Acuerdo 340 de 2025?

El articulado del Acuerdo 340 de 2025 estructura la “Ruta por la Vida” en los siguientes puntos clave:

Artículo 1:

Se crea e incluye la “Ruta por la Vida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer” en el Modelo Distrital como un conjunto de acciones y dispositivos para atender, proteger y acompañar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer en temas de maternidad, embarazo y derecho a la vida.

Garantiza alternativas a la IVE y la toma de decisiones basada en información completa y oportuna.

Prioriza la salud mental y contempla: 1. Atención en todas las etapas de la gestación, parto y posparto. 2. Prevención y tratamiento de la depresión perinatal. 3. Atención diferenciada a víctimas de violencia intrafamiliar o cualquier otra violencia. 4. Atención a embarazos en edades tempranas, madres solteras, pacientes con antecedentes de trauma y altos riesgos sociales. 5. Formación educativa sobre primera infancia, apoyo familiar, maternidad/paternidad y prevención de violencia.



La coordinación estará a cargo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer, con apoyo de Integración Social y articulación con fundaciones y entidades públicas y privadas.

Artículo 2:

La Administración distrital establecerá procesos para caracterizar, desde un enfoque diferencial, las condiciones físicas, psicológicas, económicas y sociales de las mujeres, especialmente aquellas en alto riesgo de recurrir a la IVE.

Artículo 3:

Se implementarán mecanismos intersectoriales de acompañamiento psicosocial y comunitario, con especial énfasis en salud mental y articulación con la sociedad civil, dirigidos a mujeres en alto riesgo de dificultades materno-perinatales o de recurrir a la IVE.

Artículo 4:

Las entidades distritales deberán disponer de un equipo interdisciplinario especializado para garantizar la aplicación y articulación de la ruta en todos los puntos de atención, priorizando a las gestantes en alto riesgo.

Artículo 5:

Se establecen programas de sensibilización y capacitación para servidores públicos de las entidades distritales en alternativas a la IVE y estrategias de articulación con la sociedad civil para la atención social integral, la salud y el acompañamiento psicosocial.

Artículo 6:

La Ruta por la Vida será incluida en todos los sistemas, consejos y espacios de articulación que involucren atención a mujeres, madres y gestantes en el distrito.

Artículo 7:

La Administración distrital tendrá seis meses, desde la publicación del acuerdo, para expedir el decreto reglamentario que desarrolle la Ruta por la Vida. Las entidades involucradas deberán entregar anualmente al Concejo de Bogotá un informe de avance sobre la ruta, sus programas y metas en la garantía y restablecimiento de derechos.